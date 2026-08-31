12 000 км на одометре Искры: как прошла обкатка

Лада Искра SW Cross: масложора не обнаружено

Лада Искра SW Cross, 1.6 (106 л. с.), CVT

Изготовитель – АВТОВАЗ, Россия

– АВТОВАЗ, Россия Год выпуска – 2025

– 2025 В эксплуатации «За рулем» – с марта 2026 года

– с марта 2026 года Пробег на момент отчета – 12 000 км

Всего за три месяца с момента покупки машины под капотом скопилось изрядно пыли, причем наша Искра SW Cross выехала на дороги в середине марта, когда особой грязи и слякоти уже не было. Я ожидал, что за такой срок мотор и агрегаты испачкаются поменьше.

Впрочем, и часто заглядывать под капот не приходится. Уровень моторного масла по щупу за 12 тысяч км не изменился, оставшись ровно посередине между метками, хотя в период обкатки двигатели иногда отличаются повышенным расходом масла. К другим агрегатам тоже вопросов пока нет.

О том, как удалось решить проблемы с электроников Искры, «За рулем» уже рассказывал.

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

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