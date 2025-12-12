Названы ситуации, в которых полный привод может быть опасен

#
12 декабря
12 декабря
12 декабря
Вопрос от читателя «За рулем»:

Есть ли ситуации, когда (зимой, к примеру) полный привод опаснее, чем монопривод?

Ответ эксперта

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

Такие ситуации могут возникнуть, но разные типы полного привода имеют свои особенности. Если это Part-time с жестко подключаемым передним мостом, то в некоторых случаях в поворотах он может дать очень сильную недостаточную поворачиваемость. А для современных систем полного привода с электронным управлением сложно найти ситуацию, где она бы навредила.

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].

  • О том, как безопасно использовать полноприводный потенциал автомобиля, рассказано тут.
Виноградов Александр
12.12.2025 
