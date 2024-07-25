#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
При таком стиле езды расход бензина резко увеличивается
25 июля
При таком стиле езды расход бензина резко увеличивается
Эксперт Шерстенников рассказал, как ездить по...
Все как вы любите: эти модели авто понравятся людям возраста 65+
25 июля
Все как вы любите: эти модели авто понравятся людям возраста 65+
Эксперты подобрали топ-5 авто для...
Россиянам рассказали, как проехать по самой красивой и самой коварной трассе Алтая
25 июля
Россиянам рассказали, как проехать по самой красивой и самой коварной трассе Алтая
Для россиян-автопутешественников подготовили 50...

«Вне закона»: седан с полным приводом и другие версии Таврии, о которых мало кто знает

Эксперт «За рулем» вспоминает интересные факты о Таврии ЗАЗ‑1102

Переломный момент (1972–1974 годы)

О том, как на переднеприводном ЗАЗе, идея которого появилась еще в 1967 году, едва не поставили жирный крест, рассказано тут.

Первый переднеприводный — как рождался (в муках!) ЗАЗ-1102

Но история Таврии, которой суждено было пойти в серию лишь в 1987 году, продолжалась, оставаясь не менее захватывающей, чем в первые годы.

Начнем с того, что на Запорожском заводе сделали прототипы не только с кузовами хэтчбек, но и седан дизайнера Юрия Данилова. Причем и с полным, помимо переднего, приводом!

Седан ЗАЗ‑1104, вариант 1973 года.
Седан ЗАЗ‑1104, вариант 1973 года.
Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Переднеприводный фастбек получил индекс ЗАЗ‑1102, полноприводный с дорожным просветом 180 мм – ЗАЗ‑1103. На такой автомобиль планировали поставить и передние колесные редукторы.

Полноприводный ЗАЗ‑1103  1975 года.
Полноприводный ЗАЗ‑1103  1975 года.

Аденома предстательной железы: простыми словами о сложном заболевании

Седан с передним приводом ЗАЗ‑1104 по стилистике был очень похож на Жигули. Такой традиционный, «понятный» дизайн мог повлиять на решение начальства. Тем более что двухдверная запорожская машина, будучи на 300 мм короче и на 100 кг с лишним легче ВАЗ‑2101, была вполне сравнима с ним по вместительности.

Новый мелитопольский опытный мотор жидкостного охлаждения рабочим объемом 1 л развивал около 55 л. с. Конструкция с V‑образном расположением клапанов, правда, не очень нравилась Стешенко и Кошкину. Но переубедить главного конструктора Мелитопольского моторного завода Федора Реппиха, прежде работавшего на мотоциклетном заводе в Ирбите, оказалось не очень просто. Приказа-то на создание нового автомобиля не было, а мелитопольский завод был отдельным, не подчиненным ЗАЗу предприятием.

И в Запорожье-то идею жидкостного двигателя далеко не все поддерживали. Пока экспериментировали с мотором, имеющим общий с коробкой передач масляный картер. Кстати, чтобы продвинуть новый жидкостный мотор, поговаривали даже о том, что его можно установить пока и на модернизированный заднемоторный Запорожец.

Модернизированный вариант ЗАЗ‑1104.
Модернизированный вариант ЗАЗ‑1104.

Но Иван Кошкин уже интенсивно тестировал переднеприводные экспериментальные автомобили. Машины дорабатывали, вновь испытывали. А в 1974 году решились-таки представить министерскому начальству на закрытом отраслевом показе в НАМИ.

Последний Запорожец: как появилась и умерла Таврия

Увы, при выезде из гаража в коробке передач ЗАЗ‑1102 сломалась муфта переключения. Это вызвало гнев заместителя министра, которому запорожская затея вообще казалась бесплодной. «Вы что хотите сделать лучше?» – вопрошал министерский начальник, подразумевая, понятно, ВАЗ и то, что лучше у запорожцев ни при каких условиях не получится.

Заводу приказали бросить все силы на модернизацию заднемоторной модели – будущего ЗАЗ‑968М. Борис Фиттерман, один из создателей первого Запорожца, начальник бюро легковых автомобилей НАМИ, назвал это «драматической ошибкой». Но только в частной беседе. А пока переднеприводный ЗАЗ вновь оказался «вне закона».

Тем временем, «в законе» бестселлерами стали очередные зарубежные аналоги-конкуренты несуществующего ЗАЗ‑1102, стартовавшие еще в 1972 году: Renault 5 и Honda Civiс.

От конца до начала (1975–1981 годы)

Как рождался советский передний привод

Но и тут команда Стешенко не отступила. В 1975 году сделали очередной образец, уже полноценный хэтчбек – с третьей дверью. Модернизировали и полноприводный ЗАЗ‑1103, в частности, увеличив дорожный просвет до 220 мм. И упрямство принесло-таки плоды.

Конечно, о полном приводе пришлось забыть. Зато новый министр и бывший директор ВАЗа Владимир Поляков поддержал работы запорожцев по переднеприводной модели. Наконец, 15 апреля 1976 года вышел приказ по министерству о создании ЗАЗ‑1102.

Предельно простой салон прототипа 1975 года сделали с использованием комплектующих автомобилей ВАЗ.
Предельно простой салон прототипа 1975 года сделали с использованием комплектующих автомобилей ВАЗ.

Ошибка, которую АВТОВАЗу повторять нельзя

Правда, речь шла о совместной работе с Тольятти. Поначалу это не вызвало энтузиазма у команды Стешенко, ведь они работали над своей машиной уже десятилетие. Но сотрудничество с ВАЗом не вылилось в создание прямого аналога «восьмерки», а с точки зрения дизайна принесло ЗАЗ‑1102 ощутимую пользу.

Откомандированные в Тольятти художники ЗАЗа участвовали в работе Игоря Гальчинского над прототипом ВАЗ‑3Э1101 Ладога, который и стал основой для новой стилистики запорожского автомобиля. Машину привезли в Запорожье, а Гальчинский возглавил там Бюро архитектурного оформления.

ВАЗ‑3Э1101 Ладога работы Игоря Гальчинского.
ВАЗ‑3Э1101 Ладога работы Игоря Гальчинского.

Неизвестные модели ВАЗа: о них никто не узнал

Министерство в качестве образца для ЗАЗ‑1102 назвало новейший Ford Fiesta. За десятилетия с начала работ над запорожской машиной сменилось уже второе поколение аналогов. В 1975 году стартовал, в частности, Volkswagen Polo, который, как и Фиесту, закупили в СССР в качестве референса.

Но Кошкин и другие запорожцы от Фиесты были не в восторге. Поэтому ни по дизайну, ни по инженерии у ЗАЗ‑1102 и Форда нет практически ничего общего. Скажем, задняя подвеска иномарки была с разнесенными пружинами и амортизаторами, а у советской машины, как и у ВАЗ‑2108, сделали стойки.

ВАЗ‑3Э1101 послужил прототипом будущей Таврии.
ВАЗ‑3Э1101 послужил прототипом будущей Таврии.

Оригинальный дизайн автомобиля, очень близкий к серийному, сложился в 1978 году. Уже был и мотор МеМЗ‑245 рабочим объемом 1 л и мощностью около 55 л. с., и передние дисковые тормоза, и реечное рулевое управление. Годом позже журналист и публицист Евгений Темчин, главный летописец нового запорожского автомобиля, писал в своей книге о переднеприводной машине как о самом ближайшем будущем. Если и не 1980‑го, то уж точно 1982 года.

ЗАЗ‑1102 на испытаниях, 1978 год.
ЗАЗ‑1102 на испытаниях, 1978 год.

В 1980 году построили четыре образца уже, по сути, окончательно сформировавшегося ЗАЗ‑1102. В том же году дебютировал еще один аналог несерийного пока советского автомобиля – Austin Metro, а годом позже – Volkswagen Polo уже второго поколения.

Вариант 1978 года, уже довольно близкий к окончательному.
Вариант 1978 года, уже довольно близкий к окончательному.

Окончание истории Таврии следует – заходите почаще!

  • О самом удивительном автомобиле ХХ века читайте и смотрите тут.
  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Подпишитесь на «За рулем» в

Канунников Сергей
Фото:из архива «За рулем»
Количество просмотров 10
25.07.2024
Фото:из архива «За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
-1