Внеплановый ремонт на Лада Веста и новые проблемы

Лада Веста 1.6 из парка ЗР: замена бензонасоса привела к новой неисправности

ЛАДА ВЕСТА, 1.6 (106 л. с.), Р5, 2015 г. в.

Некоторое время назад заменили бензонасос в сборе. Входит в него и датчик уровня топлива. Вместо оригинала поставили Startvolt. После этого топливомер стал менее точным: показывает остаток больше половины – но во время заправки в 55‑литровый бак почему-то влезает 30 л.

От загоревшейся лампы низкого уровня до прочерков запаса хода (зажигаются, когда он падает ниже 30 км) может пройти всего ничего, хотя раньше можно было смело проехать 100 км по трассе.