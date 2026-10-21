Вместо автомобильного пылесоса: испытали 7 автономных воздуходувок

Аккумуляторные воздуходувки: функционал, цены, оценка экспертов «За рулем»

Воздуходувка? Это такая штуковина, которой коммунальщики разгоняют по сторонам опавшую листву? Кстати, сегодня эту технику кое-где запрещают: природе вредит…

Но есть и другие воздуходувки – аккумуляторные. Ими можно выдувать крошки и пыль из щелей, очищать коврики и дефлекторные решетки, удалять воду из зеркал и дверных ручек после мойки и так далее.

Для автомобилиста подобное устройство может оказаться полезным.

При этом важно не путать воздуходувку с автомобильным пылесосом, который собирает мусор в свой контейнер. Тут наоборот: мощный поток разгоняет всё, что ему по силам.

Но одно другому не мешает: пылесос может собирать песок с пола, а воздуходувка займется щелями, с которыми насадка пылесоса не справляется.

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Впрочем, некоторые воздуходувки могут использоваться в обоих качествах – достаточно сделать рабочим входное или выходное отверстие.

Осевой вентилятор позволяет перемещать большой объем воздуха при минимальном сопротивлении.

Воздуходувки понравятся любителям шашлыков. Ведь именно поддув воздухом в свое время позволил людям начать выплавлять железо, а уж раздуть костер или мангал – раз плюнуть. Дачники также оценят возможность сдувать листву с дорожек.

Что и как испытывали

Для сравнительного теста мы приобрели семь различных воздуходувок по цене от 850 до 8600 рублей.

Все, кроме адаптера для болгарки, рассчитаны на аккумуляторы формата Makita.

В центробежном вентиляторе воздух входит вдоль оси, а выходит перпендикулярно ей по касательной к окружности.

С именами у всех изделий царит неразбериха: на упаковках чаще всего есть только невзрачная наклеечка со словом «воздуходувка» или, скажем, blower – «вентилятор» по-английски. Поэтому при выборе подходящего девайса предлагаем ориентироваться на нашу фотогалерею.

Простейший анемометр поможет при выборе воздуходувки примерно оценить скорость воздушного потока.

В ходе испытаний мы измерили скорость воздушного потока на фиксированном расстоянии от раструба изделия, оценили эргономику и опробовали все воздуходувки на практике.

Воздуходувки — участницы экспертизы «За рулем»

Полученные результаты относятся только к приобретенным нами экземплярам изделий.

Безымянная Примерная цена 850 ₽

Простейшая воздуходувка, напоминающая бытовой фен для волос. Применен осевой вентилятор. Регулятора нет. Скорость потока – самая низкая в выборке. Аккумулятора в комплекте нет: рассчитывайте на свой «парк» батарей для уже имеющегося инструмента.

Не рекомендуем. Lithium battery blower Примерная цена 8600 ₽

Есть два аккумулятора. Вентилятор осевой. Имеется 7-скоростной регулятор, но поток ­слабоват. Цена – ого-го!

Не рекомендуем.

Lithium ion blower Примерная цена 1500 ₽

В комплекте два литий-ионных аккумулятора. Вентилятор – центробежный. Заявленная скорость потока – 80 м/с, но замеры показали втрое меньше. Два режима работы – воздуходувка может превращаться в пылесос, однако последний ­абсолютно беспомощен на практике.

Не рекомендуем. Попытки собрать воздуходувкой под бессмысленным названием Lithium ion blower в режиме пылесоса хоть какой-то мусор с пола закончились поисками веника.

Electric blower Примерная цена 5500 ₽

Аккумуляторов два, вентилятор осевой. Есть 6-скоростной регулятор. Поток слабый.

Не брать. Адаптер для болгарки Примерная цена 1200 ₽

Это насадка на болгарку, поэтому и характеристики такого адаптера зависят от инструмента. Вентилятор – центробежный. При 800-ваттной болгарке получили весьма невысокие результаты. Может быть плохим пылесосом.

Не рекомендуем.

Сordless leaf blower Примерная цена 3800 ₽

Два аккумулятора. Вентилятор – осевой. Заявленная скорость потока – 150 м/с, хотя у нас получилось 30,6 – но и это лучший результат в выборке. Предусмотрены пять режимов скорости для точной настройки под разные задачи.

Можно использовать. Horder BLK-24-Li2 Примерная цена 5800 ₽

Два аккумулятора, осевой вентилятор. Предусмотрен цифровой дисплей. Три скоростных режима. Скорость потока – одна из самых высоких в тесте.

Можно покупать.

Результаты испытаний воздуходувок

Наименование Скорость потока, м/с* Тип вентилятора Безымянная 17,0 осевой Lithium ion blower 25,1 центробежный Сordless leaf blower 30,6 осевой Lithium battery blower 23,3 осевой Electric blower 20,4 осевой Horder BLK-24-Li2 29,7 осевой Адаптер для болгарки 25,1 центробежный

*Определялась на фиксированном расстоянии от раструба в лучшей точке воздушного потока.

Результаты

Вывод первый: обращать внимание на параметры изделий, указанные на сайтах продавцов и на упаковках, не стоит – к реальности они отношения не имеют. У одинаковых аккумуляторов может быть указано напряжение как 20 В, так и 48 В, а скорости воздушного потока во всех случаях завышены в несколько раз.

Желательно, чтобы «хобот» воздуходувки был составным. Это поможет выдувать грязь как на уровне земли, так и под капотом или в салоне. С большим наконечником в моторный отсек просто не залезть.

С батареями – проблема. На морозе литий-ионные аккумуляторы просто помрут, а потому хранить воздуходувки в багажнике неразумно. Получается, что для сдувания снега с кузова надо всякий раз тащить воздуходувку из дома, а затем… неужели уносить обратно?

В испытанных нами воздуходувках применены либо осевые, либо центробежные вентиляторы. Осевые предпочтительнее: их расходные характеристики априори лучше.

Это подтвердили и наши замеры: максимальную скорость потока выдали устройства Сordless leaf blower и Horder BLK‑24‑Li2. Именно они понравились нам больше других.

Кому пригодятся динамо-машины с ручным приводом, «За рулем» уже рассказывал.

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