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Ретротест легендарного советского грузовика ГАЗ-53

ГАЗ-53 делали во множестве модификаций, в том числе шасси под спецмашины, автобусы и, конечно, самосвалы. На базе позднего ГАЗ-53-12, который выпускали с 1983 года, делали шасси ГАЗ-53-14. А заводы в Саранске и Фрунзе производили на их базе сельскохозяйственные самосвалы: обычный ГАЗ-53 делали во множестве модификаций, в том числе шасси под спецмашины, автобусы и, конечно, самосвалы.

Как создавали среднетоннажный грузовик ГАЗ‑53

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Канунников Сергей
Количество просмотров 3
20.05.2025 
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