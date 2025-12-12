Названы ситуации, в которых полный привод может быть опасен
Вопрос от читателя «За рулем»:
– Есть ли ситуации, когда (зимой, к примеру) полный привод опаснее, чем монопривод?
Ответ эксперта
Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:
– Такие ситуации могут возникнуть, но разные типы полного привода имеют свои особенности. Если это Part-time с жестко подключаемым передним мостом, то в некоторых случаях в поворотах он может дать очень сильную недостаточную поворачиваемость. А для современных систем полного привода с электронным управлением сложно найти ситуацию, где она бы навредила.
