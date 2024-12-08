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Вопрос на засыпку: как продавцы запчастей распознают нужную цепь ГРМ?

«За рулем» рассказал, как безошибочно выбрать цепь ГРМ на ВАЗ

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На прилавке вперемешку лежат вазовские роликовые цепи привода ГРМ; в одних – 114 звеньев, в других – 116. Как быстро определить число звеньев в цепи, оказавшейся у вас в руках? Визуально сравнивать с другой цепью нельзя.

Звенья вазовской цепи условно можно поделить на широкие и узкие. Если вытянуть цепь в линию, то ее условная длина составит либо 56 звеньев, либо 57 – при этом по одному звену окажется «в одиночестве» слева и справа.

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При условной длине 56 звеньев начало и конец длинного участка цепи составят заведомо разные звенья, поскольку 56 – четное число. А вот при 57 звеньях начало и конец будут одинаковыми. Таким образом, если на краях цепи окажутся разные звенья, то это цепь из 114 звеньев, а если одинаковые – из 116.

Понятно, что таким же образом можно было бы различить цепи с числом звеньев, скажем, 214 и 216… Бывалый продавец растянет цепь в руках и мгновенно сориентируется в ситуации.

  • Приоритет относительных величин над абсолютными в формуле длины окружности доказан тут.

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«За рулем»
Фото:GoodFon | «За рулем»
Количество просмотров 753
08.12.2024 
Фото:GoodFon | «За рулем»
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