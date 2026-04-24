Символ позднего СССР: история «двадцатьчетверки»
Впечатление, которое в конце 60‑х произвела на советских людей новая Волга, было не менее сильным, нежели то, что через пару лет вызвали Жигули. Шок был вполне сравним с тем, что через полтора десятилетия мы испытали, познакомившись с иномарками.
Внешне и по интерьеру ГАЗ‑24 разительно отличался от ГАЗ‑21. Инфантильную по меркам конца 60‑х «пухлявость» сменила строгая элегантность. Салон с утопленными ручками открывания дверей, массивными подлокотниками не только сзади, но и между передними сиденьями казался верхом роскоши. А ленточный спидометр на элегантной мягкой передней панели – чудом высоких технологий…
Издалека, долго
В начале 70‑х среди автолюбителей стали популярны сравнения «двадцатьчетверки» с седанами Mercedes-Benz и Volvo. Правда, даже знатоки были знакомы с ними лишь по фото. Максимум – видели мельком на улицах крупных советских городов. Пока ГАЗ‑24 проектировали и доводили до производства, поколения Mercedes-Benz и Volvo уже сменились.
Первые эскизы новой Волги набросали еще в 1959 году. Как и в подавляющем большинстве европейских автомобилей тех лет, в кузовах, нарисованных горьковчанами, без труда читалась американская аэрокосмическая стилистика. Такими были и автомобили, с которыми создатели Волги познакомились тогда живьем, в числе которых Nissan Prince и Simca Vedette.
Но, прекрасно понимая, что ГАЗ‑24 встанет на конвейер не завтра и даже не послезавтра, художники постепенно уходили к более нейтральному, спокойному и вневременному облику. Хотя никто, конечно, не предполагал, что ГАЗ‑24 будут выпускать четверть века.
Первый макетный образец создали в конце 1962 года. Его история загадочна. Сохранилось лишь одно нечеткое, грубо отретушированное фото из газеты «Горьковский рабочий». То, что горьковчане не афишировали этот автомобиль, необычно. В те времена изображения прототипов, как правило, появлялись в центральной прессе, по крайней мере в журнале «За рулем».
Пока над обликом машины параллельно работали Лев Еремеев и Лений Циколенко, складывалась и ее инженерная концепция. Ведущим конструктором назначили Владимира Соловьева. Одна из главных новинок – двигатель V6 рабочим объемом 3 л (92×75 мм) мощностью около 145 л. с. Но базовым планировали четырехцилиндровый модернизированный ЗМЗ‑21 объемом 2,45 л (92×92 мм).
Облик автомобиля утвердили на худсовете 10 января 1964 года. Окончательный выбор пал на работу Ления Циколенко, которую поддержал авторитетный художник Юрий Долматовский. Правда, он посоветовал забыть о прямоугольных фарах, не соответствующих советским стандартам. К слову, через пять лет, в 1970 году прямоугольные фары появились на Москвиче‑412. А на серийной Волге ГАЗ‑3102 – лишь в 1981‑м.
Осенью 1964 года ГАЗ‑24 показывали в Кремле. Испытывали и базовый четырехцилиндровый вариант, и версии с V6: ГАЗ‑24–14 с механической коробкой передач и ГАЗ‑24–15 с автоматом. Люксовый вариант отличался решеткой радиатора и четырьмя фарами.
Через три с половиной года, в марте 1968‑го, предсерийная Волга необычного красного колера появилась на обложке «За рулем». Завод наконец начал мелкосерийное производство ГАЗ‑24.
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
|
АВТОВАЗ открыл предзаказ на фургоны и минивэны...
|
Законопроект о продаже «красивых» номеров
|
На заводе АГР в Шушарах собран первый Jeland J6
Вторая производная
Волга второго поколения разительно отличалась от первой, но была компромиссной конструкцией. Машина совершенно нового дизайна выросла в базе на 100 мм и стала просторнее.
Забавно, что поначалу в прессе ГАЗ‑24 называли шестиместным – передние сиденья и откидной валик между ними образовывали диван. Но вскоре о «шестиместности» справедливо забыли.
По тенденции тех лет вместо колес с 15‑дюймовыми шинами ГАЗ‑24 оснастили 14‑дюймовыми. Но тормоза остались барабанными, правда, получили гидровакуумный усилитель. Подвески концептуально не изменились и сохранили конструкции середины 50‑х: спереди – независимая пружинная на шкворнях, сзади – продольные рессоры.
Именно по тормозам и подвескам Волга заведомо отставала от наиболее продвинутых европейских одноклассников. Дисковые тормоза, хотя бы спереди, в этом классе стали нормой. Спереди на иномарках применяли шаровые опоры, сзади – пружины, а то и независимые схемы.
Степень сжатия двигателя объемом 2,45 л выросла с 6,7 до 8,2, появился новый карбюратор. Мощность подняли до 95 л. с. при 4500 об/мин – на 20 сил больше по сравнению с мотором 21‑й Волги. А вот от мотора V6 отказались.
Рычаг новой четырехступенчатой коробки передач (3,51/2,26/1,48/1,00) установили на полу. Ранние коробки по легкости и четкости переключений были практически эталонными – не хуже, чем на вскоре появившихся Жигулях.
Максимальная скорость ГАЗ‑24 по сравнению с 21‑й выросла на 15 км/ч – до 145 км/ч.
В общем, для Союза ГАЗ‑24 стал прорывом, хотя на фоне зарубежных аналогов откровением не был.
Как Волга ГАЗ-24 стала культовым автомобилем и самой массовой Волгой, мы еще расскажем – заходите почаще!
Новый выпуск журнала на Ozon, Wildberries или Яндекс Маркет
- «За рулем» можно читать и в MAX