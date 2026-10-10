Как улучшить новую Ниву: модернизация за 150 рублей
Лада Нива Travel 1.8: вот что нужно приобрести накануне зимы
Лада Нива Travel, 1.8 (90 л. с.), М5
- Изготовитель – АВТОВАЗ, Россия
- Год выпуска – 2025
- В эксплуатации «За рулем» – с апреля 2026 года
- Пробег на момент отчета – 7000 км
Крышка бачка омывающей жидкости на Ниве Трэвел с новым мотором, что появилась в парке «За рулем» нынешней весной, изначально не вызывала доверия – резьба прокручивалась, крышка держалась слабо. И в какой-то момент она просто дематериализовалась: в очередной раз заглядываю под капот, а крышки нет, горловина открыта.
Вместо штатной отлично встает приобретенная на маркетплейсе вот такая, при открывании превращающаяся в воронку. Когда-то это решение в духе «simply clever» предложила Skoda.
Стоит такая крышка те же 100–150 рублей, что и оригинальная вазовская, а заливать омывайку стало намного удобнее.
В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.
Хотите задать вопрос по эксплуатации машины из парка «За рулем»?
Присылайте вопросы нам в редакцию на электронную почту [email protected]. Постараемся ответить в будущих публикациях.
Как двигатель 1.8 изменил Ладу Ниву Travel, «За рулем» уже рассказывал.
- «За рулем» можно читать и в MAX