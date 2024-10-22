Что внутри китайских аккумуляторов? Распилили и выяснили!

Эксперты «За рулем» испытали китайские аккумуляторные батареи – и сравнили их с российскими.

Решив оценить свойства китайских АКБ, мы столкнулись с проблемой. Никто толком не знает, какая национальность скрывается за яркими наклейками на батареях!

Не секрет, что многие АКБ поставляются к нам вообще без этикеток, а уже на местах волею продавца превращаются во что угодно. Примерно так в «Бесприданнице» Островского наклеивали на бутылки с дешевым пойлом этикетки от элитного бургундского…

Что и как испытывали

Чтобы раздобыть именно китайские АКБ, пришлось знакомиться с сертификатами соответствия, подтверждающими родословную товара. В итоге мы приобрели четырех чистокровных «китайцев» – Bushido, Hitec, Medalist (теперь это уже не корейская, а китайская АКБ) и Oursun.

Габариты всех батарей – 242×175×190 мм. Для сравнения взяли пару известных российских изделий тех же размеров – Akom и Tyumen. Стоимость купленных батарей – от 6000 до 7700 рублей.

Емкость у батарей немного разная, от 60 до 65 А·ч. Но главной целью экспертизы было не сравнить разные батареи, а понять в целом: не кроется ли за поставляемыми к нам «китайцами» какая-то, извините, подстава типа отсутствующих пластин? Слухов на эту тему ходит много: купили, вскрыли, а там обычные пальчиковые батарейки, изолентой связанные… Поэтому в конце обязательно вскроем все батареи и посмотрим, что у них внутри.

Программа испытаний

Первым делом заряжаем все АКБ. Затем взвешиваем: зачастую по массе батареи можно судить о ее профпригодности. После этого проводим экспресс-анализ параметров батарей с помощью тестера Ancel BA201: он должен предсказать величину тока холодной прокрутки, а также выдать вспомогательную информацию по внутреннему сопротивлению и прочей мелочевке.

Основной момент испытаний: проверяем, как долго батарея сможет выдавать ток в 125 А. В отличие от простеньких тестеров такая нагрузка позволяет нагружать батареи реальными токами в сотни ампер.

Затем проводим измерения при реальной нагрузке: поочередно нагружаем батареи током в 125 А через реостат балластный РБ‑302У2 и определяем время, в течение которого напряжение на полюсных выводах АКБ снизится до 10,5 В.

Иначе до пластин никак не добраться: приходится пилить. И это единственный способ узнать, действительно ли хорошо сделана АКБ.

Полученные значения используем для ориентировочного расчета заряда, который смогут выдать батареи при токе в 125 А. Заодно сопоставляем полученные практические результаты с предсказаниями тестера. По окончанию замеров вскрываем все батареи, взвешиваем пластины и определяем их число для одной ячейки.

Что такое мОм Миллиом – это единица измерения электрического сопротивления, равная одной тысячной Ома: 1 мОм=0,001 Ом. В нашем случае в этих единицах измерено внутреннее сопротивление тестовых батарей. Если оно будет слишком велико, стартер никогда не получит требуемого тока, даже если его собственное сопротивление будет равно нулю. Иными словами, чем меньше внутреннее сопротивление батареи, тем лучше.

Участники

Результаты испытаний относятся к конкретной выборке батарей.

Akom 6СТ-65VL, Россия Примерная цена 6600 ₽

Заявленных ампер-часов больше всего: 65. Заявленный ток холодной прокрутки – 600 А, причем тестер при замерах пообещал даже больше: 683 А. Это понятно, поскольку измеренное внутреннее сопротивление батареи оказалось самым низким в выборке: 4,04 мОм.

При разряде током 125 А эта АКБ продержалась значительно дольше других: 775 секунд. Вскрытие показало, что пластин в ячейке такой батареи больше, чем в других.

Лучшая батарея в выборке. Bushido 62 0 L2 62AH, KHP Примерная цена 7700 ₽

Заявлены 62 ампер-часа, а также резервная емкость: 20 часов. Отметим, что масса – самая низкая в выборке. Тестер пообещал ток 625 А, внутреннее сопротивление оценил в 4,81 мОм. При разряде током 125 А получился средний результат в 640 с. Число пластин – самое скромное в выборке: 11. А вот цена – самая высокая.

Средний результат.

Hitec 56220 MF 62AH, KHP Примерная цена 6700 ₽

Обещаны 62 А·ч и ток в 550 А. Тестер оказался оптимистичнее, показав аж 650 А. Реальных сил при разряде хватило на 525 секунд: это совсем немного. Впрочем, внутри ячейки всего 12 пластин: тоже немного.

Средний результат. Medalist premium CMF 56030 60 AH, KHP Примерная цена 6500 ₽

У этой модели было обещано 60 ампер-часов: меньше, чем у прочих. Заявленный на этикетке ток в 540 А также самый скромный. Тестер решил, что батарея вытянет 584 А: оптимистично. Впрочем, при разряде током 125 А батарея продержалась 500 секунд: на среднем уровне. Число пластин в ячейке – 11.

Средний результат.

Oursun 62 AH, KHP Примерная цена 7300 ₽

Одна из самых тяжелых батарей в выборке. При заявленном токе в 550 А тестер пообещал 661 А. Впрочем, разряд током в 125 А продолжался долго: 660 секунд (больше только у Акома). Число пластин в ячейке – 12.

Хороший результат. Tyumen battery premium 6СТ64LR, Россия Примерная цена 6000 ₽

Самая тяжелая батарея в выборке ­обещала 620 А, однако тестеру она почему-то не понравилась: он показал всего 605 А и сопротивление 4,56 мОм. При разряде продержалась 540 секунд. Число пластин в ячейке – 13.

Средний результат.

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