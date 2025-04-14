Subaru Forester против Hongqi HS5 и Geely Monjaro — тест в цифрах

Эксперты «За рулем» подготовили справочник кроссоверов от 4,5 млн рублей

О том, как едут Subaru Forester, Hongqi HS5, Geely Monjaro и чем отличаются по потребительским свойствам, подробно рассказано тут. Ниже – важная техническая информация и экспертная оценка кроссоверов.

Наследники Monjaro и Forester

Два фигуранта нашего теста недавно представлены в новом обличье.

Прошлой осенью в Китае был проведен фейслифтинг Geely Monjaro. Основное отличие в экстерьере – радиаторная решетка с выпуклыми (а не вогнутыми) ламелями. В салоне переоформлен центральный туннель. Главное техническое новшество – появление у топ-версии адаптивных амортизаторов.

Geely Monjaro 2025 Subaru Forester 2025

В случае с кроссовером Subaru Forester речь идет не о рестайлинге, а о новом поколении. Габариты подросли, стал современнее салон (на центральной консоли – большой вертикальный планшет). Компания осталась верна оппозитным двигателям, но современные тенденции стороной не обошла – появилась гибридная модификация на основе двигателя 2.5 суммарной мощностью 197 л. с.

Subaru Forester, Hongqi HS5, Geely Monjaro

Данные производителей

Geely Monjaro Hongqi HS5 Subaru Forester Снаряженная / полная масса 1855 / 2265 кг 1915 / 2290 кг 1676 / 2223 кг Время разгона 0–100 км/ч 7,7 c 7,9 c 9,5 c Максимальная скорость 215 км/ч 210 км/ч 207 км/ч Топливо / запас топлива АИ-92...95 / 62 л АИ-92...95 / 64 л АИ-95 / 63 л Расход топлива: город/ загород / смешан. цикл 11,3 / 7,3 / 8,5 л / 100 км н.д. / н.д. / 7,9 л / 100 км 9,3 / 6,3 / 7,4 л / 100 км ДВИГАТЕЛЬ Тип бензиновый Расположение спереди, поперечно Конфигурация / число клапанов Р3/12 Р4/16 Р4/16 Рабочий объем 1969 см³ 1989 см³ 2498 см³ Мощность 175 кВт /238 л. с. при 5500 об/мин 180 кВт / 245 л. с. при 5500 об/мин 136 кВт/185 л. с. при 5800 об/мин Крутящий момент 375 Н·м при 2000– 3500 об/мин 380 Н·м при 1800–4000 об/мин 239 Н·м при 4400 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода передний передний передний Коробка передач А8 А8 CVT Передаточные числа:

I / II / III / IV / V / VI / VII / VIII / з. х. 5,25 / 3,03 / 1,95 / 1,46 / 1,22 / 1,00 / 0,81 / 0,67 / 4,02 5,52 / 3,18 / 2,05 / 1,49 / 1,26 / 1,00 / 0,80 / 0,67 / 4,22 3,60–0,51 /3,69 Главная передача 3,33 3,33 3,90 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди / сзади McPherson / многорычажная Рулевое управление реечное, с ЭУР Тормоза: спереди / сзади дисковые вентилируемые / дисковые Шины 245/45 R20 225/45 R20 225/55 R18

Геометрическая проходимость

Geely Monjaro Hongqi HS5 Subaru Forester Просвет a 175 мм 195 мм 210 мм b 215 мм 205 мм 210 мм c 240 мм 220 мм 215 мм Угол α 22,5° 22,5° 20,5° β 24,0° 26,5° 24,0° γ 17,0° 16,0° 17,0°

Сервис в цифрах

Периодичность ТО Гарантия Дилеры Geely Monjaro 10 000 км или 12 месяцев 5 лет или 150 000 км 216 Hongqi HS5 10 000 км* или 12 месяцев 2 года или 100 000 км 38 Subaru Forester 15 000 км* или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 39

* ТО-1 проводится при 5000 км или через 6 месяцев.

Толщина лакокрасочного покрытия, мкм

Geely Monjaro Hongqi HS5 Subaru Forester Капот 100–115 110–130 120–140 Крыло переднее 100–115 155–155 140–145 Крыло заднее 100–115 120–130 105–115 Дверь передняя 100–115 120–130 100–115 Дверь задняя 100–115 115–130 105–125 Дверь багажника 90–105 120–145 100–140

Экспертная оценка автомобилей

Модель Geely Monjaro Hongqi HS5 Subaru Forester Рабочее место водителя Сиденье 9 8 9 Органы управления 8 8 9 Обзор 9 9 8 Салон Передняя часть 9 9 8 Задняя часть 8 9 8 Багажник 9 8 8 Ходовые качества Динамика 9 8 8 Тормоза 8 7 8 Управляемость 9 8 9 Комфорт Шум 8 8 9 Плавность хода 8 7 9 Климат 9 8 8 Приспособленность к России Геометрическая проходимость 8 8 9 Сервис 9 7 7 Эксплуатация 8 8 8 Промежуточная оценка 8,53 8,00 8,33 Поведение вне дороги Энерговооруженность 9 9 8 Выносливость 8 8 7 Ходы подвесок 8 7 9 Общая оценка 8,50 8,00 8,28