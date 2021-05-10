Плавающий вездеход ТРОМ 20. Пройдет там, где не ступала нога человека

Колесо этого десятитонного лесовоза с восемью тоннами груза на борту давит на грунт меньше, чем ботинок человека. Он пройдет по тонкому льду, болоту, вскарабкается на косогор, переплывет водоем. И все — благодаря уникальной конструкции.

Ролики — движущая сила





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Такой привод способен легко вращать колесо практически любого диаметра. А у вездехода ТРОМ 20 колесо с рост человека (1750х800 мм).

Конструкция выглядит занятно: между большими шинами низкого давления расположены приводные ролики — легкие и надежные. Крутящий момент подаётся на них, а они передают его непосредственно на колёса. Ролики цепляются на выступы протектора — прямо как зубчатая передача. Что любопытно ролики вращаются назад, а вездеход при этом едет вперёд.

Во многом благодаря роликовой передаче машина способна проехать и по болоту, и по снегу, и по грязи. И легко везёт 9–10 тонн. К тому же, ролик на ходу очищает протектор от грязи.

У такой схема трансмиссии есть и минусы — быстрее 22–25 км/ч вездеход не разгоняется. Но там, где он будет ездить, быстрее и не нужно.

Гидростатическая трансмиссия — что это?

Двигатель крутит через карданную передачу три насоса в едином блоке. Они фактически заменяют коробку передач. Схема работы интересная: один из насосов приводит первые восемь колёс; другой — четыре задних. Таким образом, задний модуль можно отсоединить — если понадобится сделать 12-колесную машину 8-колёсной.

Приводит вездеход в движение дизель ЯМЗ-534 мощностью 200 л.с. и крутящим моментом 700 Нм от грузовика Газон-Next.

Третий насос приводит дополнительно оборудование: мощный кран-манипулятор, чтобы грузить брёвна, или гребной винт — если машине придётся плавать.

Почти как вариатор

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Гидростатические насосы вращают гидромоторы. Объем гидромоторов изменяется в зависимости от сопротивления качению колес — от 107 см3 до 60 см3. Когда вездеход выезжает на хорошую дорогу, объём гидромоторов уменьшается. Они начинают крутиться быстрее, и, соответственно, машина едет быстрее.

На бездорожье машина сталкивается с сопротивлением движению — рабочий объем гидромотора увеличивается, вездеход начинает двигаться медленнее. Но при этом и крутящий момент увеличивается, как будто машина переходит на низшую передачу. И происходит очень быстро и бесступенчато. По характеру работы очень похоже на вариатор.

Педали газа нет. Чтобы поднять обороты двигателя, нужно повернуть вот этот тумблер. А чтобы тронуться с места — двинуть вперед рычаг между сиденьями.

Балансирная подвеска

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Каждая пара здоровенных колес крепится на большущее металлическое «коромысло», в центре которого проходит ось. Через ось и «организован» привод колес. На твердом грунте «коромысло» движется свободно и обеспечивает вездеходу отличную проходимость — ход колеса составляет больше метра.

Но при езде по болотам (из-за того, что ролик крутится назад) заднее колесо начало бы погружаться в мягкий грунт. И машина может буквально встать на дыбы. Чтобы этого не происходило, конструкторы создали специальный механизм, который фиксирует коромысло в продольной плоскости.

Внутри напоминает обычный автомобиль. Однако тут много оригинальных фишек. Например, педаль только одна — сцепления. А движением вперед-назад заведует рычаг между сиденьями, очень похожий на авиационный.

Чтобы повернуть, надо сломать раму

Благодаря ломающейся раме, машина как будто складывается в момент поворота. Когда мы едем вперед, срабатывает рулевой механизм между первым и вторым модулем — части складываются. А вот поехать назад и да еще и при этом маневрировать будет затруднительно. Ведь задний модуль в этот момент катится как прицеп — и будет мешать при любом действии.

Именно поэтому для маневрирования задним ходом существует специальная кнопка. Стоит ее нажать, всё становится наоборот: теперь передний модуль — это прицеп, а два задних управляют машиной.

Краном-манипулятором управляют из отдельного кресла. Пульт напоминает джойстик игровой приставки. Геймерам понравится.

Повод для гордости

Наша школа создания вездеходов по-настоящему уникальна. И что приятно, не только конструкция вездехода ТРОМ-20 — полностью отечественная разработка, но и все детали, включая гидравлическую систему, сделаны в России (разве что бортовой компьютер импортный). И этим можно гордиться.