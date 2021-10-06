VW Taos, Kia Seltos и Nissan Qashqai: по 2 аргумента в пользу каждого

Эксперты «За рулем» сравнили кроссоверы стоимостью 2,2-2,5 млн рублей. У каждого нашлись не только весомые плюсы, но и значимые минусы. А какой кроссовер предпочли бы вы?

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Внешне все три модели выглядят свежо. Даже Nissan Qashqai, появившийся в уже далеком 2013 году, будто только вчера поступил в продажу. У каждой модели из троицы нашлись сильные и слабые стороны, зная о которых будет проще сделать выбор в пользу того или иного автомобиля.

Дорожный просвет, динамика, оснащение, комфорт, внедорожные качества, практичность и многое другое — все это стало объектами пристального внимания экспертов «За рулем».

Kia Seltos — самый быстрый

Плюсы. Его козыри — динамика, которую он получил благодаря 177-сильному турбомотору, питающемуся 92-м бензином, и солидный дорожный просвет (180 мм) как под передним бампером, так и под другими элементами. Но защита двигателя — чисто символическая: тонкая и пластиковая.

Kia Seltos

Минусы. Салон корейской модели оказался самым шумным, а шуршание шин, особенно на зернистом асфальте, наводит на мысль установить плотные подкрылки. Удивили и перекосы в оснащении — при вентиляции передних сидений кроссовер имеет однозонный климат-контроль.

Nissan Qashqai — самый комфортный

Плюсы. У японского кроссовера салон выполнен из упругого пластика, приятного на ощупь и лишенного «сверчков». Также машина отличается плавностью хода — она одинаково комфортна на хороших и не очень хороших асфальтированных дорогах, а также на проселке.

Nissan Qashqai

Минусы. Второй ряд сидений оказался не таким просторным, как у конкурентов, зато багажник вместительнее, чем у Kia Seltos. Также из-за 144-сильного атмосферного мотора и вариатора это не самый динамичный кроссовер в тройке: по замерам экспертов «За рулем», до 100 км/ч он разгоняется за бесконечные 12,5 секунды.

Volkswagen Taos — самый просторный

Плюсы. Это самый просторный кроссовер из трех, и при этом у него самый большой багажник (336 л по нашим замерам). На высоте и шумоизоляция, несмотря на жесткий пластик салона, который не глушит шумы.

Volkswagen Taos

Минусы. От 1,4-литрового турбомотора на холостых оборотах постоянно исходила легкая вибрация, слегка портящая идиллию. И подвеска жестковата. На проселок на Taos лучше лишний раз не съезжать, и не только из-за особенностей настройки подвески. У автомобиля не самая лучшая геометрическая проходимость.

О других особенностях V W Taos, Kia Seltos и Nissan Qashqai, их плюсах, минусах и странностях читайте в октябрьском номере журнала «За рулем» — уже в продаже.

Материал подготовлен по мотивам статьи Кирилла Милешкина «Два миллиона. Каждому!», опубликованной в журнале «За рулем» №10/2021.