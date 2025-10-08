Надежные внедорожники от 800 тыс. рублей — рейтинг «За рулем»
- Крупный бюджетный внедорожник
- Возраст: не старше 15 лет
- Пробег: как получится
- Цена: 1–1,5 млн рублей
УАЗ Патриот
Длина 4750 мм, клиренс 210 мм, багажник 650 л
Рамный внедорожник, полный привод – Part Time, с понижающей передачей. На асфальте переднюю ось необходимо отключать.
За 1–1,5 млн рублей много предложений с пробегами до 100 тысяч км.
В 2021–2022 годах дизельные Патриоты не выпускали. Единственный мотор – бензиновый атмосферный ЗМЗ‑409052 (150 л. с.). Распределенный впрыск, чугунный блок, гидрокомпенсаторы, вполне жизнестойкий цепной привод ГРМ. Рекомендованное топливо – АИ‑95. Основные проблемы связаны с утечками масла и антифриза, довольно часто подводят катушки зажигания. Ходит свыше 250 тысяч км.
Примерно столько же держится механическая 5-ступенчатая коробка передач Dymos T032E. Шестиступенчатый гидроавтомат Punch 6L50 – тоже. Несложен, рассчитан на крутящий момент моторов V6, и здесь работает в льготных условиях.
Коррозия у Патриота вездесуща. Перечень типичных поломок длинен. Компенсируется простотой многих видов ремонта и доступностью запчастей.
Вердикт. Аналога дешевле не найти.
Chevrolet Trailblazer
Длина 4878 мм, клиренс 255 мм, багажник 878 л
Семиместный рамник, Part Time, понижающая передача. С 2013 до 2016 года собирали в России. Багажник свыше 800 л выходит при снятых сиденьях третьего ряда. Оснащение и материалы салона простецкие – никаких излишеств.
Полутора миллионов рублей хватит на машину 11–12 лет с пробегом около 150 тысяч км.
Топовая версия с бензиновым мотором V6 3.6 (239 л. с.) крайне редка. Рассчитывать лучше сразу на дизель 2.8 (180 л. с.), известный как GM LWN Duramax. Топливная система и турбина служат 200 тысяч км. Каждые 50 тысяч км нужна чистка клапана EGR. Еще чаще – промывка радиатора, так как мотор склонен к перегревам.
Трансмиссия – МКП или гидроавтомат GM 6L50.
Внедорожные способности незаурядны, ради них дизельный Trailblazer часто и покупали. Это неизбежно отражается на состоянии механизмов полного привода и ШРУСов.
Подвеска в целом живучая. Ступичные подшипники – регулируемые, подлежат подтяжке и смазке. Стойки стабилизатора – расходник. Прочие слабости – тормозные диски, приводные ремни и натяжители, генератор. Коррозии подвержены выпускная система и задняя дверь.
Вердикт. Достойная машина, но не без болячек.
