Недоразгаданная загадка: почему ЗИЛ «Сто одиннадцать» так похож на Чайку ГАЗ-13

Опубликованы история и редкие фото лимузина ЗИЛ‑111

В 1983 году на советские экраны вышел фильм «Одиноким предоставляется общежитие», в котором величественный ЗИЛ‑111Г сыграл роль народного – свадебного – автомобиля.

К тому моменту лимузин сняли с производства полтора десятилетия назад. Он был героем совсем другой эпохи и свидетелем великих событий, повлиявших на судьбы мира. Но в начале 80‑х годов возил молодоженов не только в кино, но и в жизни. Такая вот неординарная карьера!

Последняя профессия правительственного лимузина: кадр из фильма «Одиноким предоставляется общежитие».

Первый ЗИЛ

Этот автомобиль стал первым получившим имя ЗИЛ. Предшественника, ЗИС‑110, начали производить еще на заводе имени Сталина, а 111‑й – уже имени Лихачева. Но это лишь первое, хотя в те времена тоже очень важное отличие.

ЗИЛ‑111 принято считать машиной времени Никиты Хрущева – эпохи оттепели, космоса, кукурузы, Карибского кризиса. Насколько лидер СССР влиял на то, каким станет новый флагман советского автопрома, неизвестно. Но явно не настолько, насколько вкусы Сталина диктовали философию и конструкцию первого послевоенного автомобиля завода его имени. Создание ЗИС‑110, за основу которого взяли предвоенный Packard 180, напрямую курировал начальник охраны вождя Николай Власик.

Модернизацию 110‑го затеяли уже через пару лет после начала производства. Еще с 1945 года автомобильные художники вдохновенно рисовали эскизы машин с иным, нежели у ЗИС‑110, внешним дизайном, практически копирующим Packard. Некоторые автомобили на рисунках выглядели совсем фантастическими, иные – пересматривали стилистику в рамках существующей концепции.

Испытания прототипов ЗИС‑110М (модернизированный) начали 1 октября 1948 года. Один образец получил обновленную внешность, по стилистике близкую к седану Packard Clipper 1946 года. От будущего ЗИЛ‑111 машина была очень далека, но инженеры делали что могли.

ЗИС‑110М 1948 года – попытка модернизации модели 1945 года.

Устаревший нижнеклапанный рядный 8‑цилиндровый мотор объемом 6 л форсировали до 150 л. с., увеличив степень сжатия с 6,85 до 7,3.

О коробке-автомате речь пока не шла, хотя в США такие агрегаты уже были. Но на ЗИС‑110М смонтировали трансмиссию по мотивам системы Chrysler Fluid Drive – трехступенчатая коробка передач и гидромуфта. Для переключения скоростей в коробке с повышающей передачей (1,82/1,0/0,722) водитель не пользовался педалью сцепления. Переведя рычаг в соответствующее положение, он отпускал и вновь нажимал педаль газа.

Такую трансмиссию признали неудачной. Отказались и от телескопических амортизаторов, постоянно выходивших из строя.

Испытания образцов ЗИС‑110М закончили в ноябре 1949 года, по сути, отказавшись от улучшения безнадежно устаревшей модели. А в 1954‑м сформулировали первое задание на совсем иной, новый автомобиль.

Опытный ЗИЛ‑2Э111 и ЗИС‑110 – герои разных эпох.

Имени Москвы

Портрет будущего ЗИС‑111 (еще ЗИС!) набросали в самых общих чертах: длина – около 6000 мм, колесная база – 3760 мм, дорожный просвет – 210 мм. Очень забавно по нынешним меркам для представительского лимузина! Машина должна была иметь массу меньше, чем ЗИС‑110.

Один из макетов ЗИЛ‑111 Москва.

В 1955 году вышел приказ о создании ЗИС‑111 с совершенно новыми дизайном и двигателем V8. Первый макет под руководством художника Валентина Росткова, работавшего на заводе еще с довоенных времен, создали уже в апреле того же года.

В 1955–1956 годах изготовили два опытных ЗИС-Э111 с надписью Москва на капоте. Кстати, такое имя фигурировало еще в конце 40‑х годов на некоторых дизайнерских эскизах. Один прототип даже выставили на ВСХВ, и его фото попали в прессу, в том числе социалистических стран.

ЗИС-Э111 Москва на ВСХВ, 1956 год.

Словосочетания «коммерческая тайна» в Союзе не существовало. Да и термин «коммерция» употребляли, в основном, говоря о темном дореволюционном прошлом или в отношении не менее темных незаконных финансовых операций нарушителей социалистической законности. Демонстрировать любое достижение техники, даже если оно – лишь опытной образец, было в Союзе нормой еще со времен первых пятилеток.

Случилось то, что случалось нередко: ЗИС‑111 Москва не только не стал серийным – его стилистику отвергли категорически. Машина напоминала Cadillac серии 75 образца 1954 года, который, как и несколько иных американских машин, был закуплен для заводских испытаний. А в 1956 году в НАМИ прошла закрытая выставка, на которой специалистам показали свежие импортные автомобили. В том числе американские, которые выглядели куда современнее.

Кстати, и фирма Cadillac в 1956‑м уже заметно изменила дизайн. Но на советских художников особое впечатление произвели автомобили Packard моделей Patrician и Caribbean – именно на них многими стилистическими решениями был похож ЗИЛ‑111. А заодно – и Чайка ГАЗ‑13.

Первый прототип ЗИЛ‑2Э111 Москва, 1957 год.

