Haval F7: наглядное пособие по физике

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Все мужчины разбираются в автомобилях. Точно? А объяснить, как работает система распознавания дорожных знаков, можете? А автопарковка? Да хотя бы беспроводная зарядка в автомобиле! Рассказываем, на каких законах физики построены текущие автотехнологии. Пересказывайте друзьям!

Василий Муратов (он же — Q!)

Максимальная комплектация среднеразмерного кроссовера Haval F7 — Tech Plus. А сам кроссовер продавцы называют «интеллектуальным». Почему? Перечень систем, установленных в автомобиле, занимает лист формата A4. Изучаем его с Василием Муратовым, студентом 5-го курса радиотехнического факультета МГТУ имени Баумана. Многие технологии в этом автомобиле связаны с сонарами и радарами, а это как раз профиль Василия. Он напоминает мне молодого Q (технаря из последних фильмов об известном суперагенте).

КОМФОРТ

Система бесключевого доступа с запуском двигателя кнопкой (во всех комплектациях)

Такая система позволяет открывать и закрывать двери автомобиля, запускать и останавливать двигатель, не вынимая ключ из кармана.

Объясни, Q, как это работает!

В корпусе брелока расположен генератор радиочастот, которые улавливают антенны внутри автомобиля (их здесь четыре: по две спереди и сзади). Маломощный сигнал одновременно обеспечивает продолжительную работу брелока, а с другой — безопасность (на большом расстоянии автомобиль не откроется). Сигнал, посылаемый ключом, содержит код, который проверяет автомобиль. Если проверка прошла успешно, автомобиль откроется и при этом будет создан следующий случайный код для ключа. Код случайно меняется на новый при каждой разблокировке автомобиля, что предотвращает возможность использовать запись сигнала брелока для доступа к автомобилю.

Это вредно для здоровья?

Сигнал от ключа является низкочастотным электромагнитным излучением. То есть радиоволной, а такие волны окружают нас каждый день повсеместно.

Беспроводная зарядка мобильного телефона (в комплектациях Premium и Tech Plus)

Если ваш смартфон оснащен модулем беспроводной зарядки, вы можете заряжать его, положив на специальную панель в центральной консоли.

Объясни, Q!

Беспроводную зарядку так же называют «индукционной». В панели установлена катушка, по которой проходит переменный ток (при включении функции зарядки через центральное меню). Он создает переменное магнитное поле вокруг катушки, которое индуцируется модулем в вашем смартфоне. Поле достаточно сильное, чтобы заряжать телефон в чехле, но область действия — всего несколько сантиметров. И чем точнее вы разместите смартфон на панели, тем быстрее и эффективнее будет зарядка. Невостребованная энергия преобразуется в тепло. Если температура слишком высока, зарядка прекратится, и возобновится при остывании.

Датчик света/датчик дождя (во всех комплектациях)

Автомобиль самостоятельно включает освещение и стеклоочиститель при необходимости.

Объясни, Q!

Датчик дождя состоит из излучателя инфракрасного света и приемника этого излучения. Инфракрасный свет — это невидимое человеческому глазу излучение, которое в спектре электромагнитных волн занимает область между видимым светом и микроволновым излучением. В сухую погоду весь свет, посланный излучателем, отражаясь от лобового стекла, возвращается. При дожде капли на лобовом стекле рассеивают этот свет и в приемник поступает лишь часть света, посланная излучателем. Измеряя эту потерю света, датчик сообщает автомобилю, какой режим стеклоочистителей сейчас необходимо включить. Чем сильнее дождь, тем больше капель на лобовом стекле и тем меньше света получает приемник, соответственно «дворники» работают быстрее.

Мультимедийная система с цветным сенсорным дисплеем с диагональю 12,3 дюйма (во всех комплектациях)

Haval F7 — автомобиль нового поколения, управление большинством функций осуществляется нажатием виртуальных кнопок на большом сенсорном дисплее.

Объясни, Q!

Сенсорный экран состоит из нескольких слоев. Помимо внешнего стекла и внутреннего слоя с изображениями, есть проводящий слой. Наша кожа, как и вся материя, состоит из атомов, которые могут быть негативно или позитивно заряжены. Принцип работы похож на то, как человек может, коснувшись другого человека, ударить его током, если он до этого ходил по шерстяному ковру. Так, коснувшись экрана пальцем, мы замыкаем электрическую цепь с этим проводящим слоем и экран регистрирует место нажатия. Далее компьютер обрабатывает сигнал и отправляет команду соответствующей системе. Все системы автомобиля связаны по линии CAN. Это промышленный стандарт объединения в одну сеть разных датчиков, контроллеров и управляющих модулей.

Двухзонный климат-контроль (во всех комплектациях, кроме начальной Comfort)

Водитель и передний пассажир могут установить желаемую температуру раздельно в своих частях салона. Электроника будет поддерживать установленную температуру.

Объясни, Q!

В салоне установлены температурные датчики (термисторы с отрицательным температурным коэффициентом). Также в автомобиле есть датчики внешней температуры, солнечной радиации и датчики температуры вентиляционных отверстий (их здесь четыре). Сигналы с них обрабатываются компьютером, подающим команды на повышение или снижение оборотов вентилятора климат-контроля и перераспределение воздушных потоков.

Соединение по Bluetooth (во всех комплектациях)

Вы можете подключить смартфон к мультимедийной системе автомобиля по Bluetooth, используя функцию громкой связи для звонков по телефону.

Объясни, Q!

Принцип действия похож на работу Wi-Fi, только если Wi-Fi соединяет роутер с устройством посредством радиоволн, то Bluetooth соединяет сами устройства друг с другом, образуя «пару». Замечу, что BT тоже работает посредствам радиоволн. Каждая такая пара при обмене информацией меняет частоту передачи данных 1600 раз в секунду, а последовательность переключений частот является уникальной. Это позволяет устройствам не мешать передаче данных друг друга, а сама технология поддерживает до семи подключенных устройств. При этом Bluetooth почти не тратит энергии за счет малой дальности его работы (около 10м) и низкой мощности сигнала.

Светодиодные фары с функцией управления дальним светом (в комплектации Tech Plus)

При правильной настройке светодиодные фары головного света намного эффективнее тех, в которых используются галогеновые лампы. Но они еще и значительно долговечнее.

Объясни, Q!

Галогеновые лампы излучают свет за счет нагрева спирали до очень высоких температур. Из-за этого большая часть энергии расходуется на тепло и лишь небольшая — на световое излучение. В светодиодных лампах свет происходит в результате возбуждения электронов в полупроводнике. Под действием электрического поля электроны высвобождают энергию в виде фотонов, что является более эффективным способом получения света. И без экстремального нагрева.

Дальний свет вызывает временное ослепление водителя, длящееся не меньше 2 секунд. Если автомобиль движется со скоростью 80 км/ч, за это время он пройдет 44,444 метра!

Переключение режимов с «ближнего» на «дальний» и обратно осуществляется через центральный компьютер с помощью установленных в автомобиле датчиков освещения и интеллектуального модуля переднего обзора, оценивающего условия для включения-выключения света. Кстати, это уже больше не про комфорт, а про безопасность.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Функция предотвращения столкновений при проезде перекрестков (в комплектации Tech Plus)

Если при повороте на перекрестке возникнет риск столкновения, система автоматически задействует тормоз автомобиля.

Объясни, Q!

Система действует на основе сонаров, расположенных в переднем и заднем бамперах. Основу каждого датчика составляет приемопередатчик ультразвуковых импульсов. Ультразвук — это звуковые волны с частотой выше 20000 Гц, что выше воспринимаемой частоты уха человека. Посланные звуковые сигналы, встречая препятствия на своем пути, отражаются от них и возвращаются обратно к датчику. Компьютер по характеру отраженного сигнала и сопоставлению со скоростью и вектором движения автомобиля определяет, есть ли опасность столкновения и при необходимости дает команду на автоматическое торможение. Тормозная система Haval F7 также под контролем электроники.

На том же принципе основана система предупреждения/торможения при выезде с парковки задним ходом и система предупреждения о наезде сзади (в комплектации Tech Plus).

Система распознавания дорожных знаков (в комплектации Tech Plus)

Информация об ограничениях скорости на дороге выводится на приборную панель в режиме реального времени.

Объясни, Q!

В верхней части лобового стекла установлена оптическая камера, постоянно сканирующая пространство. Если в поле зрения попадает дорожный знак, ограничивающий скорость движения, этот сигнал обрабатывает компьютер, сопоставляющий изображение с базой данных в памяти. При совпадении параметров электроника выводит соответствующее изображение на монитор. Ограничениями или помехами в работе системы могут быть туман, темнота, облачность или, напротив, яркие солнечные лучи, нестандартно расположенные знаки или что-то, частично зарывающее их от камеры.

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