Toyota Camry прошлого поколения или новый Tenet A8: что выгоднее в 2026 году

Что лучше за ту же сумму – новый китайский или автомобиль глобальной марки, но с пробегом

Универсального ответа, конечно, нет. В конце концов, многие выбирают, исходя из личных симпатий к определенным моделям. Но все-таки попробуем подойти к теме рационально на примере одного из актуальных вариантов.

Свежайшая новинка рынка – седан Tenet A8. Позиционируется как замена ушедшим европейским и японским седанам бизнес-класса. Диапазон цен, по заводскому прайсу, 3-3,5 млн рублей.

Столько же просят за Тойоту Camry восьмого поколения в возрасте 5-7 лет, с пробегами чаще всего в интервале 50-120 тысяч км («среднерыночный» пробег около 85 тысяч км).

Продажи Tenet A8 начались в конце сентября. Судить о надежности машины и ресурсе отдельных компонентов пока сложно.

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Размеры

Camry немного крупнее – 4885 мм длины против 4757 мм у Tenet A8. По пространству в салоне это едва ощутимо. А вот багажник Camry явно более вместительный: 500 л против 434 или 445 л у Tenet (приведены заводские данные).

Для многих существенна разница в клиренсе, здесь тоже перевес у Camry – дополнительные 10 мм никому не повредят.

Двигатели

Tenet A8 предлагает два варианта: турбомоторы 1.6 (150 л.с.) и 2.0 (197 л.с.). Оба – с прямым впрыском.

У Camry, если абстрагироваться от завезенных с других рынков чужеродных версий, вариантов три: атмосферные двигатели 2.0 (150 л.с.), 2.5 (181 или 200 л.с.), 3.5 (249 л.с.). После рестайлинга (2021 г.) 2.0 и 2.5 получили комбинированную систему питания, совмещающую распределенный и прямой впрыск, – требования к качеству топлива и масла столь же высокие.

Полная масса Тойоты выше на 100-150 кг. Однозначное преимущество над Tenet A8 в динамике, если она вообще востребована конкретным покупателем, дает только мотор 3.5. Он же считается наиболее ресурсным и надежным. Разумеется, и машины с ним в среднем существенно дороже.

Преимущество Camry – более простые и лучше изученные, чем у Tenet, моторы. Но при покупке с пробегом понять их реальное состояние затруднительно, и некоторый износ уже есть.

Трансмиссия

Из Америки и Азии к нам проникли Camry с вариаторами и гибридные исполнения. Для российского же рынка до рестайлинга выпускали машины только с гидроавтоматами – шести- или восьмиступенчатым (при моторе 3.5). После рестайлинга младшему двигателю 2.0 полагался уже вариатор. Все агрегаты – продукция Aisin Warner.

У Tenet A8 с мотором 1.6 сотрудничает с семиступенчатым роботом (два «мокрых» сцепления). С мотором 2.0 – восьмиступенчатый гидроавтомат, разработка Chery и трансмиссионного подразделения Fuzhen Power.

Оснащение

Из-за обилия комплектаций Camry сравнивать уровни оснащения затруднительно. Но можно точно сказать, что в старшей комплектации Ultra у Tenet A8 (с мотором 2.0) есть все то же, что и у Camry в комплектации Luxury, и сверх того много чего еще.

В частности, более обширен набор электроники и ассистентов водителя: добавляются, например, системы контроля усталости водителя, помощи в пробках и предупреждения о наезде сзади. Диагональ дисплея медиасистемы Tenet намного больше: 15 дюймов вместо 9 или 10 у Camry.

Интерьер Camry многие сочтут консервативным. Здесь больше физических кнопок и дисплей не загораживает центральные воздуховоды.

У Tenet во всех комплектациях предельный «зимний пакет», вплоть до обогрева форсунок стеклоомывателя. И панорамная крыша против люка у Camry. Уступает Tenet в качестве некоторых материалов салона. Так, у Camry в упомянутой комплектации Luxury – кожа натуральная, у А8 – заменитель.

У Tenet A8 все более прогрессивно, а «телевизор» играет доминирующую роль.

Надежность

По этой части Camry – один из признанных лидеров сегмента. О надежности же Tenet A8 объективно судить пока невозможно.

Можно лишь учитывать имеющиеся (немногие) данные по Chery Arrizo 8, на основе которого создан Tenet A8. Почти нет жалоб на капризы главных агрегатов, подвеска и тормоза – нормальные. Много Arrizo работает в такси. Вместе с тем часты ошибки и сбои различных электронных систем, а защита кузова от коррозии не идеальна – черты, свойственные многим китайским моделям.

И помним, что у A8 есть связка мотора 2.0 и автомата, которой нет у Arrizo.

Стоимость обслуживания

Очевидно, что для новой иномарки расходы на стандартные наборы обязательных процедур ниже, чем для старой.

Для машины с пробегом все зависит от того, что в данный момент созрело на замену – только рабочие жидкости и фильтры или же еще свечи, элементы подвески, тормозов и ГРМ.

Потому средний чек обслуживания Camry в районе 80 тысяч км без труда уходит за 50 тысяч рублей. Первое ТО Tenet A8 у официальных дилеров стоит примерно 22 тысячи рублей. Дальше – больше, но, учитывая разницу возрастов, можно считать, что обслуживание Camry всегда будет в среднем дороже.

Сергей Зиновьев, редактор «За рулем»:

– Главные плюсы Camry – устойчивая репутация надежной и долговечной машины и медленная потеря цены по мере роста возраста и пробега. Главный минус – у автомобиля с пробегом после покупки могут всплыть различные дефекты, не замеченные при выборе.

На стороне Tenet A8 – все преимущества новой и более современно оснащенной машины. Включая заводскую гарантию. Основной риск: нет четкого понимания, что с данной моделью происходит после 100 тысяч км. Но риск не коснется тех, кто меняет машины, не дожидаясь этой отметки.

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