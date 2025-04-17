Как на масле сэкономить и движок не запороть

Сложившаяся на российском рынке ситуация дает шанс небольшим производителям смазочных материалов

Крупные бренды строятся десятилетиями и даже столетиями, в эту работу вкладываются огромные силы и средства, которые, если все пойдет по плану, окупятся многократно. Ведь известное на рынке, раскрученное имя хорошо продается.

Рынок масел, в нашем случае моторных, устроен именно так – здесь царят крупные корпорации с многолетней историей. Но и относительно небольшие производители находят тут свой уголок. Сейчас, когда большинство известных западных масляных брендов нас покинули, у малых, локальных игроков рынка появились новые перспективы, которыми они спешат воспользоваться.

Об одной из таких компаний, производителе масел CNRG, и пойдет наш сегодняшний рассказ. Но сначала – небольшое лирическое отступление.

Про «жадных» немцев

Во времена, когда не было санкций и получить европейскую визу было проще простого, автор отправился в командировку в город Берлин. По какой-то причине в работе возник перерыв, и немецкий коллега предложил посетить одно очень интересное место. Это оказался… магазин автозапчастей, но непростой, а предлагающий товары для местных таксистов. Удивило почти полное отсутствие громких имен на прилавке с техническими жидкостями. При этом каждый второй покупатель (а народу тут было много) тащил канистру с никому не известной надписью, а то и не одну. Тут же, во дворе, в небольшом автосервисе, все это заливалось в двигатели, коробки, радиаторы «Мерседесов» характерного для немецких таксомоторов бежевого цвета. Судя по очереди из машин, на доходы хозяин маленькой СТО не жаловался.

Получается, что движки знаменитых своей надежностью «сто двадцать четвертых» выхаживали многие сотни тысяч на никому, кроме таксистов, не известном масле? Ну почему только таксистов – мой немецкий сопровождающий, сам фанат автомобилей с трехлучевой звездой, гордо сообщил, что давно закупается здесь, как и многие другие местные владельцы машин этой марки. Зачем тратить лишние деньги за громкое имя!?

Свое производство

Все новые отечественные производители масел, появившиеся в последние годы, делятся на два условных класса: продавцы и производители. Первые регистрируют и продвигают свою торговую марку, но сами не занимаются производством – заказывают продукцию на стороне. Вторые имеют собственный завод со всем необходимым оборудованием. История это более долгая, сложная и затратная – инвестиции в производство не «отбиваются» за год-другой.

Компания CNRG производит масла более четверти века – с 1997 года. Как и многие небольшие фирмы, начинала с выпуска смазок по старым советским ГОСТам, осваивала выпуск масел и технических жидкостей для промышленного применения и тяжелого транспорта. Новый бренд появился в 2013 году, а чуть позднее стартовал выпуск масел в мелкой фасовке – до этого все упаковывалось в большие канистры и огромные бочки.

Сегодня московская фирма выпускает широкий ассортимент масел, технических жидкостей и консистентных смазок. Работают цеха блендинга, производства антифризов и собственный торговый дом. За городом находится база хранения исходных компонентов для производства. В прошлом году модернизирована химическая лаборатория и…

Новой канистре – новый цех

… и запущен новый цех по разливу и упаковке готовой продукции, оснащенный современным автоматизированным оборудованием. В производственные мощности вкладываются немалые средства, что говорит о серьезности намерений компании.

Вообще история «розничной» упаковки масел CNRG хоть и короткая, но довольно содержательная. Начинали с модных некогда металлических банок.

Смотрелось богато, но особого интереса у покупателей не вызывало. Исследование показало, что россияне предпочитают пластик. Первая версия пластиковой канистры показалась слишком простой и банальной, поэтому новый цех разливает масло в новые канистры оригинального дизайна.

Сбалансированная линейка

«Легковых» моторных масел в производственной программе CNRG немного, но их линейка прекрасно сбалансирована и закрывает львиную долю потребностей рынка.

В топовой серии CNRG N-FORCE Special есть масла самой, наверное, популярной сегодня вязкости 5W-30, класса API SN/CF. Одно из них – энергосберегающее (ACEA A5/B5), другое – малозольное (ACEA C3). Плюс к этому продукт для «азиатских» (читай – китайских) моторов с турбонаддувом и непосредственным впрыском. Масла с маркировкой Asia отвечают требованиям API SP/SP-RC, ILSAC GF-6A. Они обеспечивают дополнительную защиту деталей газораспределительного механизма и предотвращают вредный эффект LSPI – преждевременное воспламенение рабочей смеси. «Азиты» предлагаются с вязкостью 0W-20, 5W-20 и 5W-30.

Все продукты серии Special синтетические, созданы на базе гидрокрекинговой основы группы III+. В некоторых рецептурах используется также полиальфаолефиновое базовое масло.

Средняя серия CNRG N-FORCE Supreme – синтетические масла на основе гидрокрекинговых и полиальфаолефиновых (в некоторых позициях) базовых продуктов, отвечающие требования стандартов API SN/CF и ACEA A3/B4. Широкий выбор вязкостных характеристик от SAE 0W-40 до SAE 10W-40 позволяет подобрать смазку для большинства «банальных» современных моторов, не предъявляющих специальных требований к маслам.

Масла серии CNRG N-FORCE PRO – минералка или полусинтетика для моторов-ветеранов, выпущенных десять и более лет назад.

На канистрах с маркировкой Special или Supreme можно увидеть голографический значок NT. Это обозначение фирменной N-технологии, которая базируется на трех китах: NORTHERN CLIMATE, NOACK и NEUTRALIZATION. Именно по этим параметрам: низкотемпературные свойства, расход на угар и высокая стойкость к окислению – масла CNRG значительно превосходят требования международных стандартов и производителей автомобилей.

Выбирай с умом!

Ну что, будем по-прежнему «добывать» брендовый зарубежный продукт из «серых» поставок и вечно опасаться подделок? Или рискнем купить отечественное, не очень известное масло? Хотя что значит «не очень известное» – CNRG продает десятки тысяч тонн индустриальный, турбинных, судовых, холодильных, тракторных и прочих специальных масел. Серьезные заказчики следят за производственными расходами (и своими доходами, конечно!) и не готовы переплачивать за бренды. По крайней мере, когда дело касается их бизнеса. Но и закупать абы что они тоже не станут. Эти ребята скорее устроят соискателям жесткую проверку в поисках оптимального соотношения цены и качества продукта, чем позволят угробить дорогостоящее оборудование, приносящее прибыль.

Готовы пойти по пути отечественных (а также казахстанских, белорусских, узбекских) бизнесменов? Или дорогой немецких таксистов? О тех, кто решился – о простых водителях, которые уже проверили моторные масла CNRG на своем автомобиле – можно почитать статью «Мы испытали моторное масло CNRG N-Force в двигателях 10 популярных в России автомобилей. Что из этого вышло?». Ведь лучший испытатель – это потребитель!

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