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Как улучшить новую Ниву: модернизация за 150 рублей

Лада Нива Travel 1.8: вот что нужно приобрести накануне зимы

Лада Нива Travel, 1.8 (90 л. с.), М5

  • Изготовитель – АВТОВАЗ, Россия
  • Год выпуска – 2025
  • В эксплуатации «За рулем» – с апреля 2026 года
  • Пробег на момент отчета – 7000 км

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Крышка бачка омывающей жидкости на Ниве Трэвел с новым мотором, что появилась в парке «За рулем» нынешней весной, изначально не вызывала доверия – резьба прокручивалась, крышка держалась слабо. И в какой-то момент она просто дематериализовалась: в очередной раз заглядываю под капот, а крышки нет, горловина открыта.

Вместо штатной отлично встает приобретенная на маркетплейсе вот такая, при открывании превращающаяся в воронку. Когда-то это решение в духе «simply clever» предложила Skoda.

Стоит такая крышка те же 100–150 рублей, что и оригинальная вазовская, а заливать омывайку стало намного удобнее.
Стоит такая крышка те же 100–150 рублей, что и оригинальная вазовская, а заливать омывайку стало намного удобнее.

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В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

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Как двигатель 1.8 изменил Ладу Ниву Travel, «За рулем» уже рассказывал.

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