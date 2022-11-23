Автобус-вездеход и другие новинки КАМАЗа покажут в Москве

Вы можете посмотреть на них лично и посидеть внутри — на выставке BW Expo 2022.

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Выставка автобусной техники BW Expo пройдет в Москве в МВЦ «Крокус Экспо» с 29 ноября по 1 декабря 2022 года.

Одним из самых интересных стендов на ней будет у компании КАМАЗ, которая запланировала сразу три премьеры автобусов. Это городской низкопольный автобус особо большого класса, пригородный и полноприводный внедорожный автобусы.

И кое-что о них уже известно.

Автобус особо большого класса KAMAZ-6299-40-57

Этот автобус предназначен для города и отличается 100-процентной низкопольной конструкцией. Его двигатель работает на сжатом (компримированном) природном газе, и выхлоп соответствует экологическому классу Евро-5.

KAMAZ-6299-40-57

При изготовлении кузова применялись особые технологии, и разработчики заявляют, что автобус «обладает умеренной стоимостью техобслуживания и большим сроком эксплуатации».

Автобус способен справляться с интенсивным пассажиропотоком, вмещая 155 человек, из которых 44 могут во время поездки сидеть.

Рестайлинговый пригородный автобус НЕФАЗ 5299-31-52

Он отличается экологичностью (Евро-5) и просторным салоном. Длина автобуса составляет 12,25 метра, а его ширина — 2,55 метра. Высота может достигать от 3,1 метра до 3,3 метра (с кондиционером).

НЕФАЗ 5299-31-52

В салоне установлено 40 полумягких сидений, а с учетом стоячих мест автобус может перевозить до 83 человек.

Уже в базе двери имеют сплошное остекление, есть панорамное ветровое стекло, электронный указатель маршрута спереди, зеркала заднего вида с электроприводом, 5 отопителей салона и 1 отопитель для водителя, предпусковой подогреватель двигателя, а также антиблокировочная система тормозов и антипробуксовочная система.

Полноприводный автобус KAMAZ-6250

Несмотря на свои внушительные габариты (9,6×2,55×3,7 м) и огромные колеса, этот автобус может разгоняться до 105 км/ч.

KAMAZ-6250

Оснащение машины отличается от оснащения обычного автобуса. Так, в базе предусматривается единый кузов для пассажиров и водителя, есть автоматическая выкатная подножка, а сиденья для пассажиров укомплектованы трехточечными ремнями безопасности. Кроме того устанавливается система ГЛОНАСС, ABS и тахограф.

Как и у других автобусов, у полноприводного вездехода есть кондиционер и система обнаружения и тушения пожара.

Как пройти на BW Expo 2022 бесплатно

Узнать больше об этих и других интересных автобусах и пообщаться с инженерами производств вы сможете непосредственно на выставке BW Expo. Напомним, что посетить ее можно бесплатно, использовав промокод BUS20237 при регистрации на сайте мероприятия.

Приятный бонус

На выставке состоится церемония награждения Гран-при «За рулем» в области коммерческих автомобилей.

Материалы по теме Хотите на выставку BW Expo? Бесплатный промокод от «За рулем» Чтобы посетить церемонию награждения Гран-при «За рулем» на выставке автобусной техники BW Expo, нужно зарегистрироваться на сайте выставки. Регистрация платная, но с промокодом BUS20300 вы получите билет совершенно бесплатно.

Список номинантов Гран-при «За рулем» Коммерческие автомобили 2022 — по этой ссылке.

Гран-при «За рулем» Коммерческие автомобили — это лишь часть большой интересной истории самой престижной автомобильной премии в России.