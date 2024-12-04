Когда все автомобили будут управляться голосом? Мнение эксперта

«За рулем» рассказал, чего лишатся автомобили в близком будущем

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Способны ли голосовые команды типа «Открой окно», грубо говоря, открывать окно не полностью? И всегда ли есть дублеры типа обычной кнопки?

Ответ эксперта

Кирилл Милешкин, «За рулем»:

– Функция расширенного голосового управления пока что в диковинку. Чаще общение ограничивается всего лишь несколькими командами, связанными с телефоном и навигатором.

Самый широкий функционал мне встретился в новом кроссовере Haval F7. Ему можно задать, в частности, точную температуру для климат-контроля или попросить открыть окно частично.

Пока, к счастью, у всех голосовых команд есть альтернативные способы ввода – традиционными клавишами или через меню медиасистемы. Но подозреваю, что со временем вариантов станет меньше. Вообще недалек тот день, когда автомобильные интерьеры лишатся абсолютно всех кнопок. И это плохо.

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