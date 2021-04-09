Техосмотр 2021: жестко, дорого... Но нашлись «обходные пути»

Поправки в ФЗ‑170 «О техническом осмотре транспортных средств» были приняты в июне 2019 года. Почти двухлетний временной «запас» был дан для того, чтобы все успели подготовиться к новым правилам. Однако даже двух лет не хватило, поэтому «час икс» вновь перенесли — теперь на октябрь 2021 года.
Основные нововведения
- Диагностическая карта становится полностью электронной, база ЕАИСТО теперь находится в ведении МВД.
- Купить диагностическую карту «через интернет» не получится, поскольку при проведении техосмотра оператор должен сделать две фотографии автомобиля (приказ Минтранса № 97) — до проведения осмотра и после, причем автоматически фиксируются координаты места, где была сделана фотография. Все данные отправляются в ЕАИСТО.
- Если фото сомнительное, карту аннулируют удаленно. Одновременно пункт ТО будет оштрафован по ст. 14.4.1 КоАП РФ (штраф до 300 тысяч рублей).
- Вас никто не проинформирует об аннулировании диагностической карты. С 1 марта 2022 года заработает автоматическая фиксация: если автомобиль без действующей диагностической карты будет застигнут в ходе дорожного движения, владельцу будет выписан штраф в 2000 рублей (ст. 12.5 КоАП РФ). Такой штраф будет выписываться один раз в 24 часа с момента первой фиксации нарушения.
- Пункты ТО будут внезапно и тайно проверяться инспекторами ГИБДД, даже единственное нарушение может привести к временному запрету на деятельность организации.
- Если диагностическая карта аннулирована, то в случае ДТП по вине такого автовладельца страховая компания взыщет ущерб в порядке регресса, то есть прекращение действия диагностической карты автоматически прекращает действие и полиса ОСАГО.
- За попытку «купить» техосмотр оштрафуют не только пункт ТО, продавший карту, но и того, кто эту карту купил. Физическому лицу грозит штраф от 5 тысяч до 10 тысяч рублей.
Эвакуатор — за свой счет
Очевидно, что время оформления талона технического осмотра «онлайн» прошло. Изменилась и сама процедура техосмотра, ужесточились требования к техническому состоянию автомобиля. Проверят наши автомобили теперь на соответствие «Обязательным требованиям безопасности транспортных средств». Сам перечень требований приведен в Приложении № 1 к Постановлению Правительства РФ № 1434 «Об утверждении правил технического осмотра транспортных средств».
Если ваш автомобиль не прошел техосмотр и действие предыдущей диагностической карты закончилось, то доехать до СТО вы сможете только на эвакуаторе. Обратно, кстати, тоже только на эвакуаторе. Повторное же ТО после устранения неисправностей будет для автомобилистов платным вне зависимости от результата. Если вы его не пройдете, то опять на эвакуаторе — за свой счет.
Обжаловать придирки оператора техосмотра (частной организации) практически невозможно: такая процедура предъявления претензий попросту не предусмотрена в законодательстве. А пока вы будете спорить с техником, ваш автомобиль будет стоять на приколе — или кататься на эвакуаторе.
Отказывать в выдаче карт сотрудникам пунктов ТО будет выгодно как финансово (повторный осмотр — платный), так и с точки зрения договоренностей с автомобилистом, который, зная, что обязательно попадет либо на штрафы (2000 рублей в сутки), либо на оплату эвакуатора, будет гораздо сговорчивее.
Но можно и «в обход»
Уже придумано несколько относительно легальных (и не очень) способов обойти все эти устрашающие меры. Вот некоторые из них.
Способ 1: Уже есть сервис, когда ваш автомобиль без вашего участия отгонят на техосмотр — и вернут с действующей диагностической картой, а также со всеми нужными фотографиями, загруженными в ЕАИСТО. Многие недочеты автомобиля при таком «осмотре» остаются чудесным образом незамеченными.
Способ 2: Если вы владелец популярного автомобиля типичного цвета (серебристый, черный, белый), то и ехать никуда не придется. У некоторых пунктов технического осмотра в регионах начали появляться стоянки широко распространенных в местном парке автомобилей (Rio, Solaris, Гранта), на которые устанавливаются дубликаты ваших номерных знаков на время фотосессии. За дубликаты придется заплатить, зато экономия времени.
Способ 3: Нейронные сети позволяют снимать целые кинофильмы, заменяя в кадре лица дублеров на лица тех актеров, кто уже давно умер (например, Питер Кушинг в «Звездных Войнах»). А заменить «морду» автомобиля или просто номерной знак — проще простого.
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Как заработает новая система — покажет время. Но уже сейчас можно сказать с абсолютной уверенностью: техосмотр станет хлопотнее и дороже.
- Изменились и требования к доработкам автомобиля. Штрафовать за нарушения начнут с 1 июля.
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Фото на заставке: depositphotos