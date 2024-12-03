Дешевые китайские седаны – у них есть 2 важных плюса (кроме цены)

«За рулем» изучил рынок китайских бюджетных авто с пробегом 100-150 тыс. км

Сегодня мы видим в салонах множество новых и довольно добротных китайских моделей. Но так было не всегда.

Наступление китайского автопрома на российский рынок началось в 2005–2008 годах. Внедорожники Great Wall оказались достаточно живучими, хотя ржавели не по годам. Ко всем остальным масса нареканий. Большинство проданных тогда машин не дожили до сегодняшнего дня. Помните такие машины – Brilliance M2, Hafei Princip? Ясное дело, что нет.

Что у них не так

В соотношении «цена-качество» привлекательной была в основном только цена. Огрехи сборки, куча поломок, быстро гниющий кузов, отказы электроники органично дополняли невнятную эргономику и дешевый фенольный пластик. Многое выяснялось не сразу, а через два-три года эксплуатации, потому новых «китайцев» многие охотно покупали. Тем паче по ценам они держались близко к Ладам, а по оснащению и ожиданиям превосходили – как-никак, иномарка.

Китайские компании при этом были непоследовательны – представительства и дилеры исчезали так же внезапно, как появлялись. Неизбывные проблемы с запчастями, с гарантией, с ремонтом. Исчезали и выводимые на рынок модели: из всех седанов и хэтчбеков лишь некоторые продавали дольше двух-трех лет.

Но китайцы быстро прогрессировали, планомерно подтягивая качество, надежность и общий комфорт – до того уровня, что мы видим сейчас. Примерно с 2012 года пошла «вторая волна» – машины, способные накатать 100 тысяч км без значительных поломок. Этот период нас сейчас и интересует.

Три главных плюса китайских авто (с 2012 года выпуска)

К бесспорным достоинствам китайских автомобилей отнесем силовые агрегаты. В первую очередь – двигатели. Многие ведут родословную от японских моторов – изначально часто применяли их лицензионные копии, затем поэтапно дорабатывали, приводя в соответствие требованиям по выбросам.

У механических и автоматических коробок передач зачастую схожее происхождение – некоторые просто заимствованы напрямую. Так что им тоже вполне можно доверять. Хотя есть исключения – как ни странно, чаще среди МКП.

Щедрое оснащение присуще почти всем моделям. Даже в самых недорогих обычно можно найти плюшки, свойственные машинам классом выше – круиз-контроль, светодиодную оптику, бесконтактный доступ. Электроники у «второй волны» уже много, но она не очень надежна, а медиасистемы порой коряво русифицированы. Так что безоговорочно обольщаться ее обилием не будем.

Цены китайских машин в возрасте 8–10 лет, как правило, очень заманчивые. К примеру, десятилетний Lifan Cebrium – полноценный седан С‑класса! – на вторичке идет в одну цену с десятилетней Грантой, при схожих пробегах.

Удивляться тут нечему. Гранта высоколиквидна, ее знают все, а про Cebrium слышали немногие, и мало кто в курсе, что представляет собой эта машина. В голову не придет целенаправленно искать на вторичке именно ее, разве что случится какая-нибудь оказия.

Иными словами, низкие цены обусловлены не столько репутацией и недостатками конкретной модели, сколько тем, что ее в принципе нелегко продать. И это первый минус при покупке.

Три главных минуса

Выпуск многих китайских моделей периода 2010–2016 налаживали в России. Чаще крупноузловую сборку, но иногда и со сваркой кузова. Модели многих марок в разные годы выпускал завод Derways в Черкесске (Chery, Lifan, Geely, Brilliance, Hawtai, Haima, Hower) – вопросов к качеству сборки было изрядно.

Первые владельцы плевались, но активно устраняли косяки и недоделки – по гарантии или своими руками. Неизменными оставались только неровные зазоры кузовных панелей, ежели таковые имели место с конвейера.

Пренебрежение дополнительным антикором почти неизбежно приводило к обильной коррозии – защиту металла для недорогих моделей китайские компании закладывали посредственную. Толщина слоя краски также часто оставляла желать лучшего. Но, в любом случае, речь о машинах с пробегами за 100 тысяч км: девственного кузова всё равно уже не найти.

Остальные минусы так или иначе связаны со сложностями ремонта и обслуживания. По-прежнему непросто отыскать запчасти и найти сервис, знакомый с данной моделью. Так что китайские машины регулярно «колхозили», подбирая подходящие детали с машин других марок.

Сейчас ситуация вроде упростилась, работают официальные дилеры китайских компаний. Правда, с моделями десятилетней давности они тоже плохо знакомы, но хотя бы помогут отыскать нужный компонент. И учтем, что изменились условия содержания некитайских иномарок – запчасти для них сильно подорожали, многие стали острым дефицитом.

Так есть ли среди китайских седанов с изрядным пробегом что-то достойное внимания? Конкретные примеры показывают, что идеальной машины нет. Но интересные варианты есть, и вы можете познакомиться с ними по этой ссылке.

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