Subaru Forester против Hongqi HS5 и Geely Monjaro — тест в цифрах
О том, как едут Subaru Forester, Hongqi HS5, Geely Monjaro и чем отличаются по потребительским свойствам, подробно рассказано тут. Ниже – важная техническая информация и экспертная оценка кроссоверов.
Наследники Monjaro и Forester
Два фигуранта нашего теста недавно представлены в новом обличье.
Прошлой осенью в Китае был проведен фейслифтинг Geely Monjaro. Основное отличие в экстерьере – радиаторная решетка с выпуклыми (а не вогнутыми) ламелями. В салоне переоформлен центральный туннель. Главное техническое новшество – появление у топ-версии адаптивных амортизаторов.
В случае с кроссовером Subaru Forester речь идет не о рестайлинге, а о новом поколении. Габариты подросли, стал современнее салон (на центральной консоли – большой вертикальный планшет). Компания осталась верна оппозитным двигателям, но современные тенденции стороной не обошла – появилась гибридная модификация на основе двигателя 2.5 суммарной мощностью 197 л. с.
Данные производителей
|
|
Geely Monjaro
|
Hongqi HS5
|
Subaru Forester
|
Снаряженная / полная масса
|
1855 / 2265 кг
|
1915 / 2290 кг
|
1676 / 2223 кг
|
Время разгона 0–100 км/ч
|
7,7 c
|
7,9 c
|
9,5 c
|
Максимальная скорость
|
215 км/ч
|
210 км/ч
|
207 км/ч
|
Топливо / запас топлива
|
АИ-92...95 / 62 л
|
АИ-92...95 / 64 л
|
АИ-95 / 63 л
|
Расход топлива: город/ загород / смешан. цикл
|
11,3 / 7,3 / 8,5 л / 100 км
|
н.д. / н.д. / 7,9 л / 100 км
|
9,3 / 6,3 / 7,4 л / 100 км
|
ДВИГАТЕЛЬ
|
Тип
|
бензиновый
|
Расположение
|
спереди, поперечно
|
Конфигурация / число клапанов
|
Р3/12
|
Р4/16
|
Р4/16
|
Рабочий объем
|
1969 см³
|
1989 см³
|
2498 см³
|
Мощность
|
175 кВт /238 л. с. при 5500 об/мин
|
180 кВт / 245 л. с. при 5500 об/мин
|
136 кВт/185 л. с. при 5800 об/мин
|
Крутящий момент
|
375 Н·м при 2000– 3500 об/мин
|
380 Н·м при 1800–4000 об/мин
|
239 Н·м при 4400 об/мин
|
ТРАНСМИССИЯ
|
Тип привода
|
передний
|
передний
|
передний
|
Коробка передач
|
А8
|
А8
|
CVT
|
Передаточные числа:
|
5,25 / 3,03 / 1,95 / 1,46 / 1,22 / 1,00 / 0,81 / 0,67 / 4,02
|
5,52 / 3,18 / 2,05 / 1,49 / 1,26 / 1,00 / 0,80 / 0,67 / 4,22
|
3,60–0,51 /3,69
|
Главная передача
|
3,33
|
3,33
|
3,90
|
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
|
Подвеска: спереди / сзади
|
McPherson / многорычажная
|
Рулевое управление
|
реечное, с ЭУР
|
Тормоза: спереди / сзади
|
дисковые вентилируемые / дисковые
|
Шины
|
245/45 R20
|
225/45 R20
|
225/55 R18
Геометрическая проходимость
|
|
Geely Monjaro
|
Hongqi HS5
|
Subaru Forester
|
Просвет
|
|
a
|
175 мм
|
195 мм
|
210 мм
|
b
|
215 мм
|
205 мм
|
210 мм
|
c
|
240 мм
|
220 мм
|
215 мм
|
Угол
|
|
α
|
22,5°
|
22,5°
|
20,5°
|
β
|
24,0°
|
26,5°
|
24,0°
|
γ
|
17,0°
|
16,0°
|
17,0°
Сервис в цифрах
|
|
Периодичность ТО
|
Гарантия
|
Дилеры
|
Geely Monjaro
|
10 000 км или 12 месяцев
|
5 лет или 150 000 км
|
216
|
Hongqi HS5
|
10 000 км* или 12 месяцев
|
2 года или 100 000 км
|
38
|
Subaru Forester
|
15 000 км* или 12 месяцев
|
3 года или 100 000 км
|
39
* ТО-1 проводится при 5000 км или через 6 месяцев.
Толщина лакокрасочного покрытия, мкм
|
|
Geely Monjaro
|
Hongqi HS5
|
Subaru Forester
|
Капот
|
100–115
|
110–130
|
120–140
|
Крыло переднее
|
100–115
|
155–155
|
140–145
|
Крыло заднее
|
100–115
|
120–130
|
105–115
|
Дверь передняя
|
100–115
|
120–130
|
100–115
|
Дверь задняя
|
100–115
|
115–130
|
105–125
|
Дверь багажника
|
90–105
|
120–145
|
100–140
Экспертная оценка автомобилей
|
Модель
|
Geely Monjaro
|
Hongqi HS5
|
Subaru Forester
|
Рабочее место водителя
|
Сиденье
|
9
|
8
|
9
|
Органы управления
|
8
|
8
|
9
|
Обзор
|
9
|
9
|
8
|
Салон
|
Передняя часть
|
9
|
9
|
8
|
Задняя часть
|
8
|
9
|
8
|
Багажник
|
9
|
8
|
8
|
Ходовые качества
|
Динамика
|
9
|
8
|
8
|
Тормоза
|
8
|
7
|
8
|
Управляемость
|
9
|
8
|
9
|
Комфорт
|
Шум
|
8
|
8
|
9
|
Плавность хода
|
8
|
7
|
9
|
Климат
|
9
|
8
|
8
|
Приспособленность к России
|
Геометрическая проходимость
|
8
|
8
|
9
|
Сервис
|
9
|
7
|
7
|
Эксплуатация
|
8
|
8
|
8
|
Промежуточная оценка
|
8,53
|
8,00
|
8,33
|
Поведение вне дороги
|
Энерговооруженность
|
9
|
9
|
8
|
Выносливость
|
8
|
8
|
7
|
Ходы подвесок
|
8
|
7
|
9
|
Общая оценка
|
8,50
|
8,00
|
8,28
- «За рулем» можно смотреть на YouTube