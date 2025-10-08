Надежные внедорожники от 800 тыс. рублей — рейтинг «За рулем»

Названы 6 лучших бюджетных б/у внедорожников не дороже 1,5 млн рублей

Крупный бюджетный внедорожник

Возраст: не старше 15 лет

Пробег: как получится

Цена: 1–1,5 млн рублей

УАЗ Патриот

Длина 4750 мм, клиренс 210 мм, багажник 650 л

Рамный внедорожник, полный привод – Part Time, с понижающей передачей. На асфальте переднюю ось необходимо отключать.

За 1–1,5 млн рублей много предложений с пробегами до 100 тысяч км.

В 2021–2022 годах дизельные Патриоты не выпускали. Единственный мотор – бензиновый атмосферный ЗМЗ‑409052 (150 л. с.). Распределенный впрыск, чугунный блок, гидрокомпенсаторы, вполне жизнестойкий цепной привод ГРМ. Рекомендованное топливо – АИ‑95. Основные проблемы связаны с утечками масла и антифриза, довольно часто подводят катушки зажигания. Ходит свыше 250 тысяч км.

Примерно столько же держится механическая 5-ступенчатая коробка передач Dymos T032E. Шестиступенчатый гидроавтомат Punch 6L50 – тоже. Несложен, рассчитан на крутящий момент моторов V6, и здесь работает в льготных условиях.

Коррозия у Патриота вездесуща. Перечень типичных поломок длинен. Компенсируется простотой многих видов ремонта и доступностью запчастей.

Вердикт. Аналога дешевле не найти.

Chevrolet Trailblazer

Длина 4878 мм, клиренс 255 мм, багажник 878 л

Семиместный рамник, Part Time, понижающая передача. С 2013 до 2016 года собирали в России. Багажник свыше 800 л выходит при снятых сиденьях третьего ряда. Оснащение и материалы салона простецкие – никаких излишеств.

Полутора миллионов рублей хватит на машину 11–12 лет с пробегом около 150 тысяч км.

Топовая версия с бензиновым мотором V6 3.6 (239 л. с.) крайне редка. Рассчитывать лучше сразу на дизель 2.8 (180 л. с.), известный как GM LWN Duramax. Топливная система и турбина служат 200 тысяч км. Каждые 50 тысяч км нужна чистка клапана EGR. Еще чаще – промывка радиатора, так как мотор склонен к перегревам.

Трансмиссия – МКП или гидроавтомат GM 6L50.

Внедорожные способности незаурядны, ради них дизельный Trailblazer часто и покупали. Это неизбежно отражается на состоянии механизмов полного привода и ШРУСов.

Подвеска в целом живучая. Ступичные подшипники – регулируемые, подлежат подтяжке и смазке. Стойки стабилизатора – расходник. Прочие слабости – тормозные диски, приводные ремни и натяжители, генератор. Коррозии подвержены выпускная система и задняя дверь.

Вердикт. Достойная машина, но не без болячек.

