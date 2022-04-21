Skoda Kodiaq, Hyundai Santa Fe, Subaru Forester — тест в цифрах — журнал За рулем

Skoda Kodiaq, Hyundai Santa Fe, Subaru Forester - тест в цифрах

Эксперты «За рулем» испытали популярные среднеразмерные кроссоверы и подготовили подробный технический справочник.

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Большой тест кроссоверов Skoda Kodiaq, Hyundai Santa Fe и Subaru Forester читайте тут.

Уплотненный кузов

Когда отдаешь за автомобиль несколько миллионов рублей, хочется не только динамики, но и комфорта.

В том числе и акустического.

УРОВЕНЬ ШУМА, дБ

HYUNDAI SANTA FE

SKODA KODIAQ

SUBARU FORESTER

60 км/ч

64,9

63,9

65,2

100 км/ч

69,9

67,6

68,1

Широкие 20‑дюймовые «катки» выпячивают проблемы с шумоизоляцией Santa Fe. Над моторным отсеком и защитой салона поработали на славу. Есть несколько рядов уплотнителей в дверных проемах. В нижней части задних дверей есть дополнительный элемент, отсекающий шум и грязь. Всё это сдерживает шумовой фон с улицы. Но от колесных арок идет основой и существенный шумовой фон.

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Skoda Kodiaq, Hyundai Santa Fe, Subaru Forester — тест в цифрахHYUNDAI SANTA FE
HYUNDAI SANTA FE

Forester повторяет эту ошибку один в один. У него также помимо двух рядов уплотнителей в дверях и дополнительных элементов сверху есть еще один контур, отсекающий задние колесные арки. Но вся пескоструйка от шин отчетливо передается в салон.

Skoda Kodiaq, Hyundai Santa Fe, Subaru Forester — тест в цифрахSUBARU FORESTER
SUBARU FORESTER

В Шкоде нет шумопоглощающего мата на капоте, но и мотор негромок. Арки заглушены хорошо, про дверные проемы тоже не забыли. Помимо нескольких контуров проложили уплотнитель вдоль порогов. В итоге на всех типах дорог и на всех скоростях Kodiaq на пару децибел тише, и это заметно.

Skoda Kodiaq, Hyundai Santa Fe, Subaru Forester — тест в цифрахSKODA KODIAQ
SKODA KODIAQ

Новый взгляд

Основные изменения Кодиака коснулись внешности. Поменяли капот, решетку радиатора и бамперы. И, конечно, оптику — в качестве опции появились матричные фары.

До обновления нижний сектор выполнял роль подсветки поворотов и противотуманных фар. Теперь он светит одновременно с основным блоком. А подсветка поворотов и противотуманки переехали в верхний сектор.

Skoda Kodiaq, Hyundai Santa Fe, Subaru Forester — тест в цифрах

Skoda Kodiaq, Hyundai Santa Fe, Subaru Forester — тест в цифрах

Автоматический дальний свет работает отлично: на дорогах разной степени освещенности ни один встречный водитель не посигналил в ответ. Электроника работает отлично и нужные секторы мгновенно отключаются.

Задние фонари тоже новые. Изменились начинка и форма боковых секторов. А указатели поворота стали динамическими.

Skoda Kodiaq, Hyundai Santa Fe, Subaru Forester — тест в цифрах

Skoda Kodiaq, Hyundai Santa Fe, Subaru Forester — тест в цифрах

По «железу» изменений почти нет, если не считать того, что из гаммы исчезла полноприводная версия с механической коробкой. До обновления можно было купить «ручной» Kodiaq с мотором 1.4 мощностью 150 л.с. Теперь же механика осталась только в паре с базовым мотором мощностью 125 л.с. и передним приводом.

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

HYUNDAI SANTA FE

SKODA KODIAQ

SUBARU FORESTER

Снаряженная / полная масса

1905 / 2407 кг

1738 / 2453 кг

1676 / 2223 кг

Время разгона 0–100 км/ч

9,4 с

8,2 с

9,5 с

Максимальная скорость

203 км/ч

205 км/ч

207 км/ч

Топливо / запас топлива

ДТ / 71 л

АИ-95 / 60 л

АИ-95 / 63 л

Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл

9,9 / 6,2 / 7,5 л / 100 км

9,0 / 6,3 / 7,3 л / 100 км

9,3 / 6,3 / 7,4 л / 100 км

ДВИГАТЕЛЬ

Тип

дизельный

бензиновый

бензиновый

Расположение

спереди, поперечно

спереди, поперечно

спереди, поперечно

Конфигурация / число клапанов

Р4 / 16

Р4 / 16

О4 / 16

Рабочий объем

2199 см³

1984 см³

2498 см³

Мощность

147 кВт / 200 л.с. при 3800 об/мин

132 кВт / 180 л.с. при 3900–6000 об/мин

136 кВт / 185 л.с. при 5800 об/мин

Крутящий момент

440 Н·м при 1750–2750 об/мин

320 Н·м при 1400–3940 об/мин

239 Н·м при 4400 об/мин

ТРАНСМИССИЯ

Тип привода

полный

полный

полный

Коробка передач

Р8

Р7

CVT

Передаточные числа:
I / II / III / IV / V / VI / VII / VIII / з.х.

3,43 / 2,22 / 2,22 / 1,62 / 0,86 / 0,67 / 0,79 / 0,65 / 3,70

3,56 / 2,53 / 1,68 / 1,02 / 0,79 / 0,76 / 0,63 / 2,79

3,60–0,51 / 3,69

Главная передача

4,85 / 3,32

4,73/3,94

3,90

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Подвеска: спереди / сзади

McPherson / многорычажная

Рулевое управление

реечное, с электроусилителем

Тормоза: спереди / сзади

дисковые, вентилируемые

Шины

255/45 R20

235/55 R18

225/55 R18

СЕРВИС В ЦИФРАХ

Периодичность ТО

Гарантия

Дилеры

HYUNDAI SANTA FE

15 000 км или 12 месяцев

3 года или 100 000 км

188

SKODA KODIAQ

15 000 км или 12 месяцев

3 года или 100 000 км

130

SUBARU FORESTER

15 000 км или 12 месяцев

3 года или 100 000 км

49

ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОХОДИМОСТИ (замеры «За рулем»)

Hyundai Santa Fe

Skoda Kodiaq

Subaru Forester

Просвет

a

165 мм

185 мм

210 мм

b

200 мм

235 мм

205 мм

c

190 мм

215 мм

215 мм

Угол

α

21,0°

22,5°

20,0°

β

22,0°

24,5°

25,5°

γ

16,5°

19,0°

17,5°

* По защите силового агрегата.

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ

Модель

HYUNDAI SANTA FE

SKODA KODIAQ

SUBARU FORESTER

Рабочее место водителя

К водительским сиденьям Шкоды и Санты претензий нет. Креслу Форестера не хватает длины подушки и регулировки поясничного подпора. Аналоговая приборная панель в удобстве считывания информации не хуже дисплеев конкурентов. Естественный обзор Subaru самый лучший — виден капот, минимальны слепые зоны. Недостаток обзора через зеркала соперники компенсируют продвинутыми системами кругового обзора.

Сиденье

9

9

8

Органы управления

9

9

9

Обзор

8

8

8

Салон

По простору и оборудованию передняя часть салона Шкоды и Hyundai близки. Форестеру недостает отделений, а медиасистема выглядит скромно, особенно это касается размера дисплея. Также в Subaru наименее удобен второй ряд. По запасу места он почти не проигрывает, но уступает по удобству посадки (арка сильно выпирает в проем) и оснащению. К тому же у Форестера самый маленький багажник и максимум 5 мест. У тестового Кодиака есть третий ряд.

Передняя часть

9

9

8

Задняя часть

8

8

7

Багажник

9

9

8

Ходовые качества

Несмотря на меньшую мощность, Skoda не уступает в динамике дизельному Санте. Subaru разгоняется медленнее. Управляемость Кодиака близка к идеалу. Высшей оценке мешает чувствительность к продольной колее. Forester также отменно рулится. Hyundai склонен распрямлять траекторию при быстром прохождении поворота. К тормозам Шкоды и Форестера претензий нет. Санте не хватает стабильности на смешанном покрытии.

Динамика

9

9

8

Тормоза

8

9

9

Управляемость

8

9

9

Комфорт

Самый тихий в тесте — Kodiaq. У Форестера и Санты сильный шум от колесных арок. Самая мягкая и при этом энергоемкая подвеска — у Subaru. На Шкоде нужно быть аккуратным при проезде больших ям. Santa Fe плохо фильтрует мелкие неровности. У Шкоды трехзонный климат-контроль и дистанционный запуск подогревателя Webasto, но на нашей машине не было обогрева лобового стекла. У Санты нет своего пульта для второго ряда, зато есть обогрев стекла. Самые скромные возможности микроклимата — у Форестера.

Шум

7

8

7

Плавность хода

8

8

9

Климат

9

9

8

Приспособленность к России

Лучшая геометрическая проходимость — у Форестера. «Геометрия» соперников на одном, более низком уровне. Самая скромная дилерская сеть — у Subaru. Межсервисный интервал и гарантийные условия одинаковы. В качестве запасных колес у Шкоды и Форестера докатки, но они лежат в багажнике. Полноценное запасное колесо Санты спрятано под днищем, что неудобно в грязных погодных условиях. Самый лучший свет — у Кодиака.

Геометрическая проходимость

8

8

9

Сервис

8

8

7

Эксплуатация

8

8

8

Промежуточная оценка

8,33

8,53

8,13

Поведение вне дороги

В теории вооруженность автомобилей одинакова, а ходы подвесок близки. Однако есть нюансы. Три внедорожных режима Hyundai лишены смысла с учетом небольшого клиренса и задержек в переключениях робота. Также с задержкой работает муфта. Коробка Шкоды реагирует быстрее, а муфта — с более ощутимым преднатягом. Лучше всех чувствует себя на бездорожье Subaru.

Энерговооруженность

8

8

8

Выносливость

8

8

8

Ходы подвесок

8

8

8

Общая оценка

8,28

8,44

8,11

Благодарим Максима Леденева за предоставленный для съемок автомобиль.

Skoda Kodiaq, Hyundai Santa Fe, Subaru Forester — тест в цифрах

Эксперты «За рулем» испытали популярные среднеразмерные кроссоверы и подготовили подробный технический справочник.

Skoda Kodiaq, Hyundai Santa Fe, Subaru Forester — тест в цифрах — фото 1328229Skoda Kodiaq, Hyundai Santa Fe, Subaru Forester — тест в цифрах — фото 1328231Skoda Kodiaq, Hyundai Santa Fe, Subaru Forester — тест в цифрах — фото 1328224Skoda Kodiaq, Hyundai Santa Fe, Subaru Forester — тест в цифрах — фото 1328225Skoda Kodiaq, Hyundai Santa Fe, Subaru Forester — тест в цифрах — фото 1328226Skoda Kodiaq, Hyundai Santa Fe, Subaru Forester — тест в цифрах — фото 1328223Skoda Kodiaq, Hyundai Santa Fe, Subaru Forester — тест в цифрах — фото 1328232Skoda Kodiaq, Hyundai Santa Fe, Subaru Forester — тест в цифрах
Skoda Kodiaq, Hyundai Santa Fe, Subaru Forester — тест в цифрах

Эксперты «За рулем» испытали популярные среднеразмерные кроссоверы и подготовили подробный технический справочник.

Skoda Kodiaq, Hyundai Santa Fe, Subaru Forester — тест в цифрах — фото 1328231Skoda Kodiaq, Hyundai Santa Fe, Subaru Forester — тест в цифрах — фото 1328229Skoda Kodiaq, Hyundai Santa Fe, Subaru Forester — тест в цифрах — фото 1328232Skoda Kodiaq, Hyundai Santa Fe, Subaru Forester — тест в цифрах — фото 1328225Skoda Kodiaq, Hyundai Santa Fe, Subaru Forester — тест в цифрах — фото 1328226Skoda Kodiaq, Hyundai Santa Fe, Subaru Forester — тест в цифрах — фото 1328224Skoda Kodiaq, Hyundai Santa Fe, Subaru Forester — тест в цифрах — фото 1328223Skoda Kodiaq, Hyundai Santa Fe, Subaru Forester — тест в цифрах
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