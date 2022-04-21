Skoda Kodiaq, Hyundai Santa Fe, Subaru Forester - тест в цифрах

Большой тест кроссоверов Skoda Kodiaq, Hyundai Santa Fe и Subaru Forester читайте тут.
Уплотненный кузов
Когда отдаешь за автомобиль несколько миллионов рублей, хочется не только динамики, но и комфорта.
В том числе и акустического.
УРОВЕНЬ ШУМА, дБ
|
|
HYUNDAI SANTA FE
|
SKODA KODIAQ
|
SUBARU FORESTER
|
60 км/ч
|
64,9
|
63,9
|
65,2
|
100 км/ч
|
69,9
|
67,6
|
68,1
Широкие 20‑дюймовые «катки» выпячивают проблемы с шумоизоляцией Santa Fe. Над моторным отсеком и защитой салона поработали на славу. Есть несколько рядов уплотнителей в дверных проемах. В нижней части задних дверей есть дополнительный элемент, отсекающий шум и грязь. Всё это сдерживает шумовой фон с улицы. Но от колесных арок идет основой и существенный шумовой фон.
Forester повторяет эту ошибку один в один. У него также помимо двух рядов уплотнителей в дверях и дополнительных элементов сверху есть еще один контур, отсекающий задние колесные арки. Но вся пескоструйка от шин отчетливо передается в салон.
В Шкоде нет шумопоглощающего мата на капоте, но и мотор негромок. Арки заглушены хорошо, про дверные проемы тоже не забыли. Помимо нескольких контуров проложили уплотнитель вдоль порогов. В итоге на всех типах дорог и на всех скоростях Kodiaq на пару децибел тише, и это заметно.
Новый взгляд
Основные изменения Кодиака коснулись внешности. Поменяли капот, решетку радиатора и бамперы. И, конечно, оптику — в качестве опции появились матричные фары.
До обновления нижний сектор выполнял роль подсветки поворотов и противотуманных фар. Теперь он светит одновременно с основным блоком. А подсветка поворотов и противотуманки переехали в верхний сектор.
Автоматический дальний свет работает отлично: на дорогах разной степени освещенности ни один встречный водитель не посигналил в ответ. Электроника работает отлично и нужные секторы мгновенно отключаются.
Задние фонари тоже новые. Изменились начинка и форма боковых секторов. А указатели поворота стали динамическими.
По «железу» изменений почти нет, если не считать того, что из гаммы исчезла полноприводная версия с механической коробкой. До обновления можно было купить «ручной» Kodiaq с мотором 1.4 мощностью 150 л.с. Теперь же механика осталась только в паре с базовым мотором мощностью 125 л.с. и передним приводом.
ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
|
|
HYUNDAI SANTA FE
|
SKODA KODIAQ
|
SUBARU FORESTER
|
Снаряженная / полная масса
|
1905 / 2407 кг
|
1738 / 2453 кг
|
1676 / 2223 кг
|
Время разгона 0–100 км/ч
|
9,4 с
|
8,2 с
|
9,5 с
|
Максимальная скорость
|
203 км/ч
|
205 км/ч
|
207 км/ч
|
Топливо / запас топлива
|
ДТ / 71 л
|
АИ-95 / 60 л
|
АИ-95 / 63 л
|
Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл
|
9,9 / 6,2 / 7,5 л / 100 км
|
9,0 / 6,3 / 7,3 л / 100 км
|
9,3 / 6,3 / 7,4 л / 100 км
|
ДВИГАТЕЛЬ
|
Тип
|
дизельный
|
бензиновый
|
бензиновый
|
Расположение
|
спереди, поперечно
|
спереди, поперечно
|
спереди, поперечно
|
Конфигурация / число клапанов
|
Р4 / 16
|
Р4 / 16
|
О4 / 16
|
Рабочий объем
|
2199 см³
|
1984 см³
|
2498 см³
|
Мощность
|
147 кВт / 200 л.с. при 3800 об/мин
|
132 кВт / 180 л.с. при 3900–6000 об/мин
|
136 кВт / 185 л.с. при 5800 об/мин
|
Крутящий момент
|
440 Н·м при 1750–2750 об/мин
|
320 Н·м при 1400–3940 об/мин
|
239 Н·м при 4400 об/мин
|
ТРАНСМИССИЯ
|
Тип привода
|
полный
|
полный
|
полный
|
Коробка передач
|
Р8
|
Р7
|
CVT
|
Передаточные числа:
|
3,43 / 2,22 / 2,22 / 1,62 / 0,86 / 0,67 / 0,79 / 0,65 / 3,70
|
3,56 / 2,53 / 1,68 / 1,02 / 0,79 / 0,76 / 0,63 / 2,79
|
3,60–0,51 / 3,69
|
Главная передача
|
4,85 / 3,32
|
4,73/3,94
|
3,90
|
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
|
Подвеска: спереди / сзади
|
McPherson / многорычажная
|
Рулевое управление
|
реечное, с электроусилителем
|
Тормоза: спереди / сзади
|
дисковые, вентилируемые
|
Шины
|
255/45 R20
|
235/55 R18
|
225/55 R18
СЕРВИС В ЦИФРАХ
|
|
Периодичность ТО
|
Гарантия
|
Дилеры
|
HYUNDAI SANTA FE
|
15 000 км или 12 месяцев
|
3 года или 100 000 км
|
188
|
SKODA KODIAQ
|
15 000 км или 12 месяцев
|
3 года или 100 000 км
|
130
|
SUBARU FORESTER
|
15 000 км или 12 месяцев
|
3 года или 100 000 км
|
49
ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОХОДИМОСТИ (замеры «За рулем»)
|
|
Hyundai Santa Fe
|
Skoda Kodiaq
|
Subaru Forester
|
Просвет
|
a
|
165 мм
|
185 мм
|
210 мм
|
b
|
200 мм
|
235 мм
|
205 мм
|
c
|
190 мм
|
215 мм
|
215 мм
|
Угол
|
α
|
21,0°
|
22,5°
|
20,0°
|
β
|
22,0°
|
24,5°
|
25,5°
|
γ
|
16,5°
|
19,0°
|
17,5°
* По защите силового агрегата.
