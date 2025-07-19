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Внеплановый ремонт на Лада Веста и новые проблемы

Лада Веста 1.6 из парка ЗР: замена бензонасоса привела к новой неисправности

ЛАДА ВЕСТА, 1.6 (106 л. с.), Р5, 2015 г. в.

Некоторое время назад заменили бензонасос в сборе. Входит в него и датчик уровня топлива. Вместо оригинала поставили Startvolt. После этого топливомер стал менее точным: показывает остаток больше половины – но во время заправки в 55‑литровый бак почему-то влезает 30 л.

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От загоревшейся лампы низкого уровня до прочерков запаса хода (зажигаются, когда он падает ниже 30 км) может пройти всего ничего, хотя раньше можно было смело проехать 100 км по трассе.

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Милешкин Кирилл
Количество просмотров 9
19.07.2025 
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Отзывы о LADA Vesta (30)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Vesta  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых
Недостатки:
Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем
Комментарий:
Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.
-74