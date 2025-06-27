8 важных вопросов про автоматические коробки — как не убить агрегат

Эксперт Колодочкин рассказал про неочевидные особенности коробок-автоматов

История автоматических коробок

Автоматические коробки в США, например, давно вытеснили привычную нам механическую коробку. Считается, что первую работоспособную конструкцию создали на General Motors в начале 1940-х годов.

Автомат, названный Hydra-Matic, сочетал гидромуфту с четырехступенчатой планетарной коробкой, управляемой гидравлическим устройством.

Выбирая передачу, древняя АКП учитывала скорость машины и положение дроссельной заслонки.

В качестве опции АКП устанавливали на автомобилях марки Oldsmobile, а затем на Cadillac и Pontiac.

В конце 1940-х годов на автомобилях Buick, также принадлежащих GM, появилась двухступенчатая АКП Dynaflow, использующая гидротрансформатор вместо гидромуфты.

В начале 1950-х годов появились трехступенчатые автоматы с гидротрансформатором от фирмы BorgWarner, которые использовались на автомобилях Ford, Studebaker, Volvo и Jaguar.

В 1980-х годах начинается компьютеризация систем управления коробкой, что позволило сделать переключения более плавными и экономичными, а также ввести спортивные режимы работы и возможность ручного управления. Появились первые пятиступенчатые агрегаты.

Число ступеней стало расти. В 2000-х годах появились 6-ступенчатая ZF 6HP26 от BMW, 7-ступенчатая 7G-Tronic от Mercedes-Benz и 8-ступенчатая от Toyota на Lexus LS460 в 2007 году. В 2013 году компания Land Rover начала ставить 9-ступенчатые коробки.

В коробки-автоматы заливают не масло, а специальную жидкость ATF – Automatic Transition Fluid. В отличие от масел, ей нужно не только смазывать контактные поверхности, но и выполнять иные функции, нехарактерные для масел. Тут и передача крутящего момента от двигателя к коробке, и создание давления на фрикционы многодисковых сцеплений или ленточных тормозов, включающих нужную передачу.

Режимы автоматической коробки передач

В середине 1960-х годов была стандартизирована схема переключения диапазонов передач на автомобилях в США: P-R-N-D-L (парковочный режим, задний ход, нейтраль, движение вперед, пониженная передача).

В символике режимов селектора сегодня нетрудно запутаться

Режимы 1, 2, 3, L, B, S, M, W, O/D подразумевают следующее:

Режимы с цифрами (1, 2, 3) ограничивают диапазон переключений (не выше указанной передачи). Они полезны на склонах, в грязи или снегу, когда нужно контролировать тягу и избегать пробуксовки. Иногда такие режимы обозначаются как D1, D2, D3.

L (от low – низкий) означает работу на первой передаче. Такой режим может пригодиться при выезде из грязи или снега, поскольку не позволит колесам чрезмерно буксовать.

B (от braking – торможение) предназначен для торможения двигателем на затяжных спусках. Режим продлевает срок службы тормозной системы.

S – спортивный режим, в котором все настройки коробки меняются с целью достижения наилучшей динамики разгона автомобиля. Переключения происходят при более высоких оборотах двигателя.

W (от winter) – зимний режим, который помогает стартовать со второй передачи, снижая риск пробуксовки на скользкой поверхности.

O/D (Over drive) – режим повышающей передачи, который отвечает за отключение повышающей передачи. Это полезно при движении в горной местности или при подготовке к обгону.

M – ручной режим, который имитирует «механику», позволяя самостоятельно переключать передачи последовательно.

Следует иметь в виду, что обозначения и функции режимов могут отличаться в зависимости от марки автомобиля.

Как пользоваться коробкой-автоматом правильно

1. Является ли трансмиссия автомобилей автоматической?

Нет. Трансмиссия – это совокупность деталей и узлов, соединяющих двигатель с ведущими колесами автомобиля. В нее, помимо коробки передач, могут входить карданный вал, дифференциал и приводы колес. Но автоматических карданов или дифференциалов не существует.

Термин «автоматическая» относится только к коробке передач. С таким же успехом можно называть автоматическим весь автомобиль с АКП.

2. Чем больше передач в коробке, тем лучше?

Многоступенчатые коробки нравятся производителям из-за высокой экологичности и экономичности двигателя, работающего в паре с ними. Динамика и комфорт при этом на высоте. Сегодня доступны автомобили с числом ступеней от 4 до 10.

