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От ушей и до хвоста: как Запорожец выживал (и не выжил) в 90-е

Последний ЗАЗ‑968М собрали 30 июня 1994 года

Начало истории «ушастого» Запорожца, пережившего пятерых генсеков, — по этой ссылке, продолжение — тут.

От драмы до эпоса

Во второй половине 70‑х, когда заводу приказали бросить все силы на модернизацию заднемоторной модели и меньше фантазировать по поводу новой переднеприводной (будущей Таврии), Борис Фиттерман – один из создателей ЗАЗ‑965 и начальник бюро легковых автомобилей НАМИ, – в частной беседе назвал это «драматической ошибкой».

Но раз уж так случилось, главный конструктор ЗАЗа Владимир Стешенко приложил все усилия, чтобы максимально обновить машину. На опытные ЗАЗ‑968М ставили передние дисковые тормоза и даже подвеску McPherson. Кстати, такая подвеска стояла и на поздних фольксвагеновских Жуках. Но на ЗАЗ новинки «не прошли».

Дебют ЗАЗ‑968М совпал с резким подорожанием советских автомобилей. Запорожец вместо трех с половиной тысяч стал стоить пять с половиной. Совсем недавно столько платили за ВАЗ‑2101! Впервые в истории СССР спрос на некоторые машины снизился.

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Не то чтобы заводы затоварились, но через несколько лет цены снизили. Самый дешевый 30‑сильный ЗАЗ‑968–005 стоил теперь 3500 рублей, машина с 40‑сильным двигателем – 3900 рублей, а 45‑сильная – 4100 рублей. Появившаяся в 1989 году Ока тоже стоила 3500 рублей. Но Запорожец, пусть и не современный по конструкции и дизайну, был все-таки просторнее и потреблял дешевый бензин.

Серийный ЗАЗ‑968М.
Серийный ЗАЗ‑968М.

Однако время брало свое. Спрос заметно падал. В 1986 году произвели рекордные для завода 154 тысячи машин всех модификаций, в 1990‑м – 100 с небольшим тысяч, а годом позже уже меньше 62 тысяч.

В 90‑е над Запорожцем смеялись уже с другой интонацией, противопоставляя символу бурного перераспределения и накопления капиталов и новорусского барства – «шестисотому» Мерседесу. Некоторые Запорожцы уже гнили во дворах. Иные, правда, становились первыми для молодых автолюбителей.

Последний ЗАЗ‑968М собрали 30 июня 1994 года. Всего сделали около 3 млн машин моделей 966 и 968.

Нынче Запорожцы вновь вызывают улыбки, но чаще добрые и ностальгические. Но ответить на вопрос: каким он был? – не так просто, как кажется.

Запорожец второго поколения был вполне симпатичным, современным и даже передовым по конструкции компактом 60‑х. Но и тесным, тихоходным, архаичным в сравнении с одноклассниками 70‑х. Не говоря уж о 80–90‑х.

Он был мечтой миллионов граждан, любимым членом небогатых семей. Но ведь и объектом насмешек, а потом иной раз и предметом, который для освобождения гаража проще выкинуть, чем продать. Зато позднее он стал ностальгическим любимцем – объектом заботы, любви, а то и поклонения.

В общем, Запорожец был очень разным. Как и времена, в которые ему суждено было жить.

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Запорожцы, о которых мало кто помнит

Полезай в кузов

Серийно ЗАЗ‑966 и ЗАЗ‑968 выпускали только с закрытыми кузовами. Но для внутризаводских нужд делали пикапы с кузовом-«ванной» между двухместной кабиной и моторным отсеком. В 1992–1994 годах выпустили около 2500 аналогичных товарных пикапов ЗАЗ‑968МП.

Внутризаводской пикап на базе ЗАЗ‑968А.
Внутризаводской пикап на базе ЗАЗ‑968А.
Товарный пикап ЗАЗ‑968МП.
Товарный пикап ЗАЗ‑968МП.

Средство мобильности

Производство машин для инвалидов превышало в некоторые годы 35% общего выпуска. Делали модификации для водителей с поврежденными ногами, но здоровыми руками, с одной здоровой ногой и двумя руками и даже с одной здоровой ногой и одной рукой.

Органы управления ЗАЗ‑968Р.
Органы управления ЗАЗ‑968Р.

Самые необычные версии – ЗАЗ‑966Р и –968Р, у которых максимальную скорость искусственно ограничивали на уровне 60 км/ч, а коробку передач делали трехскоростной. Машины оснащали порошковым электромагнитным сцеплением: между ведущим и ведомым магнитопроводами засыпали ферромагнитный порошок, под воздействием которого при намагничивании и срабатывало сцепление.

Водитель перемещал П‑образную вилку переключения передач, вложив в нее бедренную часть поврежденной ноги. Для включения первой–второй передач ногу надо было смещать вправо‑влево, а для перехода на третью еще и нажать, как гласила инструкция, «ребром ладони руки» на кольцо у основания рукоятки управления на руле.

Конечно, от удобства управления автоматической коробкой такая механика была космически далека. Но люди радовались и этому.

Чудеса с НАМИ

На основе Запорожцев в НАМИ в 60‑е сделали несколько очень необычных экспериментальных машин.

Переднеприводный, с увеличенным на 100 мм свесом НАМИ‑0107 1966 года оснастили двигателем, сделанным на основе мотора Москвича‑408 объемом 1,4 л мощностью 45–50 л. с. Оригинальная четырехступенчатая коробка передач имела с двигателем единый масляный картер. Передняя и задняя подвески были торсионными.

Переднеприводный прототип НАМИ‑0107.
Переднеприводный прототип НАМИ‑0107.
Прототип НАМИ‑0137.
Прототип НАМИ‑0137.

Следующий переднеприводный Запорожец – НАМИ‑0137 1968 года – оснащали моторами V4 с жидкостным и воздушным охлаждением. Первый при рабочем объеме 1,1 л развивал 40 л. с., второй (1.2) – 45 л. с. Спереди стояла подвеска McPherson, сзади – независимая пружинная. Передние тормоза – дисковые.

У переднеприводного НАМИ‑0137 сзади появился багажник.
У переднеприводного НАМИ‑0137 сзади появился багажник.
Роторный двигатель НАМИ‑093М в моторном отсеке Запорожца.
Роторный двигатель НАМИ‑093М в моторном отсеке Запорожца.

В 1966 году в ЗАЗ установили роторный двигатель НАМИ‑093М мощностью 45 л. с. Машину испытывали совместно НАМИ и ЗАЗ.

Компакты с Запада

NSU Prinz IV (1961–1973 годы), как и Запорожец, выпускали только с двухдверным закрытым кузовом.

Chevrolet Corvair (1960–1969 годы) производили с кузовами седан, кабриолет, универсал, а позднее и купе.

NSU Prinz 4.
NSU Prinz 4.
Поздний NSU 100C.
Поздний NSU 100C.

Chevrolet Corvair первого поколения.
Chevrolet Corvair первого поколения.
Поздний Chevrolet Corvair Monza Convertible.
Поздний Chevrolet Corvair Monza Convertible.

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