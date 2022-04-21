Skoda Kodiaq, Hyundai Santa Fe, Subaru Forester - тест в цифрах

Эксперты «За рулем» испытали популярные среднеразмерные кроссоверы и подготовили подробный технический справочник.

Большой тест кроссоверов Skoda Kodiaq, Hyundai Santa Fe и Subaru Forester читайте тут.

Уплотненный кузов

Когда отдаешь за автомобиль несколько миллионов рублей, хочется не только динамики, но и комфорта.

В том числе и акустического.

УРОВЕНЬ ШУМА, дБ

HYUNDAI SANTA FE SKODA KODIAQ SUBARU FORESTER 60 км/ч 64,9 63,9 65,2 100 км/ч 69,9 67,6 68,1

Широкие 20‑дюймовые «катки» выпячивают проблемы с шумоизоляцией Santa Fe. Над моторным отсеком и защитой салона поработали на славу. Есть несколько рядов уплотнителей в дверных проемах. В нижней части задних дверей есть дополнительный элемент, отсекающий шум и грязь. Всё это сдерживает шумовой фон с улицы. Но от колесных арок идет основой и существенный шумовой фон.

HYUNDAI SANTA FE

Forester повторяет эту ошибку один в один. У него также помимо двух рядов уплотнителей в дверях и дополнительных элементов сверху есть еще один контур, отсекающий задние колесные арки. Но вся пескоструйка от шин отчетливо передается в салон.

SUBARU FORESTER

В Шкоде нет шумопоглощающего мата на капоте, но и мотор негромок. Арки заглушены хорошо, про дверные проемы тоже не забыли. Помимо нескольких контуров проложили уплотнитель вдоль порогов. В итоге на всех типах дорог и на всех скоростях Kodiaq на пару децибел тише, и это заметно.

SKODA KODIAQ

Новый взгляд

Основные изменения Кодиака коснулись внешности. Поменяли капот, решетку радиатора и бамперы. И, конечно, оптику — в качестве опции появились матричные фары.

До обновления нижний сектор выполнял роль подсветки поворотов и противотуманных фар. Теперь он светит одновременно с основным блоком. А подсветка поворотов и противотуманки переехали в верхний сектор.

Автоматический дальний свет работает отлично: на дорогах разной степени освещенности ни один встречный водитель не посигналил в ответ. Электроника работает отлично и нужные секторы мгновенно отключаются.

Задние фонари тоже новые. Изменились начинка и форма боковых секторов. А указатели поворота стали динамическими.

По «железу» изменений почти нет, если не считать того, что из гаммы исчезла полноприводная версия с механической коробкой. До обновления можно было купить «ручной» Kodiaq с мотором 1.4 мощностью 150 л.с. Теперь же механика осталась только в паре с базовым мотором мощностью 125 л.с. и передним приводом.

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

HYUNDAI SANTA FE SKODA KODIAQ SUBARU FORESTER Снаряженная / полная масса 1905 / 2407 кг 1738 / 2453 кг 1676 / 2223 кг Время разгона 0–100 км/ч 9,4 с 8,2 с 9,5 с Максимальная скорость 203 км/ч 205 км/ч 207 км/ч Топливо / запас топлива ДТ / 71 л АИ-95 / 60 л АИ-95 / 63 л Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 9,9 / 6,2 / 7,5 л / 100 км 9,0 / 6,3 / 7,3 л / 100 км 9,3 / 6,3 / 7,4 л / 100 км ДВИГАТЕЛЬ Тип дизельный бензиновый бензиновый Расположение спереди, поперечно спереди, поперечно спереди, поперечно Конфигурация / число клапанов Р4 / 16 Р4 / 16 О4 / 16 Рабочий объем 2199 см³ 1984 см³ 2498 см³ Мощность 147 кВт / 200 л.с. при 3800 об/мин 132 кВт / 180 л.с. при 3900–6000 об/мин 136 кВт / 185 л.с. при 5800 об/мин Крутящий момент 440 Н·м при 1750–2750 об/мин 320 Н·м при 1400–3940 об/мин 239 Н·м при 4400 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода полный полный полный Коробка передач Р8 Р7 CVT Передаточные числа:

I / II / III / IV / V / VI / VII / VIII / з.х. 3,43 / 2,22 / 2,22 / 1,62 / 0,86 / 0,67 / 0,79 / 0,65 / 3,70 3,56 / 2,53 / 1,68 / 1,02 / 0,79 / 0,76 / 0,63 / 2,79 3,60–0,51 / 3,69 Главная передача 4,85 / 3,32 4,73/3,94 3,90 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди / сзади McPherson / многорычажная Рулевое управление реечное, с электроусилителем Тормоза: спереди / сзади дисковые, вентилируемые Шины 255/45 R20 235/55 R18 225/55 R18