Однако же есть и минусы: многоступенчатый автомат постоянно ищет для себя оптимальную передачу, что особенно заметно при рваном цикле езды в населенных пунктах. Понятно, что постоянная смена выбранной ранее передачи изнашивает и перегревает коробку. Специалисты отмечают, что такие коробки сложнее в ремонте, а зачастую их вообще делают необслуживаемыми.

Поэтому для бюджетных автомобилей число передач выше шести ни к чему.

3. Старт «с двух педалей» безвреден?

Честно говоря, для АКП вредна любая экстремальная езда – от старта «с двух педалей» до всевозможных резких ускорений. Следствие таких режимов – работа гидротрансформатора коробки с запредельной нагрузкой, а также перегрев коробки.

4. Буксировать автомобиль с АКП можно?

В чем сложности буксировки автомобиля с АКП? Дело в том, что при заглушенном двигателе в коробке не работает насос, подающий рабочую жидкость, а потому пакеты фрикционов проворачиваются без обильного поступления смазки, что провоцирует их ускоренный износ. Не случайно некоторые производители перестраховываются, разрешая буксировку разве что на эвакуаторе. Или указывают, что буксировать можно на расстояния не более 50 километров.

5. Как ездить по горам?

Знающие водители советуют обращать особое внимание на грамотную езду в условиях гор с их крутыми спусками и подъемами. При торможении двигателем следует подключать одну из низших передач, но неопытные водители могут ошибиться при ее выборе, вследствие чего древние автоматы с примитивным алгоритмом переключения будут сильно перегружать фрикционы в момент включения.

6. Можно ли парковать без стояночного тормоза?

Это очень распространена ошибка при парковке машин с АКП. Наличие режима «паркинг» («Р»), как некоторым кажется, не требует применения стояночного тормоза. Но при этом вся нагрузка кузова фактически приходится на защелку фиксатора на вале коробки.

Фиксатор закусывает, вытягивается тросик привода управления коробкой, начинаются проблемы с электрикой. Может отказать стартер или перестанут включаться фонари заднего хода. Поэтому при парковке на уклоне всегда используйте стояночный тормоз. Активировать его надо до того, как переведете селектор в режим «Р».

7. Надо ли греть автоматическую коробку?

Коробки-автоматы с холодной гидравлической жидкостью внутри работают на износ. Загустевшая рабочая жидкость не может создать нужное давление для сжатия пакетов фрикционов, и они начинают буксовать. По той же причине может пострадать гидротрансформатор.

Сразу после пуска двигателя желательно включить в коробке режим «D» или «R», удерживая нажатой педаль тормоза. При этом двигатель нагружен гидротрансформатором, одна часть которого вращается, а другая остановлена вместе с колесами машины. Поэтому мотор греется быстрее, а интенсивное перемешивание жидкости в гидротрансформаторе приводит к быстрому прогреву коробки передач.

8. Переключать ли автомат на каждом светофоре?

Зачем инженеры придумали АКП? Чтобы водители не дергали рычаг коробки на каждом светофоре, поручив все автоматике.

Единственный оправдательный вариант – стоянка перед шлагбаумом, которая грозит затянуться минут на 10, а то и больше. В такой ситуации, действительно, можно перейти в положение Р, дав расслабиться своей правой ноге.

Переключаться на нейтраль не стоит: если на машинах с механикой водители привыкли, что автомобиль может покатиться под уклон, то обладатели автоматов от подобного давно отвыкли. При этом нога обязана быть на тормозе и не отдыхает. Тогда зачем переключать автоматическую коробку?

Переводить селектор коробки в положение «Р» тоже нет смысла: лишние переключения ускоряют износ. Кроме того, минимальные обороты холостого хода в положении «D» выше (900 против 700 мин-1), а потому при необходимости быстро тронуться с места мотору придется поработать в натяг, пусть и недолго, что нежелательно.

Эксперты не могут привести ни одного аргумента за то, чтобы переводить рычаг коробки во время коротких остановок из положения «D» в любое другое. Но у некоторых водителей есть такой аргумент: перевод селектора из положения «D» продлевает срок службы аккумулятора – задние стоп-сигналы при этом гаснут, а каждый лишний ампер гробит АКБ. Это, конечно же, не так.

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