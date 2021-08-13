Полноприводный, простой, недорогой, экономичный — о таких вездеходах мечтали и мечтают многие. А этот малыш вызывает очень сильные и противоречивые эмоции.

В какой-то момент кажется, что все это происходит в кино. Или в компьютерной игре про оффроуд. Вот сейчас этот «зверек», наконец, зацепится брюшком о бугор и остановится. Но вполне реальный пейзаж за окном продолжает меняться, 40‑сильный моторчик все так же весело тарахтит, а мы с ЛуАЗом карабкаемся дальше!

Солдат и колхозник

История рождения ЛуАЗ‑969 — одна из самых длинных, даже по советским меркам. Ведь у нас от задумки до серийного образца проходила обычно пара пятилеток. Хотя идея этого автомобиля проста и, кстати, актуальна и по сей день: полноприводный, простой, недорогой, экономичный. Такой хотели, да и хотят иметь очень и очень многие.

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Еще в середине 1950‑х, когда идеи народных недорогих автомобилей стали особенно сильно будоражить советские умы, такими машинами занялись в НАМИ. В этом с институтом активно сотрудничал Ирибитский мотоциклетный завод, где собрали маленький полноприводный универсальчик Огонек. Конечно, полноприводную машину подразумевали и в армейском варианте, с по-военному сухим определением «транспортер переднего края». Подобные машины для стран НАТО делали тогда в Германии и Австрии.

В стандартном наборе приборов есть датчик давления масла. Слева от пепельницы над вытяжными переключателями — фонарь освещения салона. Внутренняя кнопка запирания двери расположена необычно — на ручке.

Салон ЛуАЗ‑969М даже аскетичнее, чем в Запорожце. Руль и подрулевые переключатели — от ЗАЗ‑968.

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В итоге советский плавающий транспортер переднего края в НАМИ действительно создали. В начале 1960‑х работы по полноприводным компактам передали на завод Коммунар в Запорожье, где готовили выпуск Запорожца. От украинской малолитражки во внедорожнике использовали силовой агрегат, элементы подвески, иные узлы. Военный плавающий ЗАЗ‑967 на Украине окончательно довели до ума. Но параллельно родилась и более универсальная и комфортная гражданская версия — ЗАЗ‑969. Производство автомобилей наладили на машиностроительном заводе в Луцке, где прежде делали рефрижераторы на автомобильных шасси.

Рядом с рычагом коробки — рычаг подключения заднего привода и понижающей передачи. Между сиденьями — рычаг включения задней межколесной блокировки.

Первый ЛуАЗ‑969В с 1967 года делали поначалу в очень небольших количествах. А курьезом стало то, что из-за неготовности завода к производству всех необходимых узлов первые машины были переднеприводными! А полноприводный ЛуАЗ‑969 пошел в производство в 1969 году и стал мечтой советских колхозников. Да и не только. О такой машине думали и многие горожане, связанные с деревней родственными связями или просто любители охоты, рыбалки и иных природных радостей. Ведь до появления Нивы в течение нескольких лет ЛуАЗ был, по сути, единственным доступным частникам полноприводным внедорожником . УАЗ официально в частные руки не продавали. Да и когда появилась Нива, спрос на ЛуАЗ не уменьшился. Тольяттинская машина была довольно дорогой и дефицитной. Именно тогда — в 1970‑х — у ЛуАЗа появилось немало горячих поклонников. Машин не хватало!

Были, правда, и те, кто, купив, наконец, вожделенный внедорожник, торопились с ним расстаться. И у них на то были веские резоны.

СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ У ЛуАЗа‑969М со временем появились несколько малосерийных и вовсе опытных модификаций. В Италии фирма братьев Марторелли предлагала LuAZ Volin 969 с двигателем Ford объемом 1,1 л. В некоторых западных изданиях то ли в шутку, то ли всерьез LuAZ расшифровывали — Little UAZ.

Грузовички ЛуАЗ‑13021 с увеличенной на 200 мм базой и двигателем мощностью 53 л.с. в небольших количествах делал завод в Луцке и собирала фирма Валетта в Подмосковье.

Длиннобазный вариант автомобиля скорой помощи ЛуАЗ‑13021–08. LuAZ Volin 969

ЛуАЗ‑13021

ЛуАЗ‑13021–08



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