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Subaru Forester против Hongqi HS5 и Geely Monjaro — тест в цифрах

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О том, как едут Subaru Forester, Hongqi HS5, Geely Monjaro и чем отличаются по потребительским свойствам, подробно рассказано тут. Ниже – важная техническая информация и экспертная оценка кроссоверов.

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Наследники Monjaro и Forester

Два фигуранта нашего теста недавно представлены в новом обличье.

Прошлой осенью в Китае был проведен фейслифтинг Geely Monjaro. Основное отличие в экстерьере – радиаторная решетка с выпуклыми (а не вогнутыми) ламелями. В салоне переоформлен центральный туннель. Главное техническое новшество – появление у топ-версии адаптивных амортизаторов.

Geely Monjaro 2025
Subaru Forester 2025

В случае с кроссовером Subaru Forester речь идет не о рестайлинге, а о новом поколении. Габариты подросли, стал современнее салон (на центральной консоли – большой вертикальный планшет). Компания осталась верна оппозитным двигателям, но современные тенденции стороной не обошла – появилась гибридная модификация на основе двигателя 2.5 суммарной мощностью 197 л. с.

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Subaru Forester, Hongqi HS5, Geely Monjaro
Subaru Forester, Hongqi HS5, Geely Monjaro

Данные производителей

Geely Monjaro

Hongqi HS5

Subaru Forester

Снаряженная / полная масса

1855 / 2265 кг

1915 / 2290 кг

1676 / 2223 кг

Время разгона 0–100 км/ч

7,7 c

7,9 c

9,5 c

Максимальная скорость

215 км/ч

210 км/ч

207 км/ч

Топливо / запас топлива

АИ-92...95 / 62 л

АИ-92...95 / 64 л

АИ-95 / 63 л

Расход топлива: город/ загород / смешан. цикл

11,3 / 7,3 / 8,5 л / 100 км

н.д. / н.д. / 7,9 л / 100 км

9,3 / 6,3 / 7,4 л / 100 км

ДВИГАТЕЛЬ

Тип

бензиновый

Расположение

спереди, поперечно

Конфигурация / число клапанов

Р3/12

Р4/16

Р4/16

Рабочий объем

1969 см³

1989 см³

2498 см³

Мощность

175 кВт /238 л. с. при 5500 об/мин

180 кВт / 245 л. с. при 5500 об/мин

136 кВт/185 л. с. при 5800 об/мин

Крутящий момент

375 Н·м при 2000– 3500 об/мин

380 Н·м при 1800–4000 об/мин

239 Н·м при 4400 об/мин

ТРАНСМИССИЯ

Тип привода

передний

передний

передний

Коробка передач

А8

А8

CVT

Передаточные числа:
I / II / III / IV / V / VI / VII / VIII / з. х.

5,25 / 3,03 / 1,95 / 1,46 / 1,22 / 1,00 / 0,81 / 0,67 / 4,02

5,52 / 3,18 / 2,05 / 1,49 / 1,26 / 1,00 / 0,80 / 0,67 / 4,22

3,60–0,51 /3,69

Главная передача

3,33

3,33

3,90

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Подвеска: спереди / сзади

McPherson / многорычажная

Рулевое управление

реечное, с ЭУР

Тормоза: спереди / сзади

дисковые вентилируемые / дисковые

Шины

245/45 R20

225/45 R20

225/55 R18

Геометрическая проходимость

Geely Monjaro

Hongqi HS5

Subaru Forester

Просвет

a

175 мм

195 мм

210 мм

b

215 мм

205 мм

210 мм

c

240 мм

220 мм

215 мм

Угол

α

22,5°

22,5°

20,5°

β

24,0°

26,5°

24,0°

γ

17,0°

16,0°

17,0°

Сервис в цифрах

Периодичность ТО

Гарантия

Дилеры

Geely Monjaro

10 000 км или 12 месяцев

5 лет или 150 000 км

216

Hongqi HS5

10 000 км* или 12 месяцев

2 года или 100 000 км

38

Subaru Forester

15 000 км* или 12 месяцев

3 года или 100 000 км

39

* ТО-1 проводится при 5000 км или через 6 месяцев.

Толщина лакокрасочного покрытия, мкм

Geely Monjaro

Hongqi HS5

Subaru Forester

Капот

100–115

110–130

120–140

Крыло переднее

100–115

155–155

140–145

Крыло заднее

100–115

120–130

105–115

Дверь передняя

100–115

120–130

100–115

Дверь задняя

100–115

115–130

105–125

Дверь багажника

90–105

120–145

100–140

Экспертная оценка автомобилей

Модель

Geely Monjaro

Hongqi HS5

Subaru Forester

Рабочее место водителя

Сиденье

9

8

9

Органы управления

8

8

9

Обзор

9

9

8

Салон

Передняя часть

9

9

8

Задняя часть

8

9

8

Багажник

9

8

8

Ходовые качества

Динамика

9

8

8

Тормоза

8

7

8

Управляемость

9

8

9

Комфорт

Шум

8

8

9

Плавность хода

8

7

9

Климат

9

8

8

Приспособленность к России

Геометрическая проходимость

8

8

9

Сервис

9

7

7

Эксплуатация

8

8

8

Промежуточная оценка

8,53

8,00

8,33

Поведение вне дороги

Энерговооруженность

9

9

8

Выносливость

8

8

7

Ходы подвесок

8

7

9

Общая оценка

8,50

8,00

8,28

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Тимкин Юрий
Фото:
Кульнев Александр
Количество просмотров 1
14.04.2025 
Фото:
Кульнев Александр
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