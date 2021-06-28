Что взять за миллион? Новый Largus против 10-летнего Volvo

Обновленный бюджетник АВТОВАЗа или подержанный премиум? Эксперт «За рулем» сравнил универсалы и спрогнозировал грядущие расходы.

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Что можно было купить за миллион десять лет назад? Полноприводный кросс-универсал Skoda Octavia Scout, например. Что можно купить за миллион сегодня? Обновленный Largus Cross со 106‑сильным мотором…

Невольно пойдешь смотреть, что предлагают на вторичке. Если так хочется внедорожный «сарай», выбрать есть из чего. Скажем, в бюджет вписывается вот такой Volvo XC70 выпуска 2011 года с дизелем мощностью 163 силы и пробегом 150 тысяч километров.

Ларгус: старомодный и шумный

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Дверь Ларгуса — как портал в прошлое. Бесформенное сиденье с короткой подушкой стоит высоко, руль регулируется только по углу наклона. Сидишь будто петух на насесте.

На ходу не лучше. Вазовского моторчика Ларгусу хватает — в городе хорошая эластичность позволяет не так часто орудовать рычагом механики. Но очень хочется шестую передачу — на 110 км/ч обороты переваливают за три тысячи, очень шумно, расход растет.

Возраст выдает медиацентр. Дешевая «балалайка» Ларгуса по функционалу уделывает шведскую систему в одни ворота. С акустикой всё наоборот — звук отвратный. Климат-контроля у Ларгуса нет в принципе — простой отопитель с кондиционером. Зато полный набор обогревов — греются все сиденья, лобовое стекло и руль.

С рестайлингом Ларгусу досталась панель от первого Дастера — зачем добру пропадать. Только сантиметровый поролоновый уплотнитель под стеклом забыли прикрыть.

И будто мало шума от мотора — его поддерживают и прочие раздражители. Сверчки в салоне, звук от каждой проезжающей машины и гуляющий в районе зеркал ветер.

Ощущение, словно едешь на автобусе, а не в кросс-универсале. Largus лениво откликается на движения рулем, не любит повороты и ненавидит парковки: длинная колесная база заставляет наматываться на руль.

Самое точное определение интерьера Volvo — уютный. После Ларгуса — словно мебель из Икеи на фоне лакированного советского гарнитура из ДСП. Спустя десять лет сверчков в салоне нет.

На ХС70 видно, как далеко шагнули медиа­системы — неплохой для своего времени развлекательный центр сегодня выглядит динозавром. Двухзонная климатическая система работает исправно и эффективно. Из дополнительных теплых опций — только обогрев передних сидений.

Volvo XC70: эргономичный, экономичный и хорошо рулится

Volvo дает разительный контраст. Неужели он старше Ларгуса на десять лет, а не наоборот? Руль и водительское сиденье расположены нормально и даже через несколько часов об усталости нет и речи. Отличная шумка, мягкий ход и уверенный напор пятицилиндрового дизеля, который позволяет большому универсалу легко укладываться в средние восемь литров на сотню. Volvo уверенно едет по автостраде и живчиком стелет по извилистой дороге

Подвеска Лады — это плюс

И только на самых плохих дорогах я бы предпочел Ладу. Неубиваемая ходовая позволяет мчать во весь опор там, где ХС70 уже пасует, пробивая подвеску.

А еще Ларгус теплее зимой — бензиновый мотор прогревается быстрее дизеля. И если в Volvo можно «подогреть» лишь передние сиденья, то в Ладе греются лобовое стекло, руль и все сиденья!

На что придется потратиться?

У Ларгуса пружинные крепежи стекла намекают, что менять фару в сборе не обязательно.

Подвеску ХС70 надо беречь — это самое слабое место. Ресурс передних рычагов и «сайлентов» задних рычагов редко превышает 80–100 тысяч км. Передний рычаг обойдется в 6500 рублей, тогда как аналогичная деталь Ларгуса втрое дешевле. Но в остальном Volvo надежен даже при солидных пробегах.

