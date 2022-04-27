Идеи по развитию России — журнал За рулем

Идеи по развитию России

партнерский материал
Территориальный размах, природные ресурсы и огромный интеллектуальный потенциал России открывают перед нами по сути безграничные возможности. Главное, правильно использовать имеющийся потенциал.

Для этого автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов предложил комплекс мер:

Материалы по теме
Водитель пьян, а оштрафуют пассажиров? Да!
Материалы по теме
3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?
Материалы по теме
Таких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?
Материалы по теме
Камеры ГИБДД научат распознавать лица и штрафовать пешеходов
Материалы по теме
Усталость за рулем приравняют к пьянству
Материалы по теме
ГИБДД вооружат 3D-сканерами — что изменится для водителей?
Материалы по теме
Камеры ГИБДД обучат штрафовать за «грязный» выхлоп
Материалы по теме
Вынужденная мера: премия инспекторам ГИБДД за выполнение плана по штрафам
Материалы по теме
Эксперт рассказал, как россияне могут зарабатывать на мусоре
Материалы по теме
Новый побор для водителей в 2022
Материалы по теме
Штрафы привяжут к прожиточному минимуму или к инфляции — что лучше?
Материалы по теме
Надоели штрафы? Есть новое решение!
Материалы по теме
Как спасти множество жизней — есть решение
Материалы по теме
Гэмблинг ломает нашу жизнь
Материалы по теме
Пассажир нетрезвого водителя — соучастник!
Материалы по теме
Штрафы за нарушения ПДД: еще выше!
Материалы по теме
Миллион — за красивый номер

  • «За рулем» можно читать в Viber.

Наше новое видео
Opel Combo Life: запчасти, ремонт, подвеска, автомат, расход
Легендарный «шестисотый» из 1990-х — ретротест Мерседеса W140
Лада Веста: на каких опциях можно сэкономить?

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Дзен
Автор
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: