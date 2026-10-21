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Вместо автомобильного пылесоса: испытали 7 автономных воздуходувок

Аккумуляторные воздуходувки: функционал, цены, оценка экспертов «За рулем»

Воздуходувка? Это такая штуковина, которой коммунальщики разгоняют по сторонам опавшую листву? Кстати, сегодня эту технику кое-где запрещают: природе вредит…

Но есть и другие воздуходувки – аккумуляторные. Ими можно выдувать крошки и пыль из щелей, очищать коврики и дефлекторные решетки, удалять воду из зеркал и дверных ручек после мойки и так далее.

Для автомобилиста подобное устройство может оказаться полезным.

При этом важно не путать воздуходувку с автомобильным пылесосом, который собирает мусор в свой контейнер. Тут наоборот: мощный поток разгоняет всё, что ему по силам.

Но одно другому не мешает: пылесос может собирать песок с пола, а воздуходувка займется щелями, с которыми насадка пылесоса не справляется.

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Впрочем, некоторые воздуходувки могут использоваться в обоих качествах – достаточно сделать рабочим входное или выходное отверстие.

Осевой вентилятор позволяет перемещать большой объем воздуха при минимальном сопротивлении.
Осевой вентилятор позволяет перемещать большой объем воздуха при минимальном сопротивлении.

Воздуходувки понравятся любителям шашлыков. Ведь именно поддув воздухом в свое время позволил людям начать выплавлять железо, а уж раздуть костер или мангал – раз плюнуть. Дачники также оценят возможность сдувать листву с дорожек.

Что и как испытывали

Для сравнительного теста мы приобрели семь различных воздуходувок по цене от 850 до 8600 рублей.

Все, кроме адаптера для болгарки, рассчитаны на аккумуляторы формата Makita.

В центробежном вентиляторе воздух входит вдоль оси, а выходит перпендикулярно ей по касательной к окружности.
В центробежном вентиляторе воздух входит вдоль оси, а выходит перпендикулярно ей по касательной к окружности.

С именами у всех изделий царит неразбериха: на упаковках чаще всего есть только невзрачная наклеечка со словом «воздуходувка» или, скажем, blower – «вентилятор» по-английски. Поэтому при выборе подходящего девайса предлагаем ориентироваться на нашу фотогалерею.

Простейший анемометр поможет при выборе воздуходувки примерно оценить скорость воздушного потока.
Простейший анемометр поможет при выборе воздуходувки примерно оценить скорость воздушного потока.

В ходе испытаний мы измерили скорость воздушного потока на фиксированном расстоянии от раструба изделия, оценили эргономику и опробовали все воздуходувки на практике.

Воздуходувки — участницы экспертизы «За рулем»

Полученные результаты относятся только к приобретенным нами экземплярам изделий.

Вместо автомобильного пылесоса: испытали 7 автономных воздуходувок
Безымянная

 Примерная цена 850 ₽
Простейшая воздуходувка, напоминающая бытовой фен для волос. Применен осевой вентилятор. Регулятора нет. Скорость потока – самая низкая в выборке. Аккумулятора в комплекте нет: рассчитывайте на свой «парк» батарей для уже имеющегося инструмента.
Не рекомендуем.

Lithium battery blower
Lithium battery blower

 Примерная цена 8600 ₽
Есть два аккумулятора. Вентилятор осевой. Имеется 7-скоростной регулятор, но поток ­слабоват. Цена – ого-го!
Не рекомендуем.

Lithium ion blower
Lithium ion blower

 Примерная цена 1500 ₽
В комплекте два литий-ионных аккумулятора. Вентилятор – центробежный. Заявленная скорость потока – 80 м/с, но замеры показали втрое меньше. Два режима работы – воздуходувка может превращаться в пылесос, однако последний ­абсолютно беспомощен на практике.
Не рекомендуем.

Попытки собрать воздуходувкой под бессмысленным названием Lithium ion blower в режиме пылесоса хоть какой-то мусор с пола закончились поисками веника.
Попытки собрать воздуходувкой под бессмысленным названием Lithium ion blower в режиме пылесоса хоть какой-то мусор с пола закончились поисками веника.

Electric blower
Electric blower

 Примерная цена 5500 ₽
Аккумуляторов два, вентилятор осевой. Есть 6-скоростной регулятор. Поток слабый.
Не брать.

Адаптер для болгарки
Адаптер для болгарки

Примерная цена 1200 ₽
Это насадка на болгарку, поэтому и характеристики такого адаптера зависят от инструмента. Вентилятор – центробежный. При 800-ваттной болгарке получили весьма невысокие результаты. Может быть плохим пылесосом.
Не рекомендуем.

Сordless leaf blower
Сordless leaf blower

Примерная цена 3800 ₽
Два аккумулятора. Вентилятор – осевой. Заявленная скорость потока – 150 м/с, хотя у нас получилось 30,6 – но и это лучший результат в выборке. Предусмотрены пять режимов скорости для точной настройки под разные задачи.
Можно использовать.

Horder BLK-24-Li2
Horder BLK-24-Li2

 Примерная цена 5800 ₽
Два аккумулятора, осевой вентилятор. Предусмотрен цифровой дисплей. Три скоростных режима. Скорость потока – одна из самых высоких в тесте.
Можно покупать.

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Результаты испытаний воздуходувок

Наименование

Скорость потока, м/с*

Тип вентилятора

Безымянная

17,0

осевой

Lithium ion blower

25,1

центробежный

Сordless leaf blower

30,6

осевой

Lithium battery blower

23,3

осевой

Electric blower

20,4

осевой

Horder BLK-24-Li2

29,7

осевой

Адаптер для болгарки

25,1

центробежный

*Определялась на фиксированном расстоянии от раструба в лучшей точке воздушного потока.

Результаты

Вывод первый: обращать внимание на параметры изделий, указанные на сайтах продавцов и на упаковках, не стоит – к реальности они отношения не имеют. У одинаковых аккумуляторов может быть указано напряжение как 20 В, так и 48 В, а скорости воздушного потока во всех случаях завышены в несколько раз.

Желательно, чтобы «хобот» воздуходувки был составным. Это поможет выдувать грязь как на уровне земли, так и под капотом или в салоне. С большим наконечником в моторный отсек просто не залезть.

С батареями – проблема. На морозе литий-ионные аккумуляторы просто помрут, а потому хранить воздуходувки в багажнике неразумно. Получается, что для сдувания снега с кузова надо всякий раз тащить воздуходувку из дома, а затем… неужели уносить обратно?

В испытанных нами воздуходувках применены либо осевые, либо центробежные вентиляторы. Осевые предпочтительнее: их расходные характеристики априори лучше.

Это подтвердили и наши замеры: максимальную скорость потока выдали устройства Сordless leaf blower и Horder BLK‑24‑Li2. Именно они понравились нам больше других.

Кому пригодятся динамо-машины с ручным приводом, «За рулем» уже рассказывал.

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