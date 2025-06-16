Новый кроссовер из Китая или аналог нашей сборки, но с пробегом — (не) легкий выбор

Опубликован тест-сравнение кроссоверов Jetta VS5 2024 и Skoda Karoq 2022 года выпуска

Немецкое качество по цене «китайца» – так марка Jetta позиционируется на рынке. Кто же спорит: автомобили действительно – родные братья. Или близнецы?

Чтобы выяснить истинную степень технического родства, сравним очно кроссовер Jetta VS5 и выпущенный в России Karoq 2022 года.

Экономия на защите

На первый взгляд, покрашены оба кроссовера хорошо. Толщиномер показывает, что у Шкоды слой лакокрасочного покрытия чуть толще, но и у Джетты на всех кузовных панелях стабильно больше 100 мкм. На внутренних поверхностях у VS5 слой краски тоньше, но ничего критичного. Главное отличие – в другом.

Если у Карока абсолютно все внешние кузовные панели оцинкованы, то у Джетты крыша и задние крылья такого удовольствия лишены. С годами это проявится коррозией на сколах, особенно в районе верхней кромки лобового стекла и у задних арок. При покупке стоит затянуть эти места в защитную пленку.

Jetta VS5 и Skoda Karoq

Я ожидал, что днище VS5 не будет обработано, но ошибся. Голого металла нигде нет, всё прикрыто щитками. Мастика нанесена качественно, и никакой разницы со Шкодой я не увидел.

Защиты двигателя у Джетты нет. Силовую установку Карока надежно прикрывает щит из крепкого (как мы уже неоднократно убеждались) пластика.

У Джетты сзади (фото слева) многорычажная подвеска. Кароку (фото справа) она полагается только вместе с полным приводом.

Лучше у Шкоды защищены и нижние кромки бамперов. Юбки и пороги – из некрашеного пластика, а на арках есть накладки. У Джетты всё покрашено, и чтобы повредить краску, даже необязательно съезжать с асфальта – достаточно коснуться слежавшегося снега.

Снизу у VS5 (фото слева) нет даже пыльника. У Шкоды – защита из ударопрочного пластика (фото справа).

Емкое замечание

Под капотом у обоих автомобилей турбомотор 1.4 серии ЕА211 мощностью 150 л. с. – но разных модификаций. У Джетты это DJSA, а у Шкоды CZEA (или DJKA для машин с передним приводом). Кроме формы впускного патрубка перед воздушным фильтром, технических отличий нет. Разве что проблемы с пуском у Джетты могут начаться раньше: штатный аккумулятор – меньшей емкости.

Меньше емкость и у бачка омывателя. Если в Шкоду пятилитровая канистра уместилась целиком, то при заправке Джетты в такой же баклажке осталось полтора литра сдачи.

Приятно, что нет никаких отличий в расходниках. Свечи, фильтры, колодки – всё одинаково. Что является хорошей новостью для владельцев и Шкод, и Фольксвагенов.

Штатный аккумулятор у Джетты (фото слева) – всего на 60 А·ч, тогда как у Шкоды российского производства – 68 А·ч.

Главное отличие под капотом – слева от двигателя.

У Джетты с турбомотором работает шестиступенчатый автомат AQ250 (читай, Aisin TF‑60SN), тогда как у Карока эта коробка встречается только в паре с атмосферным мотором 1.6. А вот с TSI стыкуется либо восьмиступенчатый Aisin TG‑80 (для переднего привода), либо семиступенчатый робот DSG у полноприводных версий.

Обе шкодовские коробки работают шустрее. Сказывается это не столько на времени разгона до 100 км/ч, сколько на эластичности. На любой скорости Skoda быстрее набирает ход, тогда как Джетте надо время «на подумать». А еще VS5 ест на полтора литра больше бензина на каждые 100 км.

Мастика на днище Джетты нанесена аккуратно и явно до установки всех дополнительных щитков.

Еще одна разница – в акустическом комфорте. Из-за отсутствия «шумки» на капоте и недостачи дверных уплотнителей – и это только то, что заметно невооруженным глазом – во всём диапазоне скоростей и особенно при разгоне VS5 шумнее.

Почем расходники?

По всем основным расходникам кроссоверы унифицированы. Оригинальный воздушный фильтр стоит в среднем 2000 рублей. На рынке много аналогов по цене от 700 до 2500 рублей.

Такие же цены на масляные фильтры. Моторное масло для двигателя 1.4 TSI должно соответствовать допуску VW 508 00. Лукойловское стоит 5000 тысяч рублей за четырехлитровую канистру.

Оригинальные передние тормозные колодки обойдутся в 13–14 тысяч рублей. Качественные аналоги, вроде ATE, в полтора раза дешевле.

Как едут?

А вот отличий в управляемости нет. Что Karoq, что Jetta отлично пишут траекторию и дарят водителю недоступное для многих чистокровных «китайцев» ощущение цельности и взаимопонимания. На разбитом асфальте Jetta VS5 чуть жестче, но это явно «заслуга» низкопрофильных 18‑дюймовых шин. Обувка Шкоды о 17 дюймах для наших дорог предпочтительнее.

Jetta VS5

Приборная панель «китайца» частично сегментная. Есть три варианта дизайна для виртуальной части. Экран VS5 яркий, но реагирует на касания с легкой задержкой. Меню понятно даже в отсутствие русского перевода.

Хотя дизайн передней панели свой, родство со Шкодой явно угадывается. Это касается и руля, и кнопок, и посадки водителя.

Внутри Jetta сразу дает понять, из какого концерна родом – хотя передняя панель оригинальна, как и медиасистема без русского языка. Зато выверенная эргономика может стать образцом для многих китайских аналогов.

На втором ряду VS5 нет центрального подлокотника. Но геометрия посадки такая же удобная, как в Шкоде. Багажник Джетты по объему не отличается от шкодовского, однако на отделке и комплектации сэкономили.

Даже несмотря на простенькие сиденья. Получить продвинутые, с увеличенной длиной подушки и развитой поддержкой, как у Шкоды, в Джетте нельзя ни за какие деньги.

И это не единственное упрощение. Мелочей, которые отправились в корзину рационализаторства, наберется на целую книгу. Например, на втором ряду избавились от центрального подлокотника, в карманах дверей – исключительно жесткий пластик. Но больше всего досталось багажнику.

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