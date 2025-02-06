Большие и маленькие дорожные знаки — кто решает, где какие ставить?

Глава ГАИ разъяснил, кто отвечает за установку дорожных знаков

Вопрос от читателя «За рулем»:

– В Москве в последнее время взамен нормальных дорожных знаков появилось много маленьких. Их не всегда можно разглядеть. Как с этим бороться?

И. Ивановский, г. Москва

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

– Дорожные знаки малого типоразмера предусмотрены национальным стандартом ГОСТ Р 52290–2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования».

Знак «Пешеходный переход» в двух типоразмерах

В населенных пунктах они устанавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289–2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» на улицах и дорогах местного значения, парковых дорогах, проездах, улицах и дорогах сельских поселений.

В случае допущенных нарушений в установке знаков следует обращаться к владельцу автомобильной дороги (городской улицы), которыми являются федеральные органы исполнительной власти, исполнительные органы субъектов РФ и органы местного самоуправления, юридические и физические лица. В вашем случае это Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

О том, кто отвечает за грамотную установку дорожных знаков на улицах, рассказано здесь.