#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В ГАИ перечислили основные нарушения, которые допускают велокурьеры
12 февраля
В ГАИ перечислили основные нарушения, которые допускают велокурьеры
Госавтоинспекция САО столицы проверила...
«Бьет» руль? Не спешите менять рулевую рейку!
12 февраля
«Бьет» руль? Не спешите менять рулевую рейку!
Эксперт Ревин объяснил, из-за чего могут...
Эти опасности грозят при заключении мирового соглашения при ДТП
12 февраля
Эти опасности грозят при заключении мирового соглашения при ДТП
Юрист Воропаев назвал три риска мирового...

Большие и маленькие дорожные знаки — кто решает, где какие ставить?

Глава ГАИ разъяснил, кто отвечает за установку дорожных знаков

Вопрос от читателя «За рулем»:

– В Москве в последнее время взамен нормальных дорожных знаков появилось много маленьких. Их не всегда можно разглядеть. Как с этим бороться?

И.Ивановский, г. Москва

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

– Дорожные знаки малого типоразмера предусмотрены национальным стандартом ГОСТ Р 52290–2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования».

Знак «Пешеходный переход» в двух типоразмерах

Рекомендуем
Можно ли ездить на снегоходе с правами категории «B»? Можно, но есть нюанс

В населенных пунктах они устанавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289–2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» на улицах и дорогах местного значения, парковых дорогах, проездах, улицах и дорогах сельских поселений.

В случае допущенных нарушений в установке знаков следует обращаться к владельцу автомобильной дороги (городской улицы), которыми являются федеральные органы исполнительной власти, исполнительные органы субъектов РФ и органы местного самоуправления, юридические и физические лица. В вашем случае это Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

  • О том, кто отвечает за грамотную установку дорожных знаков на улицах, рассказано здесь.

Подпишитесь на «За рулем» в

«За рулем»
Фото:АГН «Москва» и «За рулем»
Количество просмотров 1139
06.02.2025 
Фото:АГН «Москва» и «За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0