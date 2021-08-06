Mitsubishi Pajero Sport 2021 - все обновления

На что надеялись
Стою в Тюмени на парковке, рядом — обновленный Pajero Sport. Разглядываю новые задние фонари — они короче прежних и больше не напоминают кровавые слезы. Подходит местный дяденька и начинает расспрашивать про машину.
Выяснилось, что у него дорестайлинговый Pajero Sport, и он им, в целом, доволен. Хочет только перепланировки багажника (остро не хватает ящичков‑лотков и толкового органайзера) и улучшения коррозионной стойкости пятой двери — она у него зацвела на третий год.
И что получили
Потроха грузового отсека японцы не тронули. Но заднюю дверь переделали. Изменили нижнюю часть (при подъеме вода не заливает за шиворот), добавили электропривод со взмаховым датчиком и функцией программирования высоты подъема. Правда, даже в верхнем положении я касаюсь ее макушкой, а ведь при росте 181 см я не дядя Степа.
А еще дверь можно открывать с телефона — для этого надо скачать приложение Mitsubishi Remote Control. Система работает через Bluetooth. Точнее, должна работать — мой iPhone 7 с Pajero спарить не получилось. Все остальные функции (дистанционный поиск машины, статистика, уведомления) используют GSM-сеть — и с ними проблем не было.
Склонность к завышению
Поменяли и оформление передней части. Новые фары (светодиодные, с омывателем!), бампер, радиаторная решетка… Но главное — приподнятая на 40 мм передняя кромка капота. Этим решением в Mitsubishi убили трех зайцев. Во‑первых, визуально Pajero Sport приосанился, стал солиднее. Во‑вторых, увеличенное расстояние между капотом и двигателем снижает вероятность нанесения травм при наезде на пешехода. В‑третьих, кромка капота теперь видна с водительского места — проще контролировать габариты.
Pajero Sport стал первым Mitsubishi на нашем рынке, примерившим виртуальную приборку. Смотрится неплохо, но изображение невысокой четкости — базовые аналоговые шкалы лучше. Диагональ экрана медиасистемы выросла до восьми дюймов, а сам он в полтора раза ярче прежнего и быстрее откликается на прикосновения.
Центральный туннель «похудел» на 16 мм. Его боковины-поручни теперь обшиваются мягкими накладками по всей длине. Жаль, подоконники на втором ряду остались «дубовыми».
Несмотря на наличие двух USB-разъемов, 220‑вольтовой розетки и обогрева сидений, обстановка сзади близка к спартанской. Стекла до конца не опускаются, кармашки в дверях малюсенькие и очень мало места для ступней.
Жесткий характер
Со многим из перечисленного можно мириться, но только не с жуткой тряской. Даже на неплохой по качеству дороге из Тюмени в Тобольск за три часа успел изрядно утомиться. Памятуя о новых передних амортизаторах с увеличенным корпусом и диаметром поршня, рассчитывал на больший комфорт. Вспоминается незабвенное: никогда такого не было, и вот — опять!
При этом никудышная плавность хода совмещается с глубокими кренами в поворотах и солидной раскачкой. Наедешь на какой-нибудь бугорок, а кузов потом еще секунды три колеблется.
Хотя энергоемкость хороша: какие бы ямищи ни попадались по пути, до пробоев дело не доходило. За это рамный Pajero Sport и любят.
Жара высушила окрестные леса и поля — помесить грязь было негде. Хотя по сложному рельефу поездил вволю. Ходы подвески Pajero Sport настолько велики, что вывесить колеса мало где получалось — да и там помогали центральная и задняя блокировки. С учетом наличия и понижающей передачи (коэффициент 2,57) для него это было мелко: как для маститого актера озвучивать «кушать подано».
По проходимости Pajero Sport можно смело назвать ровней Prado. А вот по разгонной динамике 181‑сильный Mitsubishi недотягивает до главного соперника.
Дополнительные лошадок двадцать турбодизелю 2.4 точно бы не повредили. Но все же главный запрос — на более комфортную подвеску.
Надеюсь, при следующей модернизации нас с вами все-таки услышат и доведут плавность хода хотя бы до среднего в сегменте уровня.
Цену уже «довели». В топ-исполнении она вплотную приближается к четырем миллионам. Да и базовая версия (она снабжается механикой) вот-вот перешагнет через трехмиллионный рубеж, переместив Pajero Sport в категорию роскошных машин с выплатой соответствующей надбавки к транспортному налогу. Платить за роскошь уже надо, но пока ее не ощущаешь.
|Многорежимная полноприводная трансмиссия, большие хода подвески
|Неважная плавность хода, скромная динамика
Mitsubishi Pajero Sport
- Длина / ширина / высота / база 4825 / 1815 / 1835 / 2800 мм
- Объем багажника 673–1624 л
- Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 2442 см³; 133 кВт / 181 л.с. при 3500 об/мин; 430 Н·м при 2500 об/мин
- Время разгона 0–100 км/ч 12,3 с
- Максимальная скорость 180 км/ч
- Топливо / запас топлива ДТ / 68 л
- Средний расход топлива 8,0 л / 100 км
- Трансмиссия полный привод; А8
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