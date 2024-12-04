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Когда все автомобили будут управляться голосом? Мнение эксперта

«За рулем» рассказал, чего лишатся автомобили в близком будущем

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Способны ли голосовые команды типа «Открой окно», грубо говоря, открывать окно не полностью? И всегда ли есть дублеры типа обычной кнопки?

Ответ эксперта

Кирилл Милешкин, «За рулем»:

– Функция расширенного голосового управления пока что в диковинку. Чаще общение ограничивается всего лишь несколькими командами, связанными с телефоном и навигатором.

Самый широкий функционал мне встретился в новом кроссовере Haval F7. Ему можно задать, в частности, точную температуру для климат-контроля или попросить открыть окно частично.

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Пока, к счастью, у всех голосовых команд есть альтернативные способы ввода – традиционными клавишами или через меню медиасистемы. Но подозреваю, что со временем вариантов станет меньше. Вообще недалек тот день, когда автомобильные интерьеры лишатся абсолютно всех кнопок. И это плохо.

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].

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Милешкин Кирилл
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 805
04.12.2024 
Фото:freepik / freepik
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Отзывы о Haval F7 (5)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
Haval F7  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
симпатичный
Недостатки:
Цена, эргономические просчеты, двигатель и коробка-кот в мешке
Комментарий:
Конкурентоспособная цена за китайца с неизвестным роботом и двигателем, однозонным климатом и бликующим майфуном за 1.9 мульта? Вы серьезно??? Всегда уважал "За рулем" за объективность, но это слишком ребята. За эти деньги можновзять Тигуан, который даже с 1.4-150 будет выигрышней и по динамике и по разгону, не говоря уж о ликвидности, Мазда сх5.Про Киа и Хендай ( тусан и т.д) я уже молчу. Даже Geely Atlas с турбо 1.8 смотрится предпочтительней за 1650000!. Это авто с такими ценами обречено на провал изначально также как в свое время их же H8, хотя он был не плох в целом.
-34