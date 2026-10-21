Вместо автомобильного пылесоса: испытали 7 автономных воздуходувок
Воздуходувка? Это такая штуковина, которой коммунальщики разгоняют по сторонам опавшую листву? Кстати, сегодня эту технику кое-где запрещают: природе вредит…
Но есть и другие воздуходувки – аккумуляторные. Ими можно выдувать крошки и пыль из щелей, очищать коврики и дефлекторные решетки, удалять воду из зеркал и дверных ручек после мойки и так далее.
Для автомобилиста подобное устройство может оказаться полезным.
При этом важно не путать воздуходувку с автомобильным пылесосом, который собирает мусор в свой контейнер. Тут наоборот: мощный поток разгоняет всё, что ему по силам.
Но одно другому не мешает: пылесос может собирать песок с пола, а воздуходувка займется щелями, с которыми насадка пылесоса не справляется.
Впрочем, некоторые воздуходувки могут использоваться в обоих качествах – достаточно сделать рабочим входное или выходное отверстие.
Воздуходувки понравятся любителям шашлыков. Ведь именно поддув воздухом в свое время позволил людям начать выплавлять железо, а уж раздуть костер или мангал – раз плюнуть. Дачники также оценят возможность сдувать листву с дорожек.
Что и как испытывали
Для сравнительного теста мы приобрели семь различных воздуходувок по цене от 850 до 8600 рублей.
Все, кроме адаптера для болгарки, рассчитаны на аккумуляторы формата Makita.
С именами у всех изделий царит неразбериха: на упаковках чаще всего есть только невзрачная наклеечка со словом «воздуходувка» или, скажем, blower – «вентилятор» по-английски. Поэтому при выборе подходящего девайса предлагаем ориентироваться на нашу фотогалерею.
В ходе испытаний мы измерили скорость воздушного потока на фиксированном расстоянии от раструба изделия, оценили эргономику и опробовали все воздуходувки на практике.
Воздуходувки — участницы экспертизы «За рулем»
Полученные результаты относятся только к приобретенным нами экземплярам изделий.
| Примерная цена 850 ₽
Простейшая воздуходувка, напоминающая бытовой фен для волос. Применен осевой вентилятор. Регулятора нет. Скорость потока – самая низкая в выборке. Аккумулятора в комплекте нет: рассчитывайте на свой «парк» батарей для уже имеющегося инструмента.
Не рекомендуем.
| Примерная цена 8600 ₽
Есть два аккумулятора. Вентилятор осевой. Имеется 7-скоростной регулятор, но поток слабоват. Цена – ого-го!
Не рекомендуем.
| Примерная цена 1500 ₽
В комплекте два литий-ионных аккумулятора. Вентилятор – центробежный. Заявленная скорость потока – 80 м/с, но замеры показали втрое меньше. Два режима работы – воздуходувка может превращаться в пылесос, однако последний абсолютно беспомощен на практике.
Не рекомендуем.
| Примерная цена 5500 ₽
Аккумуляторов два, вентилятор осевой. Есть 6-скоростной регулятор. Поток слабый.
Не брать.
| Примерная цена 1200 ₽
Это насадка на болгарку, поэтому и характеристики такого адаптера зависят от инструмента. Вентилятор – центробежный. При 800-ваттной болгарке получили весьма невысокие результаты. Может быть плохим пылесосом.
Не рекомендуем.
| Примерная цена 3800 ₽
Два аккумулятора. Вентилятор – осевой. Заявленная скорость потока – 150 м/с, хотя у нас получилось 30,6 – но и это лучший результат в выборке. Предусмотрены пять режимов скорости для точной настройки под разные задачи.
Можно использовать.
| Примерная цена 5800 ₽
Два аккумулятора, осевой вентилятор. Предусмотрен цифровой дисплей. Три скоростных режима. Скорость потока – одна из самых высоких в тесте.
Можно покупать.
Результаты испытаний воздуходувок
Наименование
Скорость потока, м/с*
Тип вентилятора
Безымянная
17,0
осевой
Lithium ion blower
25,1
центробежный
Сordless leaf blower
30,6
осевой
Lithium battery blower
23,3
осевой
Electric blower
20,4
осевой
Horder BLK-24-Li2
29,7
осевой
Адаптер для болгарки
25,1
центробежный
*Определялась на фиксированном расстоянии от раструба в лучшей точке воздушного потока.
Результаты
Вывод первый: обращать внимание на параметры изделий, указанные на сайтах продавцов и на упаковках, не стоит – к реальности они отношения не имеют. У одинаковых аккумуляторов может быть указано напряжение как 20 В, так и 48 В, а скорости воздушного потока во всех случаях завышены в несколько раз.
Желательно, чтобы «хобот» воздуходувки был составным. Это поможет выдувать грязь как на уровне земли, так и под капотом или в салоне. С большим наконечником в моторный отсек просто не залезть.
С батареями – проблема. На морозе литий-ионные аккумуляторы просто помрут, а потому хранить воздуходувки в багажнике неразумно. Получается, что для сдувания снега с кузова надо всякий раз тащить воздуходувку из дома, а затем… неужели уносить обратно?
В испытанных нами воздуходувках применены либо осевые, либо центробежные вентиляторы. Осевые предпочтительнее: их расходные характеристики априори лучше.
Это подтвердили и наши замеры: максимальную скорость потока выдали устройства Сordless leaf blower и Horder BLK‑24‑Li2. Именно они понравились нам больше других.
Кому пригодятся динамо-машины с ручным приводом, «За рулем» уже рассказывал.
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