Бюджетный ремонт для Кобальта – справится каждый владелец
Chevrolet Cobalt, 1.6 (106 л. с.), А6
- Изготовитель – АО «Дженерал Моторс Узбекистан»
- Год выпуска – 2013
- В эксплуатации «За рулем» – с мая 2013 года
- Пробег на момент отчета – 185 500 км
Загудевшие на 12-м году жизни Кобальта задние ступичные подшипники пришлось менять – впервые за весь срок службы автомобиля. Меняются они в сборе со ступицей. Инструмент для выпрессовки подшипника не нужен.
Последовательность работ такая. Снимаем тормозной барабан. Если задние колодки препятствуют этому, то отводим отверткой планку стояночного тормоза. Откручиваем четыре болта со стороны балки и снимаем узел в сборе. Какие-либо регулировки подшипника не предусмотрены.
Однако простота замены оборачивается более высокой стоимостью узла: ступицы фирмы ILJIN обошлись в 5400 рублей за штуку.
- Иллюстрированное руководство по ремонту автомобиля Chevrolet Cobalt, выпущенное издательством «За рулем», можно приобрести тут.
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