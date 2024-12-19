Стало известно, когда состоится следующий ЗА РУЛЕМ ФЕСТ

13 и 14 июня 2025 г. на автодроме RDRC Racepark в Быково пройдет очередной ЗА РУЛЕМ ФЕСТ, который представляет собой двухдневный автомобильный праздник для всей семьи.

Гвоздь программы — заезды в рамках 2-го этапа Чемпионата и Кубка России по дрэг-рейсингу. Лучшие гонщики страны сразятся в сериях RDRC Pro, RDRC Pro Street, RDRC Street, RDRC Club, RDRC Moto и MadBuckets.

В сезоне RDRC 2025 года впервые состоится специальный кубок ЗА РУЛЕМ ALL STARS, в котором примут участие абсолютно все пилоты, выступающие на дорожных автомобилях. Это самая конкурентная категория в серии RDRC Street, в которой ожидается несколько десятков участников.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ — масштабный фестиваль, организованный главным автомобильным медиахолдингом страны. Гостей праздника ждет выставка автомобилей и мотоциклов, классическая техника, тюнинг-проекты, кастомные байки, музыкальный концерт и множество развлечений для всей семьи.

Многофункциональный комплекс экстремальных видов спорта RDRC Racepark создан на территории выведенного из эксплуатации аэродрома Быково. Он предназначен для соревнований на автомобилях мощностью более 4000 лошадиных сил. Для того, чтобы сверхмощные автомобили могли реализовать свой потенциал, дорожное покрытие проклеивается и натирается особым образом, что обеспечивает надежное сцепление колес с асфальтом. Самая современная системая хронометража соответствует строгим стандартам FIA. На сегодня RDRC Racepark — это самая совершенная площадка для дрэг-рейсинга в нашей стране и «домашний» автодром для проведения Чемпионата и Кубка России.

До автодрома легко доехать на автомобиле, электричке или маршрутном такси. К услугам гостей — просторные парковки, вмещающие всех желающих. Адрес ЗА РУЛЕМ ФЕСТА: Московская область, Раменский городской округ, деревня Верея (RDRC Racepark).

Во время ЗА РУЛЕМ ФЕСТА на территории RDRC Racepark будут работать разнообразные зрительские активности: дрифт- и дрэг-такси, экскурсии по автодрому, детский автослалом, полеты на вертолете, аттракцион «Родео». К услугам зрителей большой фуд-корт.

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