Число прописью

Обидевшись, Валентин Ростков покинул ЗИЛ, а к работе над машиной привлекли горьковского художника Льва Еремеева. История эта обросла легендами и версиями. Одна из них, объясняющая сходство ЗИЛ‑111 и ГАЗ‑13, гласит, что ведущим художником обоих автомобилей был Еремеев. Но конкурс в Горьком выиграл Борис Лебедев, и именно на основе его эскизов делали ГАЗ‑13 Стрела – будущую Чайку. Правда, Еремеев, хотя и был формальным соперником Лебедева, конечно, взаимодействовал с ним.

Между московским и горьковским заводами еще в начале 50‑х годов, когда дебютировал ГАЗ‑12 ЗИМ, возникла некая конкуренция. Именно этим, видимо, объясняется то, что в прессе позже иногда писали, что Еремеев, которого в Москве некоторые воспринимали чужим, лишь «принимал участие» в создании ЗИЛ‑111.

Есть даже версия, что скорость создания нового макета в Москве (а его действительно сделали очень быстро) объясняется использованием наработок горьковского завода. Но достоверных свидетельств этому нет, и в какой форме подобное могло происходить – непонятно. Так что загадка сходства двух автомобилей, близких по классу, до конца так и не разгадана.

Единственный двухцветный прототип ЗИЛ‑111, 1958 год.

Уже в 1957 году появились два прототипа ЗИЛ‑2Э111. Один – еще с надписью Москва на капоте. Годом позже изготовили еще два образца – в том числе единственный двухцветный 111‑й, который тоже выставляли на ВСХВ, а потом снимали на парадных фото.

На задних крыльях второй черной машины красовалась необычная надпись: «ЗИЛ Сто одиннадцать». Подобное обозначение в стиле модели Oldsmobile Ninety Eight в СССР применили первый и последний раз.

А В ЭТО ВРЕМЯ... АНАЛОГИ ЗИЛ‑111, 1959 ГОД Cadillac series 75. Колесная база 3803 мм. Двигатель 6,4 л, 345 л. с. (SAE) Lincoln Continental. Колесная база 3327 мм. Двигатель 7 л, 350 л. с. (SAE) Imperial Crown. Колесная база 3276 мм. Двигатель 6,8 л, 345 л. с. (SAE) Rolls-Royce Phantom V. Колесная база 3386 мм. Двигатель 6,23 л, мощность не указывали

Символ эпохи

С 1954 года, когда появилось техническое задание на новый автомобиль, и до 1958‑го, в конце которого построили предсерийные образцы ЗИЛ‑111, в стране произошло много важных событий.

Огромный семиместный лимузин построили на мощной раме с Х‑образным усилителем.

Прошел ХХ съезд КПСС, где впервые прозвучали слова о культе личности Сталина. В 1957 году провели Фестиваль молодежи и студентов, показавший небывалую прежде открытость Союза миру. Приняли решение о строительстве быстросборных домов – будущих «хрущевок», благодаря которым миллионы граждан переехали из бараков и подвалов в пусть и тесные, но с элементарными удобствами квартиры. Страна вела грандиозные сибирские стройки.

Стилистику комбинации приборов заимствовали у Кадиллака. Слева от руля – кнопки управления коробкой передач.

Передний диван ЗИЛ‑111 делали кожаным. В огромном пассажирском отсеке – сиденья из дорогого сукна.

Но главным событием стал, конечно, первый искусственный спутник земли, запущенный 4 октября 1957 года. Новый главный автомобиль страны вполне вписался в эту эпоху. Спутник не спутник, но для Союза ЗИЛ‑111 стал революционным автомобилем и отличался от ЗИС‑110 действительно космически.

Огромный, длиной 6175 мм, с колесной базой 3760 мм лимузин имел снаряженную массу 2450 кг – на 125 кг меньше, чем у ЗИС‑110. Дорожный просвет сделали все-таки не 210 мм, а «всего» 170 мм.

Верхнеклапанный двигатель V8 объемом 6 л выдавал 200 л. с.

Совершенно новый двигатель V8 рабочим объемом 6 л (100×95 мм) со степенью сжатия 9,0 развивал 200 л. с. при 4200 об/мин. Мотор оборудовали гидрокомпенсаторами клапанов.

Рядом с двигателем – вакуумный усилитель тормозов.

Двухступенчатая автоматическая коробка передач.

Автомобиль оснастили двухступенчатой автоматической коробкой передач (1,72/1,0) с кнопочным управлением. Конструкция практически копировала трансмиссии PowerFlite фирмы Chrysler.

Управление коробкой передач – кнопочное с тросовым приводом.

Переднюю независимую пружинную подвеску снабдили стабилизатором и рычажными амортизаторами. Сзади стояли рессоры и телескопические амортизаторы. Тормозная система включала вакуумный усилитель – тоже конструкции Chrysler, а рулевое управление – гидроусилитель.

Передняя подвеска – пружинная с рычажными амортизаторами.

Всё это, как и электропривод стекол, ЗИЛ‑111 продемонстрировал чуть раньше, чем Чайка ГАЗ‑13. Соревнование заводов продолжалось.

Серийный ЗИЛ‑111А с кондиционером. Серийных лимузинов первого поколения ­сделали всего 65.

А вскоре часть ЗИЛ‑111А впервые в СССР стали оснащать даже кондиционером. Правда, снаряженная масса такого автомобиля выросла на 150 кг, а кондиционером не рекомендовали пользоваться на холостых оборотах. Тем не менее, революционный ЗИЛ‑111 стал одним из важных символов прорывов СССР в науке и технике.

Как символ эпохи ЗИЛ-111 превратился в свадебный лимузин, мы еще расскажем.