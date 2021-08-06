Mitsubishi Pajero Sport 2021 - все обновления

Что приобрел модернизированный Mitsubishi Pajero Sport (и чего мы ожидали).

На что надеялись

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Стою в Тюмени на парковке, рядом — обновленный Pajero Sport. Разглядываю новые задние фонари — они короче прежних и больше не напоминают кровавые слезы. Подходит местный дяденька и начинает расспрашивать про машину.

Выяснилось, что у него дорестайлинговый Pajero Sport, и он им, в целом, доволен. Хочет только перепланировки багажника (остро не хватает ящичков‑лотков и толкового органайзера) и улучшения коррозионной стойкости пятой двери — она у него зацвела на третий год.

Mitsubishi Pajero Sport. Цена в России от 2 929 000 ₽

И что получили

Потроха грузового отсека японцы не тронули. Но заднюю дверь переделали. Изменили нижнюю часть (при подъеме вода не заливает за шиворот), добавили электропривод со взмаховым датчиком и функцией программирования высоты подъема. Правда, даже в верхнем положении я касаюсь ее макушкой, а ведь при росте 181 см я не дядя Степа.

А еще дверь можно открывать с телефона — для этого надо скачать приложение Mitsubishi Remote Control. Система работает через Bluetooth. Точнее, должна работать — мой iPhone 7 с Pajero спарить не получилось. Все остальные функции (дистанционный поиск машины, статистика, уведомления) используют GSM-сеть — и с ними проблем не было.

Склонность к завышению

Поменяли и оформление передней части. Новые фары (светодиодные, с омывателем!), бампер, радиаторная решетка… Но главное — приподнятая на 40 мм передняя кромка капота. Этим решением в Mitsubishi убили трех зайцев. Во‑первых, визуально Pajero Sport приосанился, стал солиднее. Во‑вторых, увеличенное расстояние между капотом и двигателем снижает вероятность нанесения травм при наезде на пешехода. В‑третьих, кромка капота теперь видна с водительского места — проще контролировать габариты.

Восьмидюймовый экран — в центре. По бокам от него — отдельные дисплеи, показывающие температуру охлаждающей жидкости и запас топлива. Разрешение системы кругового обзора удручает. В зону обзора передней камеры больше не вторгается номерной знак, но сзади он по-прежнему мешает.

Салон отделан недорого. Печалит и отсутствие перфорации на кожаных сиденьях — жарко!

Pajero Sport стал первым Mitsubishi на нашем рынке, примерившим виртуальную приборку. Смотрится неплохо, но изображение невысокой четкости — базовые аналоговые шкалы лучше. Диагональ экрана медиасистемы выросла до восьми дюймов, а сам он в полтора раза ярче прежнего и быстрее откликается на прикосновения.

Центральный туннель «похудел» на 16 мм. Его боковины-поручни теперь обшиваются мягкими накладками по всей длине. Жаль, подоконники на втором ряду остались «дубовыми».

Несмотря на наличие двух USB-разъемов, 220‑вольтовой розетки и обогрева сидений, обстановка сзади близка к спартанской. Стекла до конца не опускаются, кармашки в дверях малюсенькие и очень мало места для ступней.

На блоке управления климат-контролем появились кругляши, но «серебрянка» их дешевит. Под туннелем теперь есть вместительная ниша — прежнему Спорту отсеков для мелких вещей не хватало.

Жесткий характер

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Со многим из перечисленного можно мириться, но только не с жуткой тряской. Даже на неплохой по качеству дороге из Тюмени в Тобольск за три часа успел изрядно утомиться. Памятуя о новых передних амортизаторах с увеличенным корпусом и диаметром поршня, рассчитывал на больший комфорт. Вспоминается незабвенное: никогда такого не было, и вот — опять!

При этом никудышная плавность хода совмещается с глубокими кренами в поворотах и солидной раскачкой. Наедешь на какой-нибудь бугорок, а кузов потом еще секунды три колеблется.

Хотя энергоемкость хороша: какие бы ямищи ни попадались по пути, до пробоев дело не доходило. За это рамный Pajero Sport и любят .

Багажник вместительный, но используется пространство абы как. Сюда бы разделители, чтобы поклажа не металась из угла в угол…

Электропривод пятой двери — только на топ-версии.

Жара высушила окрестные леса и поля — помесить грязь было негде. Хотя по сложному рельефу поездил вволю. Ходы подвески Pajero Sport настолько велики, что вывесить колеса мало где получалось — да и там помогали центральная и задняя блокировки. С учетом наличия и понижающей передачи (коэффициент 2,57) для него это было мелко: как для маститого актера озвучивать «кушать подано».

По проходимости Pajero Sport можно смело назвать ровней Prado. А вот по разгонной динамике 181‑сильный Mitsubishi недотягивает до главного соперника.

Дополнительные лошадок двадцать турбодизелю 2.4 точно бы не повредили. Но все же главный запрос — на более комфортную подвеску.

Надеюсь, при следующей модернизации нас с вами все-таки услышат и доведут плавность хода хотя бы до среднего в сегменте уровня.

Цену уже «довели». В топ-исполнении она вплотную приближается к четырем миллионам. Да и базовая версия (она снабжается механикой) вот-вот перешагнет через трехмиллионный рубеж, переместив Pajero Sport в категорию роскошных машин с выплатой соответствующей ­надбавки к транспортному налогу. Платить за роскошь уже надо, но пока ее не ощущаешь.

Со стороны продольная раскачка на буераках выглядит угрожающе.

Многорежимная полноприводная трансмиссия, большие хода подвески Неважная плавность хода, скромная динамика

Mitsubishi Pajero Sport

Длина / ширина / высота / база 4825 / 1815 / 1835 / 2800 мм

4825 / 1815 / 1835 / 2800 мм Объем багажника 673–1624 л

673–1624 л Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 2442 см³; 133 кВт / 181 л.с. при 3500 об/мин; 430 Н·м при 2500 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 2442 см³; 133 кВт / 181 л.с. при 3500 об/мин; 430 Н·м при 2500 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 12,3 с

12,3 с Максимальная скорость 180 км/ч

180 км/ч Топливо / запас топлива ДТ / 68 л

ДТ / 68 л Средний расход топлива 8,0 л / 100 км

8,0 л / 100 км Трансмиссия полный привод; А8





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Фото: Юрий Тимкин и Mitsubishi