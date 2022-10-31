Очень красивый семейный авто всего за 1,3 млн рублей: что с ним не так?

Универсал 2018 года с пробегом 100 тысяч км, привезенный из Германии в июле нынешнего года, обошелся в 1 350 000 рублей - и это вместе с растаможкой и всеми сопутствующими доплатами.

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Peugeot 308 второго поколения продавался у нас официально только с кузовом хэтчбек и особой славы не снискал. Поставлялся из Европы и конкурировать с локализованными моделями не мог из-за высокой цены.

Но сейчас подержанные 308‑е, пригнанные «оттуда», оказываются в той же ценовой нише, что и машины, купленные в России изначально. Как этот универсал 2018 года, привезенный из Германии в июле нынешнего года с пробегом 100 тысяч км. Вместе с растаможкой и всеми сопутствующими доплатами он обошелся в 1 350 000 рублей. Очень неплохо за четырехлетний универсал в богатом оснащении. Но не выйдет ли боком редкость модели?

Peugeot 308 SW

Запчасти подвески есть

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Хотя обновленный 308‑й прошел мимо нашего рынка, запчасти для него — не экзотика. Автомобиль построен на платформе EMP2, знакомой по многим популярным моделям. Конечно, это не значит, что на 308‑й можно ставить детали подвески от коммерческих Peugeot Traveller или Opel Zafira Life. Зато, например, с минивэнами Citroen C4 Picasso ходовая идентична, что может облегчить жизнь в дальнейшем.

Конечно, стойки стабилизатора или амортизаторы не купить в любом магазине запчастей. Но в крупных сетях многое есть в наличии, а ценники не повергнут в шок. По крайней мере, на фоне Фокуса или Сида.

Периодически необходимо пополнять запасы «мочевины» AdBlue. Найти ее можно как на АЗС, так и в магазинах запчастей.

Коробка-автомат надежна — при должном обслуживании

Не является для нас экзотикой и восьмиступенчатый автомат AMN8, настоящее имя которого Aisin TG‑81SC. Эта восьмиступка на что только не ставится — от Тойот с Лексусами до Фольксвагенов с BMW. Коробка рассчитана на 400 ньютон-метров момента и при должном обслуживании надежна. Масло нужно менять каждые 60 тысяч километров. Для частичной замены понадобится четыре литра «трансмиссионки» Aisin AW‑2, или вдвое больше при полной замене (один литр стоит 1200–1500 рублей).

А что с мотором?

Полуторалитровый турбодизель DV5 — менее изученный зверь, хотя большинство расходников на него можно заказать с минимальным ожиданием. И по каждому пункту есть несколько аналогов.

Дизель объемом полтора литра прекрасно тащит универсал. Но есть сложности в обслуживании — воздушный фильтр спрятан под жабо. При замене придется делать много лишних операций.

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Просто сам двигатель еще совсем свежий (дебютировал в 2017 году), и даже в Европе нет машин с большими пробегами. Расчетный ресурс — 250–300 тысяч километров, но сколько реально пройдет этот дизель, пока не ясно. Предполагаем, что если турбокомпрессор накроется раньше, найти его можно — турбина BorgWarner K03 ставится на многие модели.

Точно не стоит тянуть с заменой ремня ГРМ, и при покупке машины лучше поменять его принудительно. При обрыве ремня клапаны обязательно встретятся с поршнями. Пьезофорсунки в системе питания априори заставят обходить сомнительные АЗС стороной. Впрочем, экономить на качестве топлива — последнее дело с любым двигателем.

Что особенно понравилось (и что разочаровало)

Делать элегантные машины в Peugeot всегда умели. Отрадно, что стиль не помешал качеству — 100 тысяч км не особо сказались на состоянии краски и передней оптики. Которая, к слову, полностью светодиодная и светит отменно.

Приборная панель удобна для чтения, хотя традиционная для Франции нечетная оцифровка требует адаптации. В функционал медиасистемы входит и управление двухзонным климат-контролем. С точки зрения долговечности решение спорное, но пока всё работает. Есть обогрев передних сидений.

У эргономики есть просчет в расположении щитка приборов — в некоторых положениях сиденья и руля перекрывается часть дисплея борткомпьютера.

В салоне множество интересных решений — например, селектор восьмиступенчатого автомата. Кожа на руле уже отполировалась и местами есть потертости. Пластик на дверях нежный и активно царапается.

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Схожих комплиментов заслуживает и салон, но тут следы эксплуатации всё же есть: пластик дверных рукояток немного поцарапался, а кожа на руле изрядно отполировалась.

А еще хотелось бы посмотреть в глаза проектировщику рабочего места. Щиток приборов, расположенный над рулем, интересно выглядит на картинках. Но если ваш рост не превышает 175 см и вы любите низкую посадку, то нижняя часть дисплея трипкомпьютера останется вечной загадкой.

Справедливости ради, это единственный просчет. В остальном 308‑й не только красив, но и практичен — места на втором ряду и в багажнике полно.

Сиденья отлично спрофилированы, а замша и кожа неплохо выдерживают пробег. Состояние после 100 тысяч км — на отлично. По простору второго ряда 308 SW — твердый середняк класса.

Как едет?

Еще один аспект, которым всегда влюбляли в себя автомобили Peugeot, — шасси. «Пыжик» отлично рулится и хищно ныряет в поворот, не допуская лишней раскачки или нервозности. Он одинаково удобен как на автобане, так и на извилистой дороге. Турбодизель только добавляет удовольствия. Уверенная тяга с самых низов без каких-либо провалов сопровождает стрелку тахометра до красной зоны. Сильно давить на педаль не нужно. Но если всё же захочется, восьмиступенчатый автомат не испортит уверенную динамику. При этом 50‑литровый бак осушается медленно даже при активной езде: расход топлива едва превышает 6 л/100 км.

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