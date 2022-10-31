Очень красивый семейный авто всего за 1,3 млн рублей: что с ним не так? — журнал За рулем

Очень красивый семейный авто всего за 1,3 млн рублей: что с ним не так?

Универсал 2018 года с пробегом 100 тысяч км, привезенный из Германии в июле нынешнего года, обошелся в 1 350 000 рублей - и это вместе с растаможкой и всеми сопутствующими доплатами.

Материалы по теме
Машина из Штатов — выгодно или нет? Ответ вас поразит

Peugeot 308 второго поколения продавался у нас официально только с кузовом хэтчбек и особой славы не снискал. Поставлялся из Европы и конкурировать с локализованными моделями не мог из-за высокой цены.

Но сейчас подержанные 308‑е, пригнанные «оттуда», оказываются в той же ценовой нише, что и машины, купленные в России изначально. Как этот универсал 2018 года, привезенный из Германии в июле нынешнего года с пробегом 100 тысяч км. Вместе с растаможкой и всеми сопутствующими доплатами он обошелся в 1 350 000 рублей. Очень неплохо за четырехлетний универсал в богатом оснащении. Но не выйдет ли боком редкость модели?

Очень красивый семейный авто всего за 1,3 млн рублей: что с ним не так?Peugeot 308 SW
Peugeot 308 SW

Материалы по теме
Справедливое наказание: штрафы привяжут к мощности автоШтраф за езду без ОСАГО вырастет (но не для всех)Рано или поздно это случится с вами в лифте

Запчасти подвески есть

Материалы по теме
Время для реванша — обновленный Peugeot 308 на тест-драйве

Хотя обновленный 308‑й прошел мимо нашего рынка, запчасти для него — не экзотика. Автомобиль построен на платформе EMP2, знакомой по многим популярным моделям. Конечно, это не значит, что на 308‑й можно ставить детали подвески от коммерческих Peugeot Traveller или Opel Zafira Life. Зато, например, с минивэнами Citroen C4 Picasso ходовая идентична, что может облегчить жизнь в дальнейшем.

Конечно, стойки стабилизатора или амортизаторы не купить в любом магазине запчастей. Но в крупных сетях многое есть в наличии, а ценники не повергнут в шок. По крайней мере, на фоне Фокуса или Сида.

Очень красивый семейный авто всего за 1,3 млн рублей: что с ним не так?Периодически необходимо пополнять запасы «мочевины» AdBlue. Найти ее можно как на АЗС, так и в магазинах запчастей.
Периодически необходимо пополнять запасы «мочевины» AdBlue. Найти ее можно как на АЗС, так и в магазинах запчастей.

Коробка-автомат надежна — при должном обслуживании

Не является для нас экзотикой и восьмиступенчатый автомат AMN8, настоящее имя которого Aisin TG‑81SC. Эта восьмиступка на что только не ставится — от Тойот с Лексусами до Фольксвагенов с BMW. Коробка рассчитана на 400 ньютон-метров момента и при должном обслуживании надежна. Масло нужно менять каждые 60 тысяч километров. Для частичной замены понадобится четыре литра «трансмиссионки» Aisin AW‑2, или вдвое больше при полной замене (один литр стоит 1200–1500 рублей).

А что с мотором?

Полуторалитровый турбодизель DV5 — менее изученный зверь, хотя большинство расходников на него можно заказать с минимальным ожиданием. И по каждому пункту есть несколько аналогов.

Очень красивый семейный авто всего за 1,3 млн рублей: что с ним не так?Дизель объемом полтора литра прекрасно тащит универсал. Но есть сложности в обслуживании — воздушный фильтр спрятан под жабо. При замене придется делать много лишних операций.
Дизель объемом полтора литра прекрасно тащит универсал. Но есть сложности в обслуживании — воздушный фильтр спрятан под жабо. При замене придется делать много лишних операций.

Материалы по теме
Пригнать машину из Европы — теперь выгодно? Проверили

Просто сам двигатель еще совсем свежий (дебютировал в 2017 году), и даже в Европе нет машин с большими пробегами. Расчетный ресурс — 250–300 тысяч километров, но сколько реально пройдет этот дизель, пока не ясно. Предполагаем, что если турбокомпрессор накроется раньше, найти его можно — турбина BorgWarner K03 ставится на многие модели.

Точно не стоит тянуть с заменой ремня ГРМ, и при покупке машины лучше поменять его принудительно. При обрыве ремня клапаны обязательно встретятся с поршнями. Пьезофорсунки в системе питания априори заставят обходить сомнительные АЗС стороной. Впрочем, экономить на качестве топлива — последнее дело с любым двигателем.

Что особенно понравилось (и что разочаровало)

Делать элегантные машины в Peugeot всегда умели. Отрадно, что стиль не помешал качеству — 100 тысяч км не особо сказались на состоянии краски и передней оптики. Которая, к слову, полностью светодиодная и светит отменно.

Очень красивый семейный авто всего за 1,3 млн рублей: что с ним не так?Приборная панель удобна для чтения, хотя традиционная для Франции нечетная оцифровка требует адаптации.
Приборная панель удобна для чтения, хотя традиционная для Франции нечетная оцифровка требует адаптации.

Очень красивый семейный авто всего за 1,3 млн рублей: что с ним не так?В функционал медиасистемы входит и управление двухзонным климат-контролем. С точки зрения долговечности решение спорное, но пока всё работает. Есть обогрев передних сидений.
В функционал медиасистемы входит и управление двухзонным климат-контролем. С точки зрения долговечности решение спорное, но пока всё работает. Есть обогрев передних сидений.

