Чем отмыть масло (мастику, грязь...) с рук? Проверили 13 средств

Бензин и растворители берем только в крайнем случае — есть же специальные очистители!

Лучший очиститель рук всех времен — обыкновенная тряпка! И это верно: любой химической очистке должна предшествовать механическая — так дело пойдет быстрее. Но без помощи разноцветных флакончиков и баночек со специальными очистителями руки чистыми всё равно не станут. Если такими ладонями браться за руль и прочие органы управления, интерьер наверняка пострадает. В общем, попытаемся отмыть руки как следует — и без помощи бензина или растворителей.

Для экспертизы мы отобрали дюжину (плюс 1) различных средств, подразумевающих последующий смыв водой. В качестве тарированного загрязнителя, как обычно, взяли смесь отработки моторного масла с битумной мастикой и пылью от тормозных колодок.

Свое мнение по каждому из средств мы привели в фотогалерее, где они расположены в алфавитном порядке. Основной критерий оценки — конечно, качество очистки.

Полученные результаты относятся только к данной выборке препаратов, а потому не могут служить основанием для суждений обо всей продукции в целом.

Astrohim АС-210 Крем для очистки рук профессиональный, 250 мл, крем с абразивом

Примерная цена* 200 ₽

Крышка — а-ля Кока-Кола: если потеряется, то легко найти замену. Дозатора нет — жаль. По консистенции — чуть жиже зубной пасты. Запах — слабый цветочный, довольно приятный. Абразив сильно чувствуется, грязь отмывает хорошо. Смывается легко. Понравилось. AVS Crystal Очиститель рук с абразивом

Примерная цена* 300 ₽

Удобный дозатор. Запах парфюмерный, довольно сильный. Абразив едва чувствуется. На влажных руках чуть пенится, как мыло. Моет хорошо. Смывается легко. Неплохо. Adolf Bucher Паста для очистки рук, банка 0,6 л

Примерная цена* 400 ₽

На вид — расслоившаяся масса неприятного облика. Запах с довольно противным техническим привкусом. Абразив мелкий. Моет плохо. Смывается нормально. В целом рекомендовать не можем.

* Здесь и далее по состоянию на 16.03.2022.

FILL inn Очиститель для рук (крем для очистки рук с абразивом), 500 мл

Примерная цена* 500 ₽

Удобный пузырек с дозатором. Белая, жиденькая субстанция, абразивность средняя, запах едва заметный, но приятный. Не пенится. Моющие свойства средние. Смывается очень легко. Пользоваться можно, но восторга не вызвало. G-Power G-5 Паста для очистки рук на основе хвойного опила, 5 л

Примерная цена* 1400 ₽

На вид — сухая труха в большом ведре для профи. Запаха нет. Абразивность мелкая. Пытается пениться. Чистит очень хорошо. Как говорится, «не платим за воду» — всё содержимое активное. Смывается легко. Рекомендуем в первую очередь.

Kerry Очиститель рук от сильных бытовых и промышленных загрязнений, 460 мл, KR-198-1

Примерная цена* 380 ₽

Консистенция гелеобразная. Абразив средний. Запах ­слабый парфюмерный. Очищает хорошо. Смывается легко. Понравилось. LAVR Паста для рук очищающая, банка 500 мл

Примерная цена* 380 ₽

Крышка надежная, двойная. Запах слабый парфюмерный. Указано, что не выносит замерзания. Белая кремообразная паста, абразив почти не чувствуется. Моет не ахти как. Плохо смывается — воды надо много. Это связано с тем, что средство пытается проявить защитные свойства для кожи. В целом рекомендовать не можем. Loctite Очиститель рук паста, LOCTITE SF 7850, 400 мл

Примерная цена* 1200 ₽

Флакон с удобной крышечкой, хорошо закрывается. Запах средний, цитрусовый. Абразив средний. Не пенится. Чистит очень хорошо. Смывается мгновенно. Не понравилась только цена, но если она не смущает, то рекомендуем в первую очередь.

Permatex Очиститель рук «FAST ORANGE» крем с пемзой, 397 г

Примерная цена* 700 ₽

В описании — ни слова по-русски. Вид средства в банке вызывает отвращение. Запах очень слабый. Абразив тонкий, пениться не пытается. Моет средне. Смывается легко. В целом рекомендовать не можем. Pingo Паста для очистки рук «Чистая звезда», 650 мл

Примерная цена* 200 ₽

Запах слабый химический. Абразив крупный. Пытается пениться на руках. Моет не очень хорошо, зато смывается нормально. В целом рекомендовать не можем.

SAPO Очищающая паста для рук, 1,2 кг

Примерная цена* 500 ₽

Состав непривычного голубого цвета. Указано, что боится замерзания. Запах средний парфюмерный. Абразив очень мелкий. Немного пенится. Моет нормально. Смывается легко. Понравилось. 3TON Очиститель рук с абразивом ТК502, 100 г

Примерная цена* 130 ₽

В тюбике жидкая «зубная паста». Абразив крупный. Запах слабый парфюмерный. Отмывает не очень: концентрация явно низкая. Смывается легко. В целом рекомендовать не можем. ВМП АВТО Чистик Extreme средство для очистки рук с мягким скрабом, 200 мл

Примерная цена* 180 ₽

Упаковка удобная. Боится замерзания. Выдавливается тоненькая колбаска — удобно дозировать. Сильная абразивность. Запах химический, слабый. Моет хорошо. Смывается легко. ­Понравилось.

ИТОГИ

Отметим 5‑литровое ведро с препаратом G‑Power G‑5 — идеально подойдет для гаража, дачи и так далее. С собой лучше возить что-то более миниатюрное. Если средства позволяют, то идеально подойдет LOCTITE SF. Из менее дорогих средств отметим Kerry.

Вид некоторых средств в только что открытой банке откровенно неприятен.

Если выбирать предстоит среди незнакомых препаратов, то советуем присмотреться к упаковке. Тюбики в дороге удобнее: из них точно ничего не вытечет.

Обращайте внимание на инструкцию с указанием рабочих температур. Это отмечают не все производители, но если указано, что средство боится заморозки, то зимой в багажнике такому делать нечего.

Народная альтернатива покупным очистителям? Есть такая!

Когда руки надо срочно отмыть, а подходящей автохимии в запасе нет, в ход во все времена шли и идут проверенные «народные» средства.

Практически с любой грязью справляется бензин , но вонь от него такая…

, но вонь от него такая… Многие рекомендуют WD‑40, который хорошо растворяет грязь: после мытья водой получается довольно чисто.

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Абсолютное большинство предпочитает средство для мытья посуды — по универсальности это явный лидер.

— по универсальности это явный лидер. Хорошо справляется стиральный порошок и отлично — препараты вроде «Пемоксоля» .

и отлично — . Некоторые предпочитают масло — от подсолнечного до моторного, хотя ощущение «жирности» в обоих случаях неизбежно.

Счастливого пути с чистыми руками!