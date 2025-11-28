С одной щеткой и на трех гайках: ретротест самого бесхитростного хэтча СССР

ЗАЗ-1102 Таврия — сборник смелых, но очень рациональных и грамотных решений

Честное слово

Приятель, руководивший некогда испытаниями на рижском заводе РАФ, любит повторять шутку: настоящий автомобиль должен иметь не менее пяти гаек крепления колес. А на Таврии их даже не четыре, а всего три!

Помню, что во второй половине 80‑х годов это действительно вызывало неоднозначную реакцию автолюбителей. Но, как выяснилось, трех гаек вполне достаточно.

Подобных решений – смелых, но очень рациональных и грамотных – в ЗАЗ‑1102 немало. В этом смысле три гайки стали неким символом инженерии этого автомобиля. Он не обещает того, чего не может, но то, что умеет, делает добросовестно и честно.

ЗАЗ-1102 Таврия. Единственной щетки стеклоочистителя вполне достаточно.

Так получилось, что Таврия – один из немногих отечественных автомобилей, с которым мне прежде почти не доводилось общаться. Зато теперь, когда жизнь свела меня, наконец, с машиной 1994 года выпуска, без излишней ностальгии могу быть предельно честным. Примерно как Таврия.

ПЕРВАЯ – ПОСЛЕДНЯЯ Серийное производство переднеприводного хэтчбека ЗАЗ‑1102 Таврия начали в 1987 году. Автомобиль оснащали двигателем объемом 1,1 л мощностью 53 л. с. и пятиступенчатой коробкой передач. Позднее машины с разными кузовами комплектовали моторами от 1,1 до 1,3 л мощностью 53–63 л. с. В СССР до конца 1991 года изготовили 90 847 автомобилей. Трехдверные хэтчбеки – с 1998 года под именем Таврия-Нова – делали до 2007 года. Последнюю модификацию ЗАЗ‑1103 Славута – до 2011 года.

Переломный момент

Из всех революционных советских переднеприводных автомобилей, ставших сенсационными во второй половине 80‑х годов для неизбалованных нас, у Таврии – самая сложная судьба. Машину делали, по сути, два десятилетия. За это время создали уйму опытных образцов, даже с полным ­приводом.

Для Таврии сделали новую, предельно лаконичную эмблему.

Были и автомобили с кузовами, по сути, представляющими собой уменьшенные Жигули. Их создали, чтобы поуспокоить высокое министерское начальство, считавшее Жигули идеалом, а к экспериментам молодых запорожских мечтателей относившееся очень неодобрительно.

Конструкция и даже дизайн автомобиля, который в прессе в середине восьмидесятых по инерции называли «новым Запорожцем», сложились уже в конце семидесятых. Но до начала серийного производство прошло почти десятилетие.

Под капотом довольно тесно, зато скомпоновано всё очень грамотно. Прерыватель-распределитель расположен необычно.

За годы создания Таврии граждане видели четырех генеральных секретарей, которые сменяться вообще-то не торопились. Страна миновала четыре съезда КПСС.

Кстати, именно в качестве подарка ХХVII съезду, как было принято тогда, в конце 1986 года и сделали, наконец, первый промышленный ЗАЗ‑1102. Серийное производство начали в 1987 году, пока параллельно с ЗАЗ‑968М.

Упор капота – компактный и рациональный. Запаска на бездисковом колесе «живет» под капотом.

Кто тогда мог предполагать, что съезд станет переломным и предпоследним, а Таврия – последней принципиально новой моделью Запорожского завода?

А ТЫ КТО ТАКОЙ? Спортивный клуб эстонской киностудии Эстреклафильм (Eesti reklaamfilm) построил на основе ЗАЗ‑1102 две раллийных Таврии ЭРФ Мобиле (Tavria ERF Mobile). Автомобиль имел пространственную раму и пластиковые детали кузова. В базе за сиденьями стоял двигатель ВАЗ‑2106 увеличенного до 1,8 л объема и мощностью около 140 л. с. Подвески – полностью независимые. Раллийная Таврия ЭРФ Мобиле (Tavria ERF Mobile).

Запорожская грамота

Но пока – в конце восьмидесятых – у автолюбителей хватало иных причин для удивления. Ведь у Таврии с Запорожцем не было ничего общего! Разве что те самые колеса.

У Запорожца, правда, гаек было четыре, но крепили ими бездисковые, как и на Таврии, колеса. Подозреваю, что для ЗАЗ‑1102 такие сделали, в первую очередь, чтобы запаска уютно «обвивала» под капотом левую чашку крепления стойки передней подвески. Доставать колесо очень удобно. К тому же оно куда чище, чем если бы висело под днищем – как, скажем, у Москвича‑2141. Кроме того, для компактной машины освободить от колеса багажник особенно важно.

Колеса Таврии – на трех гайках.

Прерыватель-распределитель, развернутый по отношению к двигателю на 90 градусов, – тоже дань компоновочным решениям. Под капотом Таврии всё расположено очень плотно, но и очень грамотно. Со временем тут, как на этой поздней машине, уместился и усилитель тормозов, которого не было на ранних автомобилях, и двигатели большего объема. Системы питания и зажигания как на «восьмерке» – карбюратор Solex работает в паре с бесконтактным зажиганием. Всё честь по чести.

Принцип «трех гаек» продолжают и иные решения. Щетка стеклоочистителя – одна. Впервые, помнится, таким решением удивил Mercedes-Benz. Но и на Таврии одна щетка очищает стекло эффективно.

Салон Таврии ничем не хуже, чем ­у ровесников‑одноклассников. Четырехспицевый руль появился не сразу. Благодаря разветвленным и большим воздуховодам вентиляция и отопление были вполне эффективными.

Комбинация приборов – предельно простая. Управление вентиляцией и отоплением максимально упростили.

В управлении системой отопления – лишь один ползунок краника печки. Потоки распределяются заслонками сверху и снизу. Чтобы отрегулировать их, надо пошевелиться. Зато нет лишнего троса, а значит – и возможных лишних проблем.

Приборов – минимум. Но дизайн интерьера в целом ничем не хуже, нежели в ВАЗ‑2108 и Москвиче‑2141.

Алгоритм переключения передач: «задняя – вправо‑вперед, пятая – вправо‑назад» – непривычный. Слева – набор стандартных кнопок.

Еще одна интересная хитрость Таврии – алгоритм складывания заднего сиденья. Подушка по сложной траектории опускается на пол. Места для груза больше, чем ожидаешь.

Конечно, автомобиль доводили до конвейера очень долго даже по советским меркам. Но не по вине его создателей, и времени все эти годы они не теряли.

