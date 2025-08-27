Активные жалюзи, матричные фары, адаптивная подвеска — замена пятидверкам BMW и Audi
Из-за угла показался длиннющий, низкий силуэт. Бескрайний капот, ниспадающая крыша, эффектный хвост. Это – лифтбек Hongqi H6, созданный на основе известного у нас переднеприводного седана Н5. И отличается он не только формой кузова.
В сумерках завораживающий эффект производит светящийся красный гребень по центру капота. Словно сигнальная полоса на ночном аэродроме. Фары – матричные. Ради обтекаемости перед радиатором приладили активные жалюзи (рассчитаны на 400 тысяч циклов открытия-закрытия). В Hongqi уверяют, что во многом благодаря им удалось снизить коэффициент аэродинамического сопротивления до весьма достойных 0,27.
Наконец, в отличие от седана, тут применен активный капот – в случае фронтального столкновения он приподнимается на 10 см, создавая зону безопасности для пешехода.
Силовая линия
Если на седане турбомотор 2.0 развивает 218 л. с. и 340 Н·м, то у лифтбека данные посерьезнее: 245 л. с. и 380 Н·м. Форсировали движок софтом – железо не трогали. Под педалью газа появился вожделенный запас, которого порой не хватает H5. На разгон до сотни, по заявлению производителя, уходит семь секунд ровно вместо 7,8 с – но важнее напор в частичных ускорениях.
У восьмиступенчатого автомата Aisin передаточные числа не меняли, но переключается он как будто чуть резвее. Скинуть перед обгоном четыре-пять передач для него – секундное дело.
Стабилизируй это
Базовая версия Deluxe (3,9 млн рублей) имеет обычные амортизаторы. Их калибровки жестче, чем у заточенного на комфорт Н5. Даже шероховатости асфальта чувствуются – не говоря уже про ямы.
У богатой модификации Dynamic (4,1 млн рублей) – недоступные для «пятерки» адаптивные амортизаторы. И они реально работают! В режиме Comfort и особенно в Eco машина едет плавно и мягко, почти по-премиальному. В Спорте она начинает собирать микропрофиль дороги, стремясь доложить водителю о каждой трещинке. Я предпочел пользовательский режим, где скрестил максимальное ускорение, спокойный руль и повышенный комфорт подвески.
Очень понравились настройки системы стабилизации. Ее работа вообще неощутима. Проходя раз за разом один и тот же поворот, удивлялся запасу устойчивости.
Отключил «стабу», и началось: ранний снос, корма гуляет, пассажир судорожно хватается за потолочную ручку. С электроникой ехать быстрее и безопаснее!
Берегите голову
Кузов лифтбека Н6 – это не про практичность. Его багажник грузовыми возможностями не поражает. Проем невелик, вместимость – 500 литров (а на глаз даже меньше), крючков/держателей/розеток не обнаружено. Хорошо хоть шторка есть.
Седан Н5 часто используют в роли такси бизнес-класса. А вот Н6 для этой задачи не так хорош: садиться на второй ряд приходится осторожно – иначе приложишься головой о покатую крышу. Над макушкой запаса хватает, но у краев виском касаешься обивки. Регулировок нет – хорошо, что сиденье спрофилировано удобно, менять положение нет нужды.
Спереди – новые кресла с интегрированными подголовниками. Они уже в базе с вентиляцией, а в топе – с массажем (три режима). Подушка регулируется по углу наклона. Но блага эти только для водителя, пассажир пусть терпит.
Вообще, оснащенность компромиссная. Обогрева ветрового стекла нет. Поддержку Apple CarPlay и Android Auto для нас зажали (у арабских Н6 она есть), однако не поскупились на проекционный дисплей, девять подушек безопасности, включая коленную, и 12 динамиков Dynaudio, которые звучат вполне достойно.
***
Как бы то ни было, в России Н6 стоит особняком – конкурентов с таким форм-фактором, мощностью и оснащением не наблюдается. Москвич 6, Changan Uni-V и родственный Bestune B70 – компактнее и проще.
Есть еще тандем приподнятых кросс-купе Citroen C5 X и Peugeot 408 Х, но они при схожем ценнике уступают в оснащении, мощности и динамике.
Главный камень преткновения H6 – передний привод. Полноприводной трансмиссии нет и не предвидится. А как же статус? Как же уверенность на зимней трассе? Без трансмиссии 4×4 ожидать успеха у богатой клиентуры не приходится.
Красный флаг на капоте блещет ярко. Но подсвечивает ли он дорогу в премиум-лигу? Пока – лишь обозначает амбиции.
Hongqi H6
- Длина / ширина / высота / база 4990 / 1876 / 1450 / 2920 мм
- Снаряженная масса 1740 кг
- Объем багажника 500–1680 л
- Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1989 см³; 180 кВт / 245 л. с. при 5000 об/мин; 380 Н·м при 1750–4500 об/мин
- Время разгона 0–100 км/ч 7,0 c
- Максимальная скорость 230 км/ч
- Топливо / запас топлива АИ‑95 / 58 л
- Средний расход топлива 6,8 л/100 км*
- Трансмиссия передний привод; А8
* По китайской методике WLTC.
Бренд Hongqi бурно развивается: в прошлом году его глобальные продажи выросли до 411 тысяч машин. План к 2030 году – выйти на миллион.
По доле продаж российский рынок занимает второе место после китайского. У нас представлено восемь моделей, но до конца года их будет уже десять – добавятся полноразмерный кроссовер HS7 и представительский седан L1.
