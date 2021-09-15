Купил компрессор и заправляешься газом бесплатно? Да, но нет

Вопрос с форума «За рулем» — мы отвечаем на них время от времени:
— В статье про газобаллонное оборудование вы упомянули домашние газовые компрессоры, позволяющие заправлять автомобиль с ГБО от бытовой сети. Следует ли понимать, что такая заправка фактически бесплатна?
— Да, там, где нет счетчиков, за газ платить не надо. Но в то же время федеральный закон № 261‑ФЗ «Об энергосбережении…» определяет нормы, при которых собственники жилых домов, квартир и дач обязаны установить газовые счетчики (или это сделают принудительно). По сути, счетчики необходимы тем, кто потребляет более двух кубометров газа в час.
В интернете советуют обратить внимание на домашние газовые компрессоры, позволяющие заправлять автомобили от бытовой сети. Но это дорого: самые простые компрессоры оценивают в 250–300 тысяч рублей, сложные — до миллиона и далее. Причем для установки компрессора требуется разрешение газовой службы, инженерный проект и регистрация. Все остальные варианты — вне закона. За несанкционированное подключение для физических лиц предусмотрен штраф 10–15 тысяч рублей (КоАП РФ, ст. 7.19) с принудительным отключением.
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Фото: depositphotos и фирмы-производители