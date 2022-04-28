Чем отмыть масло (мастику, грязь...) с рук? Проверили 13 средств

Лучший очиститель рук всех времен — обыкновенная тряпка! И это верно: любой химической очистке должна предшествовать механическая — так дело пойдет быстрее. Но без помощи разноцветных флакончиков и баночек со специальными очистителями руки чистыми всё равно не станут. Если такими ладонями браться за руль и прочие органы управления, интерьер наверняка пострадает. В общем, попытаемся отмыть руки как следует — и без помощи бензина или растворителей.
Для экспертизы мы отобрали дюжину (плюс 1) различных средств, подразумевающих последующий смыв водой. В качестве тарированного загрязнителя, как обычно, взяли смесь отработки моторного масла с битумной мастикой и пылью от тормозных колодок.
Свое мнение по каждому из средств мы привели в фотогалерее, где они расположены в алфавитном порядке. Основной критерий оценки — конечно, качество очистки.
Полученные результаты относятся только к данной выборке препаратов, а потому не могут служить основанием для суждений обо всей продукции в целом.
|Крем для очистки рук профессиональный, 250 мл, крем с абразивом
Примерная цена* 200 ₽
Крышка — а-ля Кока-Кола: если потеряется, то легко найти замену. Дозатора нет — жаль. По консистенции — чуть жиже зубной пасты. Запах — слабый цветочный, довольно приятный. Абразив сильно чувствуется, грязь отмывает хорошо. Смывается легко. Понравилось.
|Очиститель рук с абразивом
Примерная цена* 300 ₽
Удобный дозатор. Запах парфюмерный, довольно сильный. Абразив едва чувствуется. На влажных руках чуть пенится, как мыло. Моет хорошо. Смывается легко. Неплохо.
|Паста для очистки рук, банка 0,6 л
Примерная цена* 400 ₽
На вид — расслоившаяся масса неприятного облика. Запах с довольно противным техническим привкусом. Абразив мелкий. Моет плохо. Смывается нормально. В целом рекомендовать не можем.
* Здесь и далее по состоянию на 16.03.2022.
|Очиститель для рук (крем для очистки рук с абразивом), 500 мл
Примерная цена* 500 ₽
Удобный пузырек с дозатором. Белая, жиденькая субстанция, абразивность средняя, запах едва заметный, но приятный. Не пенится. Моющие свойства средние. Смывается очень легко. Пользоваться можно, но восторга не вызвало.
|Паста для очистки рук на основе хвойного опила, 5 л
Примерная цена* 1400 ₽
На вид — сухая труха в большом ведре для профи. Запаха нет. Абразивность мелкая. Пытается пениться. Чистит очень хорошо. Как говорится, «не платим за воду» — всё содержимое активное. Смывается легко. Рекомендуем в первую очередь.
|Очиститель рук от сильных бытовых и промышленных загрязнений, 460 мл, KR-198-1
Примерная цена* 380 ₽
Консистенция гелеобразная. Абразив средний. Запах слабый парфюмерный. Очищает хорошо. Смывается легко. Понравилось.
|Паста для рук очищающая, банка 500 мл
Примерная цена* 380 ₽
Крышка надежная, двойная. Запах слабый парфюмерный. Указано, что не выносит замерзания. Белая кремообразная паста, абразив почти не чувствуется. Моет не ахти как. Плохо смывается — воды надо много. Это связано с тем, что средство пытается проявить защитные свойства для кожи. В целом рекомендовать не можем.
|Очиститель рук паста, LOCTITE SF 7850, 400 мл
Примерная цена* 1200 ₽
Флакон с удобной крышечкой, хорошо закрывается. Запах средний, цитрусовый. Абразив средний. Не пенится. Чистит очень хорошо. Смывается мгновенно. Не понравилась только цена, но если она не смущает, то рекомендуем в первую очередь.
|Очиститель рук «FAST ORANGE» крем с пемзой, 397 г
Примерная цена* 700 ₽
В описании — ни слова по-русски. Вид средства в банке вызывает отвращение. Запах очень слабый. Абразив тонкий, пениться не пытается. Моет средне. Смывается легко. В целом рекомендовать не можем.
|Паста для очистки рук «Чистая звезда», 650 мл
Примерная цена* 200 ₽
Запах слабый химический. Абразив крупный. Пытается пениться на руках. Моет не очень хорошо, зато смывается нормально. В целом рекомендовать не можем.
|Очищающая паста для рук, 1,2 кг
Примерная цена* 500 ₽
Состав непривычного голубого цвета. Указано, что боится замерзания. Запах средний парфюмерный. Абразив очень мелкий. Немного пенится. Моет нормально. Смывается легко. Понравилось.
|Очиститель рук с абразивом ТК502, 100 г
Примерная цена* 130 ₽
В тюбике жидкая «зубная паста». Абразив крупный. Запах слабый парфюмерный. Отмывает не очень: концентрация явно низкая. Смывается легко. В целом рекомендовать не можем.
|Чистик Extreme средство для очистки рук с мягким скрабом, 200 мл
Примерная цена* 180 ₽
Упаковка удобная. Боится замерзания. Выдавливается тоненькая колбаска — удобно дозировать. Сильная абразивность. Запах химический, слабый. Моет хорошо. Смывается легко. Понравилось.
ИТОГИ
Отметим 5‑литровое ведро с препаратом G‑Power G‑5 — идеально подойдет для гаража, дачи и так далее. С собой лучше возить что-то более миниатюрное. Если средства позволяют, то идеально подойдет LOCTITE SF. Из менее дорогих средств отметим Kerry.
Если выбирать предстоит среди незнакомых препаратов, то советуем присмотреться к упаковке. Тюбики в дороге удобнее: из них точно ничего не вытечет.
Обращайте внимание на инструкцию с указанием рабочих температур. Это отмечают не все производители, но если указано, что средство боится заморозки, то зимой в багажнике такому делать нечего.
Народная альтернатива покупным очистителям? Есть такая!
Когда руки надо срочно отмыть, а подходящей автохимии в запасе нет, в ход во все времена шли и идут проверенные «народные» средства.
- Практически с любой грязью справляется бензин, но вонь от него такая…
- Многие рекомендуют WD‑40, который хорошо растворяет грязь: после мытья водой получается довольно чисто.
- Абсолютное большинство предпочитает средство для мытья посуды — по универсальности это явный лидер.
- Хорошо справляется стиральный порошок и отлично — препараты вроде «Пемоксоля».
- Некоторые предпочитают масло — от подсолнечного до моторного, хотя ощущение «жирности» в обоих случаях неизбежно.
Счастливого пути с чистыми руками!
- 7 прикольных средств для восстановления салона мы нашли на АлиЭкспресс.
- В багажнике автомобиля всегда должны находиться аптечка и огнетушитель. Ну а лучше всего держать полный набор автомобилиста «За рулем».
- «За рулем» можно читать и в Viber.