Почти все ХС70 на рынке — с двухлитровыми дизелями. У них лишь два источника повышенного внимания. После 100 тысяч км могут сломаться вихревые заслонки — их лучше принудительно поменять или удалить с соответствующей перепрошивкой блока управления.

Модная двухцветная обивка с вставками из искусственной кожи — это хорошо. Но лучше бы удлинили подушку и сделали удобными подголовники.

Места сзади не очень много, да и сидеть откровенно неудобно — вся длина ушла на багажник. На третьем ряду не так уж и тесно, а других семиместных автомобилей за эти деньги нет даже близко.

Это фиаско, братан: при откидывании сидений второго ряда подголовник включает обогрев. Грузовой отсек Ларгуса — самая сильная его сторона. В пятиместной конфигурации его объем 560 литров (под полкой). А если сложить оба ряда, получится настоящий коммерческий фургон.

А после 150 тысяч может отказать электронный блок управления турбиной. Это случается далеко не у всех — «наша» машина пока этой участи избежала. К сожалению, официально блок не меняется отдельно и продается только в сборе с турбокомпрессором. На деле поменять его можно, найдя нужную деталь на разборках или отремонтировав неисправный блок.

Никогда не экономьте на приводном ремне — ставьте только оригинал. Любая альтернатива недолговечна, а когда рвется, частички ремня могут угодить под зубья ремня ГРМ. Последствия будут страшны.

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В остальном Volvo XC70 — очень приятный и надежный автомобиль, при должном уходе требующий лишь планового обслуживания. Оно, конечно, дороже, чем у Ларгуса. Обычное плановое ТО обойдется примерно в 13 тысяч рублей. А большое, с заменой масла в автоматической коробке и ремня ГРМ, выйдет под 60 тысяч. Но даже с учетом этого каждый пройденный километр окажется дешевле, чем у Лады — во многом потому, что Volvo куда медленнее теряет цену на вторичке.

Есть и еще один плюс. Многие владельцы «семидесяток» за своими автомобилями действительно следят. Но тут возникает главная проблема при покупке.

Сиденье удобное и стойко переносит пробег — следов износа кожи практически нет. Задний ряд Volvo просторнее и удобнее. Подушки можно превратить в детские места.

Багажник Вольво вмещает честные 450 л по нашей методике. Покоряет внимание к мелочам. Будь то газовые упоры фальшпола, трансформируемые крюки или откидывающаяся вверх перегородка.

Большинство владельцев так любят свои ХС70, что не спешат расставаться с ними без веских причин. И часто эта причина — чрезмерный пробег, переваливающий за 300 тысяч км. А если все-таки попадется достойный экземпляр, настоятельно рекомендуем продиагностировать его именно в сервисе, специализирующемся на Volvo, с фирменной диагностикой Vida.

Если же не хочется тратить время на поиски автомобиля и хлопоты с его диагностикой — тогда идите к дилеру Лады. Новый Largus будет служить исправно. Но придется мириться с экономией на всем и с завистью смотреть на проезжающие мимо Volvo ХС70, бесконечно задаваясь вопросом — а стоило ли торопиться?

УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ Материалы по теме Сравните стоимость полиса ОСАГО у разных страховщиков По цене нового Ларгуса можно купить Audi A4 Allroad 2010–2011 года с пробегом 170–180 тысяч км. У него двухлитровый 211‑сильный турбомотор. Больше всего внимания нужно уделить преселективному роботу S‑tronic. На таком пробеге вполне возможны проблемы с износом сцеплений и поломка мехатронного блока управления. Еще один немец — Volkswagen Passat Alltrack 2012 года с пробегом 150–160 тысяч километров. У него бензиновый турбомотор мощностью 210 сил и непосредственным впрыском. К состоянию коробки, как и у Audi, нужно присмотреться. Шестиступенчатые роботы DSG к этому времени уже прошли стадию детских болезней, но диагностика мехатроника и сцеплений обязательна. Audi A4 Allroad 2010–2011 года Volkswagen Passat Alltrack 2012 года Skoda Octavia Scout Subaru Outback 2011–2012 года выпуска Skoda Octavia Scout - тоже неплохой вариант. Автомобиль поколения А7 за миллион не купить. А предшественника с индексом А5 — вполне! За 900 тысяч можно найти хорошую машину 2012–2013 года с пробегом 120–140 тысяч км. У двигателя 1.8 мощностью 152 л.с. надо проверить состояние водяного насоса и цепи ГРМ. За коробку переживать не стоит — тут стоит надежная механика. Многим нравится Subaru Outback 2011–2012 года выпуска. Большинство автомобилей — с 2,5‑литровым мотором и вариатором Lineatronic. Несмотря на опасения касательно бесступенчатых коробок, этот вариатор довольно надежный.

Largus Cross хорош на разбитой дороге. Ездить на нем по ровным, а тем более извилистым дорогам неинтересно и даже грустно.

Volvo XC70 по характеру шасси весьма «американист» — кажется очень мягким, но на крупных ямах подвеска быстро замыкается.

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

LADA LARGUS CROSS VOLVO XC70 Снаряженная / полная масса 1370 / 1850 кг 1627 / 2330 кг Время разгона 0–100 км/ч 14,3 с 10,2 с Максимальная скорость 170 км/ч 200 км/ч Топливо / запас топлива АИ-92 / 50 л ДТ / 70 л Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 10,2 / 6,3 / 7,8 л / 100 км 7,7 / 4,8 / 5,9 л / 100 км ДВИГАТЕЛЬ Тип бензиновый дизельный Расположение спереди, поперечно спереди, поперечно Конфигурация / число клапанов Р4/16 Р5/20 Рабочий объём 1596 см³ 1984 см³ Мощность 78 кВт / 106 л.с. при 5800 об/мин 120 кВт / 163 л.с. при 3500 об/мин Крутящий момент 148 Н·м при 4200 об/мин 400 Н·м при 1500 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода передний полный Коробка передач М5 А6 Передаточные числа: I / II / III / IV / V / VI / з.х. 3,64 / 1,95 / 1,36 / 0,94 / 0,78 / — / 3,50 4,15 / 2,37 / 1,56 / 1,16 / 0,86 / 0,69 / 3,39 Главная передача 3,9 3,75 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди / сзади McPherson / упругая балка McPherson / многорычажная Рулевое управление реечное, с ЭУР реечное, с ГУР Тормоза: спереди / сзади дисковые / барабанные дисковые вентилируемые Шины 205/55 R16 235/55 R17

СТОИМОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ ЛЕТ

LADA LARGUS CROSS VOLVO XC70 Расходы

на плановое ТО * 40 800 ₽ 99 200 ₽ ОСАГО 37 182 ₽ 37 182 ₽ Расходы на топливо 229 500 ₽ 218 000 ₽ Потеря стоимости 255 000 ₽ (25%) 160 000 ₽ (15%) Транспортный налог 7950 ₽ 22 005 ₽ Итого 570 432 ₽ 536 387 ₽ Стоимость 1 км пробега 9,51 ₽/км 8,94 ₽/км

* При среднегодовом пробеге 20 000 км.

СТОИМОСТЬ НЕКОТОРЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

LADA LARGUS CROSS VOLVO XC70 Воздушный фильтр 840 ₽ 1 000 ₽ Масляный фильтр 300 ₽ 930 ₽ Комплект свечей накаливания / зажигания 850 ₽ 12 000 ₽ Комлпект зимних нешипованных шин 30 000 ₽ 46 800 ₽ Передние тормозные колодки 1 900 ₽ 5 150 ₽

Редакция «За рулем» благодарит Игоря Евдокимова за предоставленный автомобиль.

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