Разряд в «ноль» и короткое замыкание: большой ресурсный тест недорогих АКБ

Эксперты «За рулем» испытали 6 бюджетных аккумуляторов экстремальной нагрузкой

Оценить ресурс аккумуляторных батарей (АКБ) мы решили ускоренным способом – можно сказать, проверили их на «дуракоустойчивость».

В преждевременной гибели АКБ, как правило, виноват ее владелец. Невыключенные световые приборы, неправильно подключенная «музыка» – это самые популярные способы разрядить ее практически «в ноль».

Такие глубокие разряды терпеливо переносят разве что дорогостоящие батареи AGM, в то время как обычные SLI (Starting, Lighting, Ignition – пуск, освещение, зажигание) на подобные режимы не рассчитаны. Если разряды случаются не раз и не два, то прошение об отставке они подадут значительно раньше.

Для испытаний мы приобрели шесть батарей SLI габаритами 242×175×190 мм. Все они – бюджетного класса, однако разброс цен оказался солидным: от 4400 рублей за Black Ice до 9800 рублей за Delkor. Это вызвано как различиями в конструкции (наличие пробок, глазка), так и имиджем разных брендов.

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СЛОВАРЬ AGM (Absorbent Glass Mat)– абсорбирующее стекловолокно. RC (Reserve Capacity) – резервная емкость. Это величина, выражающая время в минутах, за которое полностью заряженная батарея разрядится до напряжения 10,5 В при токе разряда 25 А и температуре 25 °C. Фактически это время, в течение которого автомобиль сможет двигаться при вышедшем из строя генераторе. SLI (Starting, Lighting, Ignition) – пуск, освещение, зажигание. SFB (Superior Flooded Battery) – технология производства свинцово‑кислотных аккумуляторов с жидким электролитом от компании Mutlu. Это «улучшенные залитые батареи» нового поколения – не AGM и не EFB, а более продвинутая версия классических АКБ. VL (Very Low) – маркировка, обозначающая очень низкий расход воды. Говорит о том, что батарея малообслуживаемая.

Программа испытаний

Испытания мы решили провести следующим образом:

заряжаем все АКБ, выравнивая их начальное состояние;

определяем для каждой батареи резервную емкость путем замера времени ее разряда до величины 10,5 В током 25 А;

разряжаем батареи «в ноль»;

выдерживаем в разряженном и закороченном виде 12 часов;

пытаемся зарядить батареи, контролируя зарядный ток;

вновь определяем резервную емкость;

повторяем разрядно-зарядный цикл еще дважды;

определяем снижение резервной емкости по отношению к исходному состоянию.

Режим испытаний более суровый, чем тот, который задают владельцы машин, забывших выключить фары. У источников света сопротивление конечное – мы же обеспечили режим короткого замыкания с помощью толстого провода из набора для «прикуривания».

Измеряем резервную емкость. Начальный ток – 25 А, конечное напряжение – 10,5 В.

Для чего? Разряженные не до «нуля» батареи имеют тенденцию «оживать» через некоторое время после прекращения разряда, пусть и не полностью. Специалисты объясняют такой эффект быстрой диффузией кислоты из основной массы электролита в пластины. Мы решили подстраховаться, закоротив разряженные батареи на 12 часов – такие точно сами по себе не оживут.

Разряжаем батарею «в ноль» самым суровым способом: закорачиваем ее полюсные выводы.

Заряжали батареи максимально возможным током, выдаваемым зарядным устройством, – 85 А. Это ситуация, когда владелец машины, «прикурив» разряженную батарею, сразу отправился в поездку, предоставив генератору оживлять АКБ безо всяких щадящих режимов.

Заряжаем батареи после глубокого разряда. Ток достигает 85 А.

Аккумуляторные батареи – участницы испытаний

Результаты теста относятся только к приобретенным образцам.

Аком 6СТ-60VL 540 A, cделано в России Примерная цена 6700 ₽

Заявленная емкость, А∙ч 60

Заявленная резервная емкость, мин –

Заявленный ток, А 540

Измеренная / заявленная масса с электролитом, кг 14,3 / не более 15,5

Газоотвод центральный

Контроль уровня электролита через пробки

Глазок заряженности +

Маркировка VL говорит о том, что батарея малообслуживаемая. Но это не значит, что за уровнем электролита вообще не нужно следить: правда, для этого придется откручивать пробки. Резервная емкость – одна из самых высоких в выборке.

Рекомендуем в первую очередь. Тюменские аккумуляторы Стандарт 60 Ah 550A 6СТ-60LR, cделано в России Примерная цена 7100 ₽

Заявленная емкость, А∙ч 60

Заявленная резервная емкость, мин –

Заявленный ток, А 550

Измеренная / заявленная масса с электролитом, кг 14,7 / не более 15,7

Газоотвод центральный

Контроль уровня электролита через пробки

Глазок заряженности –

Раньше хорошее отношение «цена/качество» было основным козырем тюменских батарей, но сейчас они подорожали. Впрочем, средние результаты – тоже неплохо.

