5 метров, 9 мест, 106 л.с. - первый тест новой Нивы

Нижегородская компания Промтех превратила Ниву в маршрутку. А заодно поставила на нее модернизированный восьмиклапанный мотор.

Фирма Промтех (ранее «Самотлор-НН») известна своими оригинальными моделями, сделанными на базе различных коммерческих автомобилей (ГАЗелей и иномарок), а также Лады Ларгус. Но из-за дефицита автомобилей в последние полгода компании пришлось подбирать новые шасси. Одним из исходных вариантов для переделки стала Нива Legend.

Несущий кузов

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Грузовички ВИС, сделанные из легковых Лад, — полурамные. Модели Куб от Промтеха построены принципиально иначе.

Машины сохраняют несущую конструкцию, хотя заводской кузов обрезается сразу за передними дверями.

Дальше сооружается оригинальная надстройка. Ее пол составлен из фрагментов кузовов серийных Лад. Стены и крыша — это стальной каркас, обшитый пластиковыми панелями.

Удлиненный и надстроенный кузов

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У трехдверной Нивы от Промтеха расстояние между осями увеличено с 2200 до 3050 мм, общая длина — с 3640 до 4900 мм. Плюс высокая крыша. В таком варианте исполнения объем грузового отсека за передними сиденьями составляет почти 5 м3, а грузоподъемность автомобиля — 850 кг.

Пассажирский вариант вмещает три ряда сидений с приличным багажником за ними.

Допустимая полная масса составляет 2150 кг, но тормоза при этом остаются штатными.

В семействе Куб возможны любые сочетания исходной модели и типа надстройки. «Маршруткой» могут сделать и Гранту.

Девятиместный салон

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Второй и третий ряды сидений в Ниве Куб обычные: по три посадочных места, складывающиеся спинки для увеличения багажника. У среднего ряда полностью откидывается одна секция для облегчения прохода на «галерку». Свободы вдоволь для людей любой комплекции.

В задней части салона пол очень высокий. Взгляд пассажиров упирается в наращенную вертикальную стенку, на которой расположено управление отдельным климатическим блоком.

Удивительно, что на первом ряду формально тоже могут сидеть трое! Пассажирское сиденье рассчитано на двух пассажиров. Расширенной спинке со вторым подголовником ничего не мешает. А вот под двухместную подушку пришлось подрезать накладку тоннеля, пожертвовав клавишами обогрева сидений.

Третьему (лишнему) пассажиру спереди не остается места для ног. А чтобы он не заваливался на водителя под натиском соседа справа, поставили разделитель-подлокотник.

Показанный вариант Нивы — пробный. Чтобы запустить такую машину в серию, нужно иначе расположить рычаг стояночного тормоза и замком ремня безопасности — сейчас они под подушкой. И с ремнем для третьего пассажира надо что-то придумать.

Возникает еще один, куда более важный вопрос: какой комплекции должны быть двое пассажиров, чтобы уместиться на этой «лавочке» одновременно.

Даже третий ряд в пятиметровой Ниве очень просторный. Шесть человек в задней части салона на недостаток места жаловаться не будут.

Форсированные моторы

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Нива Куб стала первой, куда установили новый мотор. С виду — обычные жигулевские восьмиклапанники. Однако на девятиместном внедорожнике двигатель выдает 106 л.с. вместо штатных 83.

Кто дорабатывал моторы и чем они отличаются от серийных — специалисты Промтеха пока не рассказывают. Известно только, что разработчик двигателей — из Тольятти. И форсировка точно не ограничилась чип-тюнингом: добиться такой прибавки для древних атмосферников невозможно без вмешательства в «железо».

Подробности появятся не раньше, чем агрегаты обретут финальный вид. Помимо мощности (она тоже еще может измениться) другие параметры на называют.

Скоро в продаже

Процесс получения ОТТС на обе машины запущен. Заказы планируют принимать уже в этом году. Диапазон цен предварительно обозначен: от 1,6 до 2 млн рублей.

Улучшить проходимость в осенний и зимний период для любого автомобиля можно не только при помощи цепей и браслетов противоскольжения, но и сэнд-траков.

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