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Золотая середина: определяем, дороже ли заправляться на брендовых АЗС

Как правило, цены на топливо на заправочных станциях известных брендов выше, чем на локальных АЗС. Однако если научиться разбираться во всех нюансах различных маркетинговых акций и программах лояльности и, главное, научиться доверять одной сети АЗС, можно заметно снизить стоимость бензина или дизеля.

Давайте разберемся в этом на примере новой сети АЗС в России – Teboil. На сегодня под международным брендом в России работает сеть из более чем 300 АЗС, где действует единая программа лояльности и множество интересных маркетинговых предложений. Например, если заправляться хотя бы один раз в неделю на Teboil и с первой заправки использовать приложение Teboil, то в будущем вы можете существенно экономить на топливе и других товарах, получая до 5% кешбэка баллами. Впоследствии баллами можно оплачивать не только топливо, но и многие другие товары на АЗС.

За Рулем

Как же получить такую экономию? Всё просто. На АЗС Teboil предлагают очень прозрачную схему начисления и списания баллов в рамках программы лояльности: 1 балл = 1 рубль. С помощью мобильного приложения можно в течение нескольких минут получить виртуальную карту лояльности, которая будет всегда доступна в телефоне в виде QR-кода. Это очень удобно – она точно не потеряется и будет всегда под рукой.

В компании ценят постоянных клиентов сети, поэтому активные участники программы лояльности Teboil могут получить больше возможностей, постоянно повышая свой уровень в программе. С каждым новым уровнем гости АЗС Teboil получают не только дополнительные привилегии, но и повышенное начисление бонусных баллов. Это означает, что чем выше уровень, тем больше и быстрее копятся баллы. Так, например, начав с уровня «Агат», доступного сразу после регистрации, автовладельцы за потраченные 100 рублей будут получать 1 бонусный балл. А на уровне «Бриллиант» за каждые 100 рублей можно получить до 4,5 баллов, регулярно посещая Teboil café (кафе Тебойл) и пользуясь персональными предложениями. Также дополнительные баллы легко заработать, приобретая оригинальные смазочные материалы и средства для ухода за автомобилем Teboil.

За Рулем

Кроме скидок на топливо, на АЗС Teboil всегда есть какие-нибудь интересные предложения и в Teboil café, и в магазине. Например, можно взять два хот-дога по цене одного или большой стакан кофе по цене маленького. А что может быть лучше трех качественных стеклоомывателей по цене двух?

За Рулем

Лучше может быть только качественное топливо. Увы, самостоятельно отличить качественный бензин от некачественного у обычного автолюбителя не получится, они не будут различаться ни по цвету, ни по запаху, ни по внешнему виду. Поэтому стоит узнать, есть ли у компании, владеющей автозаправочной станцией, собственная система контроля качества бензина и дизеля. Так, например, на АЗС Teboil анализы топлива проводятся в независимой сертифицированной лаборатории, которая работает в соответствии с международными стандартами и регламентами. Топливо проверяют на каждом этапе, начиная с отгрузки на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) и заканчивая хранением в резервуарах АЗС. Немаловажно, что бренд также предлагает и фирменные виды топлива Teboil 95+ и Teboil 100+, адаптированные под современные двигатели.

За Рулем

«Наши клиенты ценят удобство и комфорт при заправке. Они знают, что заправщики Teboil всегда работают быстро, операторы с улыбкой отпускают топливо. В кафе можно отдохнуть от долгой дороги, выпить вкусный свежемолотый кофе, съесть хот-доги с различными вариантами соусов. Мы стараемся и в мелочах оказывать отличный сервис на рынке АЗС, чтобы даже в пути каждый автолюбитель чувствовал себя как дома», – отметила Вера Токсарова, начальник управления маркетинга и рекламы ООО «Тебойл Рус».

На современной заправке, работающей по международным стандартам, обязательно имеется кафе. К примеру, в Teboil café (Тебойл кафе), помимо кофе, выпечки, блюд для перекуса и продукции под собственной торговой маркой, в зоне отдыха для гостей предусмотрен бесплатный wi-fi и разъемы для usb, чтобы гости могли с комфортом не только заправиться, но и зарядить свои мобильные устройства.

За Рулем

И последний по списку пункт, но один из первых, по сути, на который всегда надо обращать внимание, – это сотрудники АЗС. Хорошую сеть заправок от плохой отличают, в первую очередь, люди, работающие на всех уровнях компании: от заправщика до гендиректора. Сеть АЗС под брендом Teboil управляется прежней командой, которая ранее оперировала сетью АЗС под известным англо-голландским брендом. Она сохранила не только высокое качество услуг, но и корпоративные ценности. В компании каждый год празднуют День клиента, когда весь офисный персонал выходит в «поле» – заправляет машины, работает на кассах и в кафе. Сотрудники отмечают: когда получаешь всего за один день массу искренних благодарностей и улыбок от незнакомых людей, становится ясно, что слоган компании «Хорошо! Как дома» — это не просто слова.

Реклама ООО «Тебойл Рус», https://teboil.ru, erid: 2Vtzqx6jVV5

За Рулем
За Рулем
За Рулем
За Рулем
За Рулем

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