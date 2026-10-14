Разряд в «ноль» и короткое замыкание: большой ресурсный тест недорогих АКБ
Оценить ресурс аккумуляторных батарей (АКБ) мы решили ускоренным способом – можно сказать, проверили их на «дуракоустойчивость».
В преждевременной гибели АКБ, как правило, виноват ее владелец. Невыключенные световые приборы, неправильно подключенная «музыка» – это самые популярные способы разрядить ее практически «в ноль».
Такие глубокие разряды терпеливо переносят разве что дорогостоящие батареи AGM, в то время как обычные SLI (Starting, Lighting, Ignition – пуск, освещение, зажигание) на подобные режимы не рассчитаны. Если разряды случаются не раз и не два, то прошение об отставке они подадут значительно раньше.
Для испытаний мы приобрели шесть батарей SLI габаритами 242×175×190 мм. Все они – бюджетного класса, однако разброс цен оказался солидным: от 4400 рублей за Black Ice до 9800 рублей за Delkor. Это вызвано как различиями в конструкции (наличие пробок, глазка), так и имиджем разных брендов.
СЛОВАРЬ
AGM (Absorbent Glass Mat)– абсорбирующее стекловолокно.
RC (Reserve Capacity) – резервная емкость. Это величина, выражающая время в минутах, за которое полностью заряженная батарея разрядится до напряжения 10,5 В при токе разряда 25 А и температуре 25 °C. Фактически это время, в течение которого автомобиль сможет двигаться при вышедшем из строя генераторе.
SLI (Starting, Lighting, Ignition) – пуск, освещение, зажигание.
SFB (Superior Flooded Battery) – технология производства свинцово‑кислотных аккумуляторов с жидким электролитом от компании Mutlu. Это «улучшенные залитые батареи» нового поколения – не AGM и не EFB, а более продвинутая версия классических АКБ.
VL (Very Low) – маркировка, обозначающая очень низкий расход воды. Говорит о том, что батарея малообслуживаемая.
Программа испытаний
Испытания мы решили провести следующим образом:
- заряжаем все АКБ, выравнивая их начальное состояние;
- определяем для каждой батареи резервную емкость путем замера времени ее разряда до величины 10,5 В током 25 А;
- разряжаем батареи «в ноль»;
- выдерживаем в разряженном и закороченном виде 12 часов;
- пытаемся зарядить батареи, контролируя зарядный ток;
- вновь определяем резервную емкость;
- повторяем разрядно-зарядный цикл еще дважды;
- определяем снижение резервной емкости по отношению к исходному состоянию.
Режим испытаний более суровый, чем тот, который задают владельцы машин, забывших выключить фары. У источников света сопротивление конечное – мы же обеспечили режим короткого замыкания с помощью толстого провода из набора для «прикуривания».
Для чего? Разряженные не до «нуля» батареи имеют тенденцию «оживать» через некоторое время после прекращения разряда, пусть и не полностью. Специалисты объясняют такой эффект быстрой диффузией кислоты из основной массы электролита в пластины. Мы решили подстраховаться, закоротив разряженные батареи на 12 часов – такие точно сами по себе не оживут.
Заряжали батареи максимально возможным током, выдаваемым зарядным устройством, – 85 А. Это ситуация, когда владелец машины, «прикурив» разряженную батарею, сразу отправился в поездку, предоставив генератору оживлять АКБ безо всяких щадящих режимов.
Аккумуляторные батареи – участницы испытаний
Результаты теста относятся только к приобретенным образцам.
| Примерная цена 6700 ₽
Заявленная емкость, А∙ч 60
Заявленная резервная емкость, мин –
Заявленный ток, А 540
Измеренная / заявленная масса с электролитом, кг 14,3 / не более 15,5
Газоотвод центральный
Контроль уровня электролита через пробки
Глазок заряженности +
Маркировка VL говорит о том, что батарея малообслуживаемая. Но это не значит, что за уровнем электролита вообще не нужно следить: правда, для этого придется откручивать пробки. Резервная емкость – одна из самых высоких в выборке.
Рекомендуем в первую очередь.
| Примерная цена 7100 ₽
Заявленная емкость, А∙ч 60
Заявленная резервная емкость, мин –
Заявленный ток, А 550
Измеренная / заявленная масса с электролитом, кг 14,7 / не более 15,7
Газоотвод центральный
Контроль уровня электролита через пробки
Глазок заряженности –
Раньше хорошее отношение «цена/качество» было основным козырем тюменских батарей, но сейчас они подорожали. Впрочем, средние результаты – тоже неплохо.
