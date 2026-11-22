Эксперт Зиновьев объяснил, с продажей каких машин придется повозиться

Любую подержанную машину можно продать за неделю. Для этого достаточно назначенную цену ощутимо снизить относительно среднерыночной для данной модели, ее комплектации, возраста и пробега. Скажем, на 5-10%.

Некоторые так и поступают, если по каким-то причинам срочно нужны живые деньги. Но продавцы в большинстве, конечно, так не делают – держат цены близ границы платежеспособного спроса и терпеливо ждут покупателя. Иной раз по полгода и больше.

А потому среднерыночные цены сильным колебаниям не подвержены. По ним можно судить о ликвидности моделей, сравнивая остаточные стоимости – темпы изменения первоначальной цены новых машин. Либо средние сроки продажи – время от выставления товара до совершения сделки. Это два основных критерия низкой ликвидности.

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Дорогой премиум

Месяц к месяцу лидеры по этой части меняются. Но в общей годовой картине перемен обычно немного – к неликвиду с большим стажем добавляются некоторые недавние новинки рынка.

К «вечному» неликвиду традиционно относятся многие модели немецкого премиума при пробегах от 150 тысяч км – большей частью BMW и Audi. По Audi ситуация в этом году немного улучшилась: сказывается падение продаж новых Audi после 2015 года – машин на продажу выставляют немного. А из BMW все так же медленно продаются X5/X6 и особенно седан 5-й серии. В августе средний срок его продажи, по оценке сервиса авто.ру, достиг 84 дней, и это абсолютный лидер.

Покупателей подержанного премиума — например, BMW 5-й серии – отпугивают потенциальные расходы на содержание. А ремонт двигателя может обойтись в четверть цены всей машины.

Причины низкого спроса очевидны. Расходы на содержание и ремонт премиума впечатляющие даже для новых машин, а затем только растут вместе с пробегом и инфляцией. И если для первого владельца затраты вполне разумные, то для всех следующих отпугивающие – неисправностей становится больше, запчасти и сервис каждый год дорожают, а машина дешевеет.

Альтернатива за те же деньги

В среднем сегменте из популярных массовых моделей худший результат в конце лета показала, как ни странно, Kia Optima – 69 дней. Несмотря на удобоваримые сочетания атмосферных моторов с гидроавтоматами и хорошие отзывы о надежности.

Kia Optima всегда воспринималась как недорогая альтернатива Тойоте Camry. Но на вторичке Camry продается лучше, а с Оптимой возникают трудности.

Здесь основные причины снижения спроса иные. Первая – общее ослабление интереса к седанам, приоритеты смещаются в сторону кроссоверов. Вторая – за те же деньги можно купить соразмерный китайский седан на пять-шесть лет моложе с пробегом на 100 тысяч км меньше, и при этом он будет оснащен и обильнее, и современнее. Например, трехлетний Chery Arrizo 8. А по расходам на содержание – примерный паритет.

«Электрички» не востребованы

Что наименее ликвидно у китайцев? Аналитики называют модели, за три первых года теряющие в цене 30-40%, – в их числе, например, кроссоверы Changan Uni-K, Geely Tugella и Kaiyi X3 Pro.

Однако потеря не так уж велика. Явным неликвидом принято считать модели, теряющие свыше 45% за три года. Тогда как на рынке есть модель, теряющая более 40% за два года относительно новой. Это спортивный полноприводный лифтбек Zeekr 001.

Из китайских моделей самые неликвидные – дорогие гибриды и полностью электрические. Типичный пример – Zeekr 001, теряющий за три года половину цены.

Мало того, что он электрический, так еще и премиальный – с ценами в диапазоне 3,5-7 млн рублей за трехлетнюю машину. Дорогое вообще продается хуже и быстрее выходит из моды, а у нас это усугублено низким спросом на электромобили как таковые и ничтожным числом сервисов, готовых к полноценному обслуживанию таких машин.

Вывод

Сергей Зиновьев, редактор «За рулем»:

– Низкая ликвидность позволяет покупать очень свежие машины с небольшим пробегом по сильно заниженной цене. Тот же Zeekr 001 в 2023 году новым в «простой» комплектации предлагали в среднем за 7,5-8 млн рублей, а сейчас проданные тогда машины предлагают почти вдвое дешевле.

Но надо быть готовым к тому, что через три года такая покупка подешевеет еще процентов на 20-25%, даже если останется в идеальном состоянии.

Покупателя же найти – не главная проблема. Если он нужен срочно – снижайте цену. Это касается практически всех моделей.