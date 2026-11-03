Выбираем надежный б/у внедорожник: на что обратить внимание

Названы плюсы и минусы больших кроссоверов с пробегом по цене Тойоты RAV4

Популярность Тойоты RAV4 настолько высока, что даже за 15‑летние машины с вариаторами при пробегах свыше 150 тысяч км просят 2 млн рублей. А цена версии с автоматом достигает 3 млн!

Но ведь в 1,5–2 млн прекрасно укладываются более крупