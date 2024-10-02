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Узкие или широкие шины на зиму? Результаты наших тестов

«За рулем» рассказал про подбор зимних шин правильного размера

Выбирая шины, в первую очередь следует руководствоваться рекомендациями автопроизводителя. Но и в этом случае есть определенный диапазон размеров. К примеру, для Лады Весты можно выбрать резину поуже – 185/65R15 или пошире – 195/55R16.

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Результаты испытаний

Узкие шины

Поведение узких и широких зимних шин «За рулем» сравнил на универсале ВАЗ-2111.

При оценке управляемости узкая шина 175/65 R14 с первых минут знакомства подкупала четким, стабильным поведением автомобиля на заснеженной дороге. В этой «обуви» «одиннадцатая» весьма терпима к колеям и прочим огрехам зимнего покрытия, почти не утомляет водителя рысканьем даже на высокой (120-130 км/ч) скорости.

Нельзя не отметить хорошую способность шины проглатывать мелкие неровности, которыми так изобилует зимняя дорога. Похоже, практика с первых минут знакомства подтверждала исходную теорию о превосходстве узкой шины в зимних условиях.

Да и наши экстремальные упражнения на извилистой трассе полигона словно вторили ей — по крайней мере, с позиций управляемости: лучшее время прохождения и хорошо прогнозируемое управление скольжениями.

Широкие шины

После «переобувки» на более широкие шины были сделаны вот такие выводы.

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Традиционные замеры сцепных свойств заставляют не спешить с выводами, хотя поначалу более широкая (185/65R14) покрышка не производила должного впечатления.

Она не только жестче и вибронагруженнее на мелких неровностях. Эта шина активнее реагирует на рыхлость покрытия, «всплывая» на снегу там, где узкая ехала без проблем. Отсюда нервозность в поведении машины и постоянная борьба с рысканьем даже в небольшой колее.

В то же время и на обычной дороге было замечено, что, как только автомобиль попадал на гладкие и ровные участки, широкий протектор лучше цеплялся за покрытие, причем неважно, что было под колесами — укатанный снег или лед.

И получается, что при всем коварстве шин в рыхлом снегу автомобиль гораздо стабильнее проезжал участки виражей, раскатанные до зеркального блеска.

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Широкая резина чаще показывает отличные результаты при разгоне и торможении. И это не только на идеально ровных и сухих участках дорог летом, но и зимой на скользких. И как мы ни старались выжать все преимущества из узкой шины, широкая все равно оказалась лучше.

Также широкая резина хорошо ведет себя на асфальтированном покрытии. Всем известно, что зимние шины имеют особенность так называемого размазанного отклика на повороты рулевого колеса. На широкой резине можно избежать подобного недостатка.

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Кацубо Игорь
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 14454
02.10.2024
Фото:
«За рулем»
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