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12 000 км на одометре Искры: как прошла обкатка

Лада Искра SW Cross: масложора не обнаружено

Лада Искра SW Cross, 1.6 (106 л. с.), CVT

  • Изготовитель – АВТОВАЗ, Россия
  • Год выпуска – 2025
  • В эксплуатации «За рулем» – с марта 2026 года
  • Пробег на момент отчета – 12 000 км

Всего за три месяца с момента покупки машины под капотом скопилось изрядно пыли, причем наша Искра SW Cross выехала на дороги в середине марта, когда особой грязи и слякоти уже не было. Я ожидал, что за такой срок мотор и агрегаты испачкаются поменьше.

Впрочем, и часто заглядывать под капот не приходится. Уровень моторного масла по щупу за 12 тысяч км не изменился, оставшись ровно посередине между метками, хотя в период обкатки двигатели иногда отличаются повышенным расходом масла. К другим агрегатам тоже вопросов пока нет.

12 000 км на одометре Искры: как прошла обкатка

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О том, как удалось решить проблемы с электроников Искры, «За рулем» уже рассказывал.

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

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