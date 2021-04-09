Техосмотр 2021: жестко, дорого... Но нашлись «обходные пути»

Если ваш автомобиль не прошел ТО и действие предыдущей диагностической карты закончилось, то ехать вы можете только на эвакуаторе. И обжаловать решение оператора не выйдет — такой процедуры в законе не предусмотрено.

Поправки в ФЗ‑170 «О техническом осмотре транспортных средств» были приняты в июне 2019 года. Почти двухлетний временной «запас» был дан для того, чтобы все успели подготовиться к новым правилам. Однако даже двух лет не хватило, поэтому «час икс» вновь перенесли — теперь на октябрь 2021 года.

Основные нововведения

Материалы по теме Аварии с неисправными авто: изучили статистику за 6 лет

Диагностическая карта становится полностью электронной, база ЕАИСТО теперь находится в ведении МВД. Купить диагностическую карту «через интернет» не получится, поскольку при проведении техосмотра оператор должен сделать две фотографии автомобиля (приказ Минтранса № 97) — до проведения осмотра и после, причем автоматически фиксируются координаты места, где была сделана фотография. Все данные отправляются в ЕАИСТО. Если фото сомнительное, карту аннулируют удаленно. Одновременно пункт ТО будет оштрафован по ст. 14.4.1 КоАП РФ (штраф до 300 тысяч рублей). Вас никто не проинформирует об аннулировании диагностической карты . С 1 марта 2022 года заработает автоматическая фиксация: если автомобиль без действующей диагностической карты будет застигнут в ходе дорожного движения, владельцу будет выписан штраф в 2000 рублей (ст. 12.5 КоАП РФ). Такой штраф будет выписываться один раз в 24 часа с момента первой фиксации нарушения. Пункты ТО будут внезапно и тайно проверяться инспекторами ГИБДД, даже единственное нарушение может привести к временному запрету на деятельность организации. Если диагностическая карта аннулирована, то в случае ДТП по вине такого автовладельца страховая компания взыщет ущерб в порядке регресса, то есть прекращение действия диагностической карты автоматически прекращает действие и полиса ОСАГО . За попытку «купить» техосмотр оштрафуют не только пункт ТО, продавший карту, но и того, кто эту карту купил. Физическому лицу грозит штраф от 5 тысяч до 10 тысяч рублей.

Эвакуатор — за свой счет

Очевидно, что время оформления талона технического осмотра «онлайн» прошло. Изменилась и сама процедура техосмотра, ужесточились требования к техническому состоянию автомобиля. Проверят наши автомобили теперь на соответствие «Обязательным требованиям безопасности транспортных средств». Сам перечень требований приведен в Приложении № 1 к Постановлению Правительства РФ № 1434 «Об утверждении правил технического осмотра транспортных средств».

Материалы по теме Перенос ТО делает 1,2 млн автовладельцев преступниками

Если ваш автомобиль не прошел техосмотр и действие предыдущей диагностической карты закончилось, то ­доехать до СТО вы сможете только на эвакуаторе. Обратно, кстати, тоже только на эваку­аторе. Повторное же ТО после устранения неисправностей будет для автомобилистов платным вне зависимости от результата. Если вы его не пройдете, то опять на эвакуаторе — за свой счет.

Обжаловать придирки оператора техосмотра (частной организации) практически невозможно: такая процедура предъявления претензий попросту не предусмотрена в законодательстве. А пока вы будете спорить с техником, ваш автомобиль будет стоять на приколе — или кататься на эвакуаторе.

Отказывать в выдаче карт сотрудникам пунктов ТО будет выгодно как финансово (повторный осмотр — платный), так и с точки зрения договоренностей с автомобилистом, который, зная, что обязательно попадет либо на штрафы (2000 рублей в сутки), либо на оплату ­эвакуатора, будет гораздо сговорчивее.

Но можно и «в обход»

Уже придумано несколько относительно легальных (и не очень) способов обойти все эти устрашающие меры. Вот некоторые из них.

Способ 1: Уже есть сервис, когда ваш автомобиль без вашего участия отгонят на техосмотр — и вернут с действующей диагностической картой, а также со всеми нужными фотографиями, загруженными в ЕАИСТО. Многие недочеты автомобиля при таком «осмотре» остаются чудесным образом незамеченными.

Способ 2: Если вы владелец популярного автомобиля типичного цвета (серебристый, черный, белый), то и ехать никуда не придется. У некоторых пунктов технического осмотра в регионах начали появляться стоянки широко распространенных в местном парке автомобилей (Rio, Solaris, Гранта), на которые устанавливаются дубликаты ваших номерных знаков на время фотосессии. За дубликаты придется заплатить, зато экономия времени.

Способ 3: Нейронные сети позволяют снимать целые кинофильмы, заменяя в кадре лица дублеров на лица тех актеров, кто уже давно умер (например, Питер Кушинг в «Звездных Войнах»). А заменить «морду» автомобиля или просто номерной знак — проще простого.

***

Как заработает новая система — покажет время. Но уже сейчас можно сказать с абсолютной уверенностью: техосмотр станет хлопотнее и дороже.

Фото на заставке: depositphotos