Рекомендуем.
| Примерная цена 4400 ₽
Заявленная емкость, А∙ч 60
Заявленная резервная емкость, мин –
Заявленный ток, А 500
Измеренная / заявленная масса с электролитом, кг 13,4 / не более 14,0
Газоотвод центральный
Контроль уровня электролита через пробки
Глазок заряженности –
Самая дешевая батарея в тесте. Она же и самая легкая, что отразилось на результатах. По резервной емкости уступает всем остальным примерно 20 минут.
Не рекомендуем.
| Примерная цена 9800 ₽
Заявленная емкость, А∙ч 61
Заявленная резервная емкость, мин –
Заявленный ток, А 660
Измеренная / заявленная масса с электролитом, кг 14,4 / –
Газоотвод центральный
Контроль уровня электролита –
Глазок заряженности +
Самая дорогая батарея в выборке, да еще с громким именем. От нее ждали победы, но – увы, не заладилось. Предложенные нами аварийные режимы работы выдержала с трудом, сохранив лишь 71% от исходной емкости.
При такой высокой цене рекомендовать не можем.
| Примерная цена 8700 ₽
Заявленная емкость, А∙ч 60
Заявленная резервная емкость, мин –
Заявленный ток, А 510
Измеренная / заявленная масса с электролитом, кг 14,7 / –
Газоотвод центральный
Контроль уровня электролита через глазок
Глазок заряженности +
Батареи этого бренда – одни из самых крепких середняков за всю историю испытаний журнала «За рулем». Так случилось и на этот раз: результаты не чемпионские, но очень хорошие.
Рекомендуем.
| Примерная цена 8900 ₽
Заявленная емкость, А∙ч 60
Заявленная резервная емкость, мин 100
Заявленный ток, А 600
Измеренная / заявленная масса с электролитом, кг 14,4 / –
Газоотвод центральный
Контроль уровня электролита –
Глазок заряженности –
Дорогая батарея уверенно отработала свою цену. Резервная емкость до и после испытаний – самая высокая в выборке. Процент ее сохранности после глубоких разрядов – также самый высокий.
Рекомендуем в первую очередь.
Что показали испытания?
Многолетняя практика наших экспертиз АКБ говорила о том, что самая легкая батарея всегда оказывается худшей в выборке. Так получилось и на этот раз.
Низкой массой явно выделялась батарея Black Ice, весившая менее 14 кг, – впрочем, она же была и самой дешевой. Ее резервная емкость оказалась самой низкой на всех этапах испытаний, а зарядный ток она принимала значительно хуже других. Из достоинств – лишь то, что скромные параметры оказались довольно стабильными.
Остальные пять батарей весили примерно одинаково, но лучше других выдержали три глубоких разряда Аком и TAB, у которых самая высокая резервная емкость была зафиксирована как до начала испытаний, так и после них. Любопытно, что после первого цикла «разряд-заряд» резервная емкость Акома даже подросла на пару минут: тренировка пошла батарее на пользу. Впрочем, это находится в пределах погрешности измерений.
Несколько разочаровал Delkor: самая дорогая батарея в нашей выборке после серии разрядов довольно лихо стала терять емкость, хотя заряд принимала очень уверенно. Mutlu и «Тюменские аккумуляторы» выступили на твердом среднем уровне.
Вердикт
Мы выяснили, насколько опасны для классических батарей SLI аварийные режимы с полной разрядкой. Даже лучшие из них потеряли 13–14% от изначальной резервной емкости.
Это еще раз говорит о том, что в автомобилях, оснащенных системами старт-стоп и прочими мощными энергопотребителями, отказ от батарей AGM не оправдан ни технически, ни экономически: простая АКБ в таких условиях очень скоро потребует замены.
Из проверенных нами АКБ лучше других проявили себя Аком и TAB – их рекомендуем в первую очередь. Батарею Black Ice похвалить не за что. Остальные участники теста показали себя нормальными рабочими лошадками.
О том, сколько живет АКБ и как распознать признаки ее скорой «смерти», «За рулем уже рассказывал.
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