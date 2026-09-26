Названо новое преимущество старого «немца»
Дизельный Volkswagen Caddy из парка «За рулем»: опыт эксплуатации летом 2026
Volkswagen Caddy, 2.0TDI (102 л. с.), М6
- Изготовитель – Volkswagen Poznan, Польша
- Год выпуска – 2013
- В эксплуатации «За рулем» – с июля 2013 года
- Пробег на момент отчета – 278 000 км
Дизельный рокот, долгий прогрев, дорогое топливо? Летний топливный кризис открыл новые преимущества дизеля, перекрывающие все недостатки. Особых затруднений во время, когда водители бензиновых машин стояли в очередях на заправки, с дизтопливом не было. Во всяком случае, в Московской и близлежащих областях.
Самый смак – найти такую АЗС, где в наличии только ДТ, либо есть обособленная «грузовая» колонка: тогда заправляешься вообще без ожидания. И никаких запасов в канистрах я не делал – смысла нет. Дизель рулит!
Как отличить фирменную АЗС от франшизной, «За рулем» рассказывал ранее.
В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.
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