Рекомендуем.

Black Ice 60 Ah 6СТ-60L (0) 500А, cделано в России Примерная цена 4400 ₽

Заявленная емкость, А∙ч 60

Заявленная резервная емкость, мин –

Заявленный ток, А 500

Измеренная / заявленная масса с электролитом, кг 13,4 / не более 14,0

Газоотвод центральный

Контроль уровня электролита через пробки

Глазок заряженности –

Самая дешевая батарея в тесте. Она же и самая легкая, что отразилось на результатах. По резервной емкости уступает всем остальным примерно 20 минут.

Не рекомендуем. Delkor Clarios 56177 660CCA 61 Ah, cделано в Южной Корее Примерная цена 9800 ₽

Заявленная емкость, А∙ч 61

Заявленная резервная емкость, мин –

Заявленный ток, А 660

Измеренная / заявленная масса с электролитом, кг 14,4 / –

Газоотвод центральный

Контроль уровня электролита –

Глазок заряженности +

Самая дорогая батарея в выборке, да еще с громким именем. От нее ждали победы, но – увы, не заладилось. Предложенные нами аварийные режимы работы выдержала с трудом, сохранив лишь 71% от исходной емкости.

При такой высокой цене рекомендовать не можем.

Mutlu 60Ah 510A, cделано в Турции Примерная цена 8700 ₽

Заявленная емкость, А∙ч 60

Заявленная резервная емкость, мин –

Заявленный ток, А 510

Измеренная / заявленная масса с электролитом, кг 14,7 / –

Газоотвод центральный

Контроль уровня электролита через глазок

Глазок заряженности +

Батареи этого бренда – одни из самых крепких середняков за всю историю испытаний журнала «За рулем». Так случилось и на этот раз: результаты не чемпионские, но очень хорошие.

Рекомендуем. TAB 56008 S60H Polar 60Ah 600 A, cделано в Словении Примерная цена 8900 ₽

Заявленная емкость, А∙ч 60

Заявленная резервная емкость, мин 100

Заявленный ток, А 600

Измеренная / заявленная масса с электролитом, кг 14,4 / –

Газоотвод центральный

Контроль уровня электролита –

Глазок заряженности –

Дорогая батарея уверенно отработала свою цену. Резервная емкость до и после испытаний – самая высокая в выборке. Процент ее сохранности после глубоких разрядов – также самый высокий.

Рекомендуем в первую очередь.

Что показали испытания?

Многолетняя практика наших экспертиз АКБ говорила о том, что самая легкая батарея всегда оказывается худшей в выборке. Так получилось и на этот раз.

Глазок, показывающий уровень электролита и его плотность – в общем-то, анахронизм. В нашей выборке он имеется лишь в каждой второй батарее. Но если он все-таки есть, не грех в него и заглянуть.

Низкой массой явно выделялась батарея Black Ice, весившая менее 14 кг, – впрочем, она же была и самой дешевой. Ее резервная емкость оказалась самой низкой на всех этапах испытаний, а зарядный ток она принимала значительно хуже других. Из достоинств – лишь то, что скромные параметры оказались довольно стабильными.

Остальные пять батарей весили примерно одинаково, но лучше других выдержали три глубоких разряда Аком и TAB, у которых самая высокая резервная емкость была зафиксирована как до начала испытаний, так и после них. Любопытно, что после первого цикла «разряд-заряд» резервная емкость Акома даже подросла на пару минут: тренировка пошла батарее на пользу. Впрочем, это находится в пределах погрешности измерений.

Несколько разочаровал Delkor: самая дорогая батарея в нашей выборке после серии разрядов довольно лихо стала терять емкость, хотя заряд принимала очень уверенно. Mutlu и «Тюменские аккумуляторы» выступили на твердом среднем уровне.

Вердикт

Мы выяснили, насколько опасны для классических батарей SLI аварийные режимы с полной разрядкой. Даже ­лучшие из них потеряли 13–14% от изначальной резервной емкости.

Это еще раз говорит о том, что в автомобилях, оснащенных системами старт-стоп и прочими мощными энергопотребителями, отказ от батарей AGM не оправдан ни технически, ни экономически: простая АКБ в таких условиях очень скоро потребует замены.

Из проверенных нами АКБ лучше других проявили себя Аком и TAB – их рекомендуем в первую очередь. Батарею Black Ice похвалить не за что. Остальные участники теста показали себя нормальными ­рабочими лошадками.

О том, сколько живет АКБ и как распознать признаки ее скорой «смерти», «За рулем уже рассказывал.

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