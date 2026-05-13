Где собирают китайские авто кроме КНР — вы удивитесь!
У китайских компаний пока не так много предприятий за рубежом, как, например, у Фольксвагена или Тойоты (у каждого свыше полусотни).
До недавнего времени они не были особо нужны. Процесс активизировался несколько лет назад: Great Wall открыл производство в России (Haval) и выкупил завод GM в Таиланде (сборка электромобилей).
Из действующих проектов отметим запущенный нынешней весной завод Changan в Бразилии, завод Magna Steyr в Австрии (Xpeng и GAC), бывший завод Ниссана в Испании (сборка Chery под испанским брендом Ebro), совместные предприятия BAIC в ЮАР и Пакистане.
НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет
ЖУРНАЛ
НА ДОМ
Из строящихся – заводы электромобилей BYD в Венгрии и Турции (пуск в этом году) и грузовиков Sinotruk в Казахстане.
На испанском заводе Stellantis летом начнут сборку кроссоверов Leapmotor.
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
|
Рассекречен большой GAC S9 для России
|
Преемник Kia Rio встал на конвейер в Узбекистане
|
Названы ежегодные объемы производства кроссовера Лада Азимут
Всё остальное – на стадии перспективного планирования:
- BYD подыскивает новые площадки в Испании и Мексике.
- Концерн SAIC намерен построить завод в Европе по выпуску машин марки MG.
- Chery присматривается к остановленным предприятиям Фольксвагена в Германии.
- Nio интересуется заводом Audi в Бельгии.
Список неполный – в частности, у Китая большие виды на рынок Юго-Восточной Азии.
В России же китайский автопром заводы возводить или выкупать не спешит. Видимо, вполне устраивает локальная сборка и выпуск своих машин под «местными» названиями.
- Детальная статистика по мировым продажам китайских авто — в этой публикации.
Новый выпуск журнала на Ozon, Wildberries или Яндекс Маркет
- «За рулем» можно читать и в Телеграм