#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!ОСАГОСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ГалереиКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Российские автомобилисты стали экономить на запчастях
30 октября
Российские автомобилисты стали экономить на запчастях
Fit Service: с 2022 года россияне начали...
Mitsubishi Eclipse Cross
30 октября
В Россию вернулся новенький кроссовер 2024 года выпуска в двух комплектациях
На рынке России появились новые Mitsubishi...
Продажа автомобиля в автосалоне
30 октября
Аналитики рассказали, на каких автомобилях зарабатывают дилеры
«Автостат Инфо»: на SUV пришлось 82% от выручки...

Бюджетный ремонт для Кобальта – справится каждый владелец

При пробеге 185 тыс. км у Chevrolet Cobalt из парка «За рулем» загудели подшипники

Chevrolet Cobalt, 1.6 (106 л. с.), А6

Рекомендуем
Автомат Aisin, атмосферный мотор – этот внедорожник вошел в топ-5 самых надежных
  • Изготовитель – АО «Дженерал Моторс Узбекистан»
  • Год выпуска – 2013
  • В эксплуатации «За рулем» – с мая 2013 года
  • Пробег на момент отчета – 185 500 км
«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Загудевшие на 12-м году жизни Кобальта задние ступичные подшипники пришлось менять – впервые за весь срок службы автомобиля. Меняются они в сборе со ступицей. Инструмент для выпрессовки подшипника не нужен.

Рекомендуем
Эти два бюджетных седана Chevrolet легко проедут 500 000 км

Последовательность работ такая. Снимаем тормозной барабан. Если задние колодки препятствуют этому, то отводим отверткой планку стояночного тормоза. Откручиваем четыре болта со стороны балки и снимаем узел в сборе. Какие-либо регулировки подшипника не предусмотрены.

Однако простота замены оборачивается более высокой стоимостью узла: ступицы фирмы ILJIN обошлись в 5400 рублей за штуку.

Ступицы фирмы ILJIN обошлись в 5400 рублей за штуку.
Ступицы фирмы ILJIN обошлись в 5400 рублей за штуку.
  • Иллюстрированное руководство по ремонту автомобиля Chevrolet Cobalt, выпущенное издательством «За рулем», можно приобрести тут.

Хотите задать вопрос по эксплуатации машины из парка «За рулем»?

Присылайте вопросы нам в редакцию на электронную почту [email protected]. Постараемся ответить в будущих публикациях.

Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Подпишитесь на «За рулем» в

Емелькин Геннадий
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 61
30.10.2024
Фото:
«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Chevrolet Cobalt (3)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Chevrolet Cobalt  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Мотор цепной, коробка 6 ступенчатая автоматическая,большой багажник, хороший головной свет,хорошая антикорозийная защита кузова,всеядная не убиваемая подвеска,прощает ошибки руления на дороге, есть АБС и 2 подушки безопасности+подогревы сидений и зеркал.
Недостатки:
Царапучий пластик салона,пришлось проклеить проблемные места прозрачной полиуретановой плёнкой. Не самые дешёвые зап части, но после замены работают долго.Расход на 95м бензине такой же как на 92м но езжу на 95м, машина чуть пошустрей едет.
Комментарий:
Отличный авто с нормальным клиренсом для наших дорог,приятный на трассе и в городе,автомат 6 ступенчатый очень плавный, переключает передачи без рывков.
+5