Очень красивый семейный авто всего за 1,3 млн рублей: что с ним не так?У эргономики есть просчет в расположении щитка приборов — в некоторых положениях сиденья и руля перекрывается часть дисплея борткомпьютера.
У эргономики есть просчет в расположении щитка приборов — в некоторых положениях сиденья и руля перекрывается часть дисплея борткомпьютера.

Очень красивый семейный авто всего за 1,3 млн рублей: что с ним не так?В салоне множество интересных решений — например, селектор восьмиступенчатого автомата.
В салоне множество интересных решений — например, селектор восьмиступенчатого автомата.

Очень красивый семейный авто всего за 1,3 млн рублей: что с ним не так?Кожа на руле уже отполировалась и местами есть потертости.
Кожа на руле уже отполировалась и местами есть потертости.

Очень красивый семейный авто всего за 1,3 млн рублей: что с ним не так?Пластик на дверях нежный и активно царапается.
Пластик на дверях нежный и активно царапается.

Материалы по теме
Сравните стоимость полиса ОСАГО у разных страховщиков

Схожих комплиментов заслуживает и салон, но тут следы эксплуатации всё же есть: пластик дверных рукояток немного поцарапался, а кожа на руле изрядно отполировалась.

А еще хотелось бы посмотреть в глаза проектировщику рабочего места. Щиток приборов, расположенный над рулем, интересно выглядит на картинках. Но если ваш рост не превышает 175 см и вы любите низкую посадку, то нижняя часть дисплея трипкомпьютера останется вечной загадкой.

Справедливости ради, это единственный просчет. В остальном 308‑й не только красив, но и практичен — места на втором ряду и в багажнике полно.

Очень красивый семейный авто всего за 1,3 млн рублей: что с ним не так?Сиденья отлично спрофилированы, а замша и кожа неплохо выдерживают пробег. Состояние после 100 тысяч км — на отлично.
Сиденья отлично спрофилированы, а замша и кожа неплохо выдерживают пробег. Состояние после 100 тысяч км — на отлично.

Очень красивый семейный авто всего за 1,3 млн рублей: что с ним не так?По простору второго ряда 308 SW — твердый середняк класса.
По простору второго ряда 308 SW — твердый середняк класса.

Как едет?

Еще один аспект, которым всегда влюбляли в себя автомобили Peugeot, — шасси. «Пыжик» отлично рулится и хищно ныряет в поворот, не допуская лишней раскачки или нервозности. Он одинаково удобен как на автобане, так и на извилистой дороге. Турбодизель только добавляет удовольствия. Уверенная тяга с самых низов без каких-либо провалов сопровождает стрелку тахометра до красной зоны. Сильно давить на педаль не нужно. Но если всё же захочется, восьмиступенчатый автомат не испортит уверенную динамику. При этом 50‑литровый бак осушается медленно даже при активной езде: расход топлива едва превышает 6 л/100 км.

Продолжение — на следующей странице.

Очень красивый семейный авто всего за 1,3 млн рублей: что с ним не так?

Универсал 2018 года с пробегом 100 тысяч км, привезенный из Германии в июле нынешнего года, обошелся в 1 350 000 рублей — и это вместе с растаможкой и всеми сопутствующими доплатами.

Очень красивый семейный авто всего за 1,3 млн рублей: что с ним не так? — фото 1366183Очень красивый семейный авто всего за 1,3 млн рублей: что с ним не так? — фото 1366195Очень красивый семейный авто всего за 1,3 млн рублей: что с ним не так? — фото 1366194Очень красивый семейный авто всего за 1,3 млн рублей: что с ним не так? — фото 1366189Очень красивый семейный авто всего за 1,3 млн рублей: что с ним не так? — фото 1366188Очень красивый семейный авто всего за 1,3 млн рублей: что с ним не так? — фото 1366185Очень красивый семейный авто всего за 1,3 млн рублей: что с ним не так? — фото 1366187Очень красивый семейный авто всего за 1,3 млн рублей: что с ним не так? — фото 1366192Очень красивый семейный авто всего за 1,3 млн рублей: что с ним не так? — фото 1366193Очень красивый семейный авто всего за 1,3 млн рублей: что с ним не так? — фото 1366186Очень красивый семейный авто всего за 1,3 млн рублей: что с ним не так? — фото 1366190Очень красивый семейный авто всего за 1,3 млн рублей: что с ним не так? — фото 1366182Очень красивый семейный авто всего за 1,3 млн рублей: что с ним не так? — фото 1366191Очень красивый семейный авто всего за 1,3 млн рублей: что с ним не так? — фото 1366198Очень красивый семейный авто всего за 1,3 млн рублей: что с ним не так? — фото 1366197Очень красивый семейный авто всего за 1,3 млн рублей: что с ним не так? — фото 1366196Очень красивый семейный авто всего за 1,3 млн рублей: что с ним не так? — фото 1366184Очень красивый семейный авто всего за 1,3 млн рублей: что с ним не так?
Наше новое видео
Сделайте это при переобувке — сэкономите несколько тысяч рублей
Тест 9-местной Нивы! И необычной Гранты
3 искренних заблуждения при перевозке детей

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Дзен
Количество просмотров127
Оцените материал
0:0

Отзывы о Peugeot 308 (2)

Peugeot 2010 / срок владения до 6 месяцев

Комментарий:

Я бы не стал тут с Октавией сравнивать. Как ты не был хорош 308-й, по инженерным показателям он уступает последней как минимум связкой ДВС/трансмиссия. Мотор далеко не настолько резвый. А уж про архаичную гидромеханику вообще молчу. Однозначно уступит и однокласснику — ФВ Гольф. По степени вальяж...

Написать отзыв

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: