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Китайский бестселлер, новичок или «японец»? Сравнили кроссоверы от 4,5 млн рублей

Эксперты «За рулем» испытали обновленный Hongqi HS5, Geely Monjaro и Subaru Forester

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Марка Hongqi представлена в России пару лет. Первое время завозились «серые» машины, и лишь недавно всё пошло чин по чину: ОТТС, гарантия, склад запчастей. Одной из новинок стал рестайлинговый среднеразмерный кроссовер HS5 – особенно интересный после февральского снижения цен.

Главный соперник в сегменте – тоже официальный Geely Monjaro, который в некоторые месяцы прошлого года умудрялся входить в топ‑5 российского рынка – правда, с учетом проданных «параллельных» машин.

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Третьим в сравнении стал Subaru Forester, имеющий в России немало поклонников. Машины завозятся по параллельной схеме, но на них распространяется фирменная гарантийная поддержка, есть и склад запчастей.

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Минимальный ценник Форестера – 5,2 млн рублей, но это за двухлитровую версию в начальной комплектации. У нас же богатая машина с двигателем 2.5 – за нее просят уже 6,7 млн рублей. Цены, конечно, кусачие.

Начальный Hongqi HS5 сегодня предлагается за 4,6 млн рублей (до февраля было 5,4 млн), а топ-версия выставлена за 5,2 млн рублей (раньше 6 млн). Но Monjaro всё равно доступнее: 4,55–5,05 млн рублей.

Hongqi HS5
Первый показ состоялся в 2019 году, а в 2023‑м провели рестайлинг. Обновленные версии появились у нас минувшей осенью. Производство – КНР.
ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый
2.0 (245 л. с.) – от 4 590 000 ₽		Geely Monjaro
 Дебютировал почти пять лет назад под именем Xingyue L, но для нас подобрали более подходящее имя. Делит платформу с Geely Atlas. Выпускают в Китае.
ДВИГАТЕЛИ: бензиновый
2.0 (238 л. с.) – от 4 549 990 ₽
 Subaru Forester
Пятое по счету поколение Форестера дебютировало в 2018 году. А в позапрошлом вышло в свет уже и шестое. Сделано в Японии.
ДВИГАТЕЛИ: бензиновые
2.0 (150 л. с.) – от 5 200 000 ₽
2.5 (185 л. с.) – от 6 600 000 ₽

Как едет Subaru Forester

Я уже три года не ездил на Subaru и уже начал забывать характер этих машин. Но первые же минуты по проселку заставили вспомнить добрым словом все их преимущества.

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Первое – удивительно энергоемкое и комфортное шасси. На подразбитом грейдере Forester шарашит 80 км/ч, а в салоне нет и намека на тряску. Подвеска работает безмолвно. Для российских дорог – то, что доктор прописал.

И проходимость у «лесника» что надо. Всё, что требуется от водителя на бездорожье, – это задействовать режим X-Mode, после чего автоматически запирается межосевая муфта, а заодно меняются алгоритмы работы ездовой электроники и акселератора. По расквашенному оттепелью полю Forester прет играючи. Уверенности добавляет и наибольший клиренс – 210 мм.

Hongqi HS5 и Geely Monjaro: проверили на асфальте и бездорожье

Обновленный НS5 в тех же условиях проявил себя не так ярко. Главная проблема – тряская подвеска. На грейдере пороговая скорость составляла 40 км/ч – быстрее ехать некомфортно. Особенно жестка (и жестока) передняя подвеска: мало того, что трясет, так на выпуклых неровностях еще и выдает повторное колебание.

На бездорожье НS5 не подвел: спасибо приличному клиренсу (195 мм) и полному приводу. Хотя муфта подключает задние колеса с небольшой задержкой – на вязком грунте можно успеть закопаться.

На ходу HS5 не поразил: и плавность хода, и управляемость уступают конкурентам.
На ходу HS5 не поразил: и плавность хода, и управляемость уступают конкурентам.
При вывешивании задняя ось подключается с задержкой, но потом от работы не отлынивают. Двери не перекашивает.
Под днищем HS5 – фетровый пыльник, на тестовой машине уже порванный. Вдоль бортов тоже проложен фетр. Клиренс – добротные 195 мм.

У Monjaro на разбитой дороге нет комфорта Форестера, но и такой тряски, как в Hongqi, не наблюдается. Больше всего донимали разве что ударчики, «прилетающие» на руль от неровностей.

Объем самый скромный – 304 л, а погрузочная высота – наибольшая.
Под полом докатка.
Слева и справа устроены небольшие кармашки с сеткой. Хвалим и за две точки подсветки.
Молдинг на пятой двери HS5 состыкован с перекосом – негоже для машины с премиальными амбициями.

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На бездорожье приходилось быть внимательным – клиренс всего 175 мм. Зато есть режим Off-Road, который, по сути, аналог субаровского X-Mode. С его активацией Geely не превращается в вездеход, но едет поувереннее.

Продолжение – на следующей странице

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Тимкин Юрий
Фото:
Кульнев Александр
14.04.2025 
Фото:
Кульнев Александр
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