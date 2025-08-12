Уникальный советский спорткар 1939 года: в чем он уступал Линкольну, Лагонде и Хорьху

Удивительный ЗИС-Спорт сравнили с его самыми именитыми зарубежными ровесниками

В 1938 году в Москве по инициативе молодых инженеров А. Пухалина, В. Кремененцкого и Н. Пульманова, а также художника В. Росткова, построили скоростной родстер, который принято называть ЗИС-Спорт.

Создатели машины задумали не просто необычный элегантный кузов, а действительно спортивный автомобиль. Поэтому в обеих зависимых рессорных подвесках автомобиля, заимствованных от серийного ЗИС‑101, появились стабилизаторы.

По классу этот очень необычный для СССР авангардный автомобиль был аналогом самых престижных американских и европейских моделей конца 1930‑х годов.

Lincoln Continental

Lincoln Continental первого поколения. Длина – 5321 мм, колесная база – 3175 мм. Американский автомобиль отличал передовой дизайн, перекликающийся со стилистикой ЗИС-Спорт – с аэродинамической решеткой радиатора и встроенными фарами. Короткий в сравнении с аналогами автомобиль имел массу 1685 кг.

Lincoln Continental оснастили двигателем V12. Рабочий объем – 4,8 л (73×95 мм). Степень сжатия – 7,2. Мощность – 120 л. с. при 3500 об/мин. Lincoln оснастили зависимыми подвесками, аналогичными тем, что стояли на ЗИСе. Но на американской машине передняя подвеска была на поперечной рессоре.

Родстер Horch 855

Родстер Horch 855. Длина – 5350 мм, колесная база – 3300 мм. Спортивная версия кабриолета модели 853 имела снаряженную массу всего 1900 кг. Стилистика элегантного родстера – традиционная для фирмы Horch: высокая решетка радиатора, массивные крылья, большие фары.

На Хорьхе 853 стоял рядный верхнеклапанный 8‑цилиндровый двигатель. По тем временам – уже не самая передовая конструкция. Рабочий объем – 5 л (87×104 мм). Степень сжатия – 6,1. Мощность – 120 л. с. при 3600 об/мин. Horch – единственный автомобиль с независимой задней подвеской типа De Dion на продольных рессорах. В Германии такую схему ­называли «качающиеся полуоси».

Немецкий, американский и британский автомобили – с гидравлическими тормозами. На Хорьхе стоял и вакуумный усилитель. Передняя подвеска Horch – независимая, на поперечной рессоре.

ЗИС-Спорт

ЗИС-Спорт, иногда называемый и ЗИС-101 Спорт. Длина – 5750 мм, колесная база – 3570 мм. Автомобиль сделали на доработанном шасси лимузина ЗИС‑101 с укороченной на 35 мм базой. Но он всё равно стал самым большим среди аналогов. И очень тяжелым – 2500 кг. Автомобиль отличал оригинальный, неординарный дизайн с аэродинамической решеткой радиатора и встроенными в кузов фарами.

На ЗИС-Спорт установили доработанный рядный 8‑цилиндровый нижневальный верхнеклапанный мотор ЗИС‑101, но с алюминиевыми головкой блока и поршнями. Рабочий объем – 6,1 л. Достоверных данных о степени сжатия нет. Но вероятно, она была не больше, чем у мотора ЗИС‑101 А с алюминиевой головкой – 5,5. Мощность – 135 л. с. при 3300 об/мин – один из самых высоких показателей в классе. Однако и объем цилиндров двигателя ЗИСа был заметно больше, чем у аналогов. ЗИС-Спорт сохранил зависимые, на продольных рессорах подвески ЗИС-101, но обе получили стабилизаторы.

На всех автомобилях стояли близкие по конструкции механические коробки передач. Для ЗИС–Спорт серийный агрегат модернизировали: усовершенствовали синхронизаторы, изменили передаточные числа трехступенчатого агрегата. Вторая передача стала прямой, третья – повышающей. На Horch 855 ставили четырехступенчатую коробку передач, с отдельным механизмом включения пятой скорости с передаточным числом 0,714. Повышающая передача (овердрайв) трехступенчатой коробки Lincoln Continental работала на 2‑й и 3‑й передачах. Коробка передач на Лагонде-Рапид – четырехступенчатая. ЗИС-Спорт – единственный среди аналогов с механическими тормозами с вакуумным усилителем, так называемым бустером.

Lagonda V12 Rapide

Lagonda V12 Rapide. Длина – 5232 мм, колесная база – 2250 мм. Автомобиль в традиционной британской стилистике: массивные крылья и огромные, отдельно стоящие фары. И это самая легкая машина – 1680 кг.

Lagonda оснащалась двигателем V12. Рабочий объем – 4,5 л (75×84,5 мм). Степень сжатия – 7,0. Мощность – 175 л. с. при 5500 об/мин. Британский двигатель с двумя карбюраторами был самым мощным среди аналогов. Задняя подвеска автомобиля Lagonda Rapide традиционная зависимая, на продольных рессорах.

Лагонду отличала оригинальная передняя подвеска – независимая, на продольных торсионах.

Сказку сделать былью

По конструкции и тем более дизайну ЗИС-Спорт для отечественного автопрома – передовая и даже революционная конструкция. Правда, машина с мощным мотором имела не самую прогрессивную подвеску и архаичные тормоза.

Но главное в другом – ЗИС-Спорт предназначали лишь для скоростных, рекордных заездов. А зарубежные автомобили были серийными, хотя упомянутые Horch и Lagonda делали в очень небольших количествах. ЗИС-Спорт построили в единственном экземпляре, и на последующие конструкции завода он практически не повлиял. А жаль...

