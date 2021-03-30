Тайная история каждого авто: что о нем расскажут онлайн-сервисы

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Пять расчетов от страховой? Два ремонта? Один помню, но когда и про что был второй?… Наверняка и вы не все вспомните, увидев результаты проверки своего авто.

Мы взяли несколько машин сотрудников За рулем и посмотрели, какие данные о них можно получить легально. Для примера использовали сервис «Автотека».

Как это было

Я собрал у родственников, друзей и коллег VINы их машин, купил пакет отчетов и начал «пробивать». Начал, конечно, со своей.

Пример 1

История у моей машины абсолютно «прозрачная», я знаю о своем RAV4 все. Оказалось, все то же знает и «Автотека». Но память у нее явно лучше. Она, например, помнит о краже запасного колеса, о которой я запамятовал. Знает, сколько это стоило страховой (выплата по каско). «Автотека» напомнила мне и о мелкой, но особенно неприятной аварии. Человеческая память избирательна. Мы долго помним хорошее и стараемся забыть плохое. А компьютер беспристрастен.

Дальше в ход пошли машины коллег. Отправил им отчеты в качестве сувениров (их можно скачать и отправить электронной почтой), они не нашли в них новой информации. Но это не значит, что «Автотека» плохая. Коллеги хорошие. Дело свое знают крепко.

Пример 2

Заодно «пробил» машину начальника (сам дал VIN, а можно было бы и просто по номеру). Получил данные о комплектации автомобиля, регистрации, пробеге при прохождении техосмотра, информацию об аварии в Санкт-Петербурге 28 октября 2016 года, что в автомобиле потом чинили, и сколько это стоило.

Кстати, будь я покупателем BMW 5 серии шестого поколения (F10), я бы такую машину занес в «шорт-лист» самых подходящих для покупки. В небитые 8-летние 245-сильные BMW я не верю. А тут понятно, что именно разбили, и как восстановили (не придерешься). При большом желании по перечню отремонтированных деталей можно воссоздать картину ДТП. Мне это сейчас не нужно.

Пример 3

Последний автомобиль — дальнего родственника. И вот — сюрприз. Правда, неприятный. Первый владелец кроссовера уверял, что никогда в аварии не попадал, а в базе содержится информация о трех ДТП. Правда, степень тяжести аварий не понятна. Информации о выплатах нет, значит, по каско машину не страховал, хотя она в группе риска по угонам. Выходит, надеялся на «авось». Скорее всего, и обслуживал как попало. Явно не в дилерском центре.

Но хоть техосмотры проходил честно. Хотя и здесь «криминал»: два года назад на одометре было 250 тысяч с небольшим, а сейчас 200 с копейками. Как? Выходит, перед продажей показания «подкорректировали». Может быть, не знали, что информацию о реальном пробеге можно вытащить из сети. А может, надеялись на тот же «авось», что никто не проверит.

Пожалуй, этот отчет я отправлять не буду. Не хочу расстраивать человека. Надумает продавать машину — тогда предупрежу. А то ведь следующий владелец упрекнет в обмане, не предполагая, что и сами продавцы когда-то обманулись.

Проверка авто по VIN и госномеру

ДТП, ремонт, залоги, отсутствие техобслуживания, использование автомобиля в такси и другие данные из официальных источников

Вам, конечно, знаком слоган «Авито» — «здесь решают люди». В первую очередь, решают, что, когда, по какой цене продать или купить — сервис создан именно для этого.

Чтобы купить какую-нибудь мелочь, достаточно базовой информации. Но когда речь идет о покупке чего-то серьезного, автомобиля, например, в действие вступает принцип «информации много не бывает», ведь при неудачном выборе можно потерять большие деньги (а также нервы и время). А также — что всегда неприятно — получить нежелательный контакт с нежелательной персоной.

Раньше перед покупкой машины «пробивали» — в первую очередь, по базам ГИБДД. Когда появилось обязательное общее страхование — через страховщиков. У кого была возможность — по дилерским базам. И это тоже требовало денег и времени. А также полезных знакомств.

Сегодня все можно сделать без знакомств, за несколько минут, предельно дешево и не выходя из дома — благодаря сервисам проверки. В базе «Автотеки» есть информация о более 50 миллионах автомобилей, эксплуатирующихся в России, данные о 9 миллионах уникальны и не доступны в других источниках.