СЕРВИС В ЦИФРАХ

Периодичность ТО Гарантия Дилеры HYUNDAI SANTA FE 15 000 км или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 188 SKODA KODIAQ 15 000 км или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 130 SUBARU FORESTER 15 000 км или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 49

ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОХОДИМОСТИ (замеры «За рулем»)

Hyundai Santa Fe Skoda Kodiaq Subaru Forester Просвет a 165 мм 185 мм 210 мм b 200 мм 235 мм 205 мм c 190 мм 215 мм 215 мм Угол α 21,0° 22,5° 20,0° β 22,0° 24,5° 25,5° γ 16,5° 19,0° 17,5°

* По защите силового агрегата.

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ

Модель HYUNDAI SANTA FE SKODA KODIAQ SUBARU FORESTER Рабочее место водителя К водительским сиденьям Шкоды и Санты претензий нет. Креслу Форестера не хватает длины подушки и регулировки поясничного подпора. Аналоговая приборная панель в удобстве считывания информации не хуже дисплеев конкурентов. Естественный обзор Subaru самый лучший — виден капот, минимальны слепые зоны. Недостаток обзора через зеркала соперники компенсируют продвинутыми системами кругового обзора. Сиденье 9 9 8 Органы управления 9 9 9 Обзор 8 8 8 Салон По простору и оборудованию передняя часть салона Шкоды и Hyundai близки. Форестеру недостает отделений, а медиасистема выглядит скромно, особенно это касается размера дисплея. Также в Subaru наименее удобен второй ряд. По запасу места он почти не проигрывает, но уступает по удобству посадки (арка сильно выпирает в проем) и оснащению. К тому же у Форестера самый маленький багажник и максимум 5 мест. У тестового Кодиака есть третий ряд. Передняя часть 9 9 8 Задняя часть 8 8 7 Багажник 9 9 8 Ходовые качества Несмотря на меньшую мощность, Skoda не уступает в динамике дизельному Санте. Subaru разгоняется медленнее. Управляемость Кодиака близка к идеалу. Высшей оценке мешает чувствительность к продольной колее. Forester также отменно рулится. Hyundai склонен распрямлять траекторию при быстром прохождении поворота. К тормозам Шкоды и Форестера претензий нет. Санте не хватает стабильности на смешанном покрытии. Динамика 9 9 8 Тормоза 8 9 9 Управляемость 8 9 9 Комфорт Самый тихий в тесте — Kodiaq. У Форестера и Санты сильный шум от колесных арок. Самая мягкая и при этом энергоемкая подвеска — у Subaru. На Шкоде нужно быть аккуратным при проезде больших ям. Santa Fe плохо фильтрует мелкие неровности. У Шкоды трехзонный климат-контроль и дистанционный запуск подогревателя Webasto, но на нашей машине не было обогрева лобового стекла. У Санты нет своего пульта для второго ряда, зато есть обогрев стекла. Самые скромные возможности микроклимата — у Форестера. Шум 7 8 7 Плавность хода 8 8 9 Климат 9 9 8 Приспособленность к России Лучшая геометрическая проходимость — у Форестера. «Геометрия» соперников на одном, более низком уровне. Самая скромная дилерская сеть — у Subaru. Межсервисный интервал и гарантийные условия одинаковы. В качестве запасных колес у Шкоды и Форестера докатки, но они лежат в багажнике. Полноценное запасное колесо Санты спрятано под днищем, что неудобно в грязных погодных условиях. Самый лучший свет — у Кодиака. Геометрическая проходимость 8 8 9 Сервис 8 8 7 Эксплуатация 8 8 8 Промежуточная оценка 8,33 8,53 8,13 Поведение вне дороги В теории вооруженность автомобилей одинакова, а ходы подвесок близки. Однако есть нюансы. Три внедорожных режима Hyundai лишены смысла с учетом небольшого клиренса и задержек в переключениях робота. Также с задержкой работает муфта. Коробка Шкоды реагирует быстрее, а муфта — с более ощутимым преднатягом. Лучше всех чувствует себя на бездорожье Subaru. Энерговооруженность 8 8 8 Выносливость 8 8 8 Ходы подвесок 8 8 8 Общая оценка 8,28 8,44 8,11

Благодарим Максима Леденева за предоставленный для съемок автомобиль.

Заранее позаботьтесь о покупке браслетов противоскольжения и антибуксов. Если планируется дальняя поездка, рекомендуем присмотреться к цепям противоскольжения.

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