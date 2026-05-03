И танк из грязи вытащить, и завал расчистить: удивительная машина СССР

«За рулем» раскрыл особенности советского путепрокладчика БАТ-М

Путепрокладчик БАТ-М – бульдозер на артиллерийском тягаче модернизированный – это воплощенная попытка объединить в одном автомобиле проходимость и функциональность.

Машина, созданная в начале 60‑х годов, умела копать траншеи, прокладывать пути, устраивать пологие спуски на крутых склонах, расчищать завалы, рыть котлованы.

Двухтонный кран снабжен выносным пультом управления. Мощная лебедка могла вытаскивать из грязи даже средние танки. Герметичная кабина с фильтро-вентиляционной установкой позволяла экипажу работать в зараженной радиоактивной местности без средств индивидуальной защиты.

Запас хода путепрокладчика БАТ-М – машины массой 27,5 т – составлял более 500 км.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекцио нирует много лет.