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ
|
Модель
|
HYUNDAI SANTA FE
|
SKODA KODIAQ
|
SUBARU FORESTER
|
Рабочее место водителя
|
К водительским сиденьям Шкоды и Санты претензий нет. Креслу Форестера не хватает длины подушки и регулировки поясничного подпора. Аналоговая приборная панель в удобстве считывания информации не хуже дисплеев конкурентов. Естественный обзор Subaru самый лучший — виден капот, минимальны слепые зоны. Недостаток обзора через зеркала соперники компенсируют продвинутыми системами кругового обзора.
|
Сиденье
|
9
|
9
|
8
|
Органы управления
|
9
|
9
|
9
|
Обзор
|
8
|
8
|
8
|
Салон
|
По простору и оборудованию передняя часть салона Шкоды и Hyundai близки. Форестеру недостает отделений, а медиасистема выглядит скромно, особенно это касается размера дисплея. Также в Subaru наименее удобен второй ряд. По запасу места он почти не проигрывает, но уступает по удобству посадки (арка сильно выпирает в проем) и оснащению. К тому же у Форестера самый маленький багажник и максимум 5 мест. У тестового Кодиака есть третий ряд.
|
Передняя часть
|
9
|
9
|
8
|
Задняя часть
|
8
|
8
|
7
|
Багажник
|
9
|
9
|
8
|
Ходовые качества
|
Несмотря на меньшую мощность, Skoda не уступает в динамике дизельному Санте. Subaru разгоняется медленнее. Управляемость Кодиака близка к идеалу. Высшей оценке мешает чувствительность к продольной колее. Forester также отменно рулится. Hyundai склонен распрямлять траекторию при быстром прохождении поворота. К тормозам Шкоды и Форестера претензий нет. Санте не хватает стабильности на смешанном покрытии.
|
Динамика
|
9
|
9
|
8
|
Тормоза
|
8
|
9
|
9
|
Управляемость
|
8
|
9
|
9
|
Комфорт
|
Самый тихий в тесте — Kodiaq. У Форестера и Санты сильный шум от колесных арок. Самая мягкая и при этом энергоемкая подвеска — у Subaru. На Шкоде нужно быть аккуратным при проезде больших ям. Santa Fe плохо фильтрует мелкие неровности. У Шкоды трехзонный климат-контроль и дистанционный запуск подогревателя Webasto, но на нашей машине не было обогрева лобового стекла. У Санты нет своего пульта для второго ряда, зато есть обогрев стекла. Самые скромные возможности микроклимата — у Форестера.
|
Шум
|
7
|
8
|
7
|
Плавность хода
|
8
|
8
|
9
|
Климат
|
9
|
9
|
8
|
Приспособленность к России
|
Лучшая геометрическая проходимость — у Форестера. «Геометрия» соперников на одном, более низком уровне. Самая скромная дилерская сеть — у Subaru. Межсервисный интервал и гарантийные условия одинаковы. В качестве запасных колес у Шкоды и Форестера докатки, но они лежат в багажнике. Полноценное запасное колесо Санты спрятано под днищем, что неудобно в грязных погодных условиях. Самый лучший свет — у Кодиака.
|
Геометрическая проходимость
|
8
|
8
|
9
|
Сервис
|
8
|
8
|
7
|
Эксплуатация
|
8
|
8
|
8
|
Промежуточная оценка
|
8,33
|
8,53
|
8,13
|
Поведение вне дороги
|
В теории вооруженность автомобилей одинакова, а ходы подвесок близки. Однако есть нюансы. Три внедорожных режима Hyundai лишены смысла с учетом небольшого клиренса и задержек в переключениях робота. Также с задержкой работает муфта. Коробка Шкоды реагирует быстрее, а муфта — с более ощутимым преднатягом. Лучше всех чувствует себя на бездорожье Subaru.
|
Энерговооруженность
|
8
|
8
|
8
|
Выносливость
|
8
|
8
|
8
|
Ходы подвесок
|
8
|
8
|
8
|
Общая оценка
|
8,28
|
8,44
|
8,11
Благодарим Максима Леденева за предоставленный для съемок автомобиль.
- Заранее позаботьтесь о покупке браслетов противоскольжения и антибуксов. Если планируется дальняя поездка, рекомендуем присмотреться к цепям противоскольжения.
- «За рулем» можно читать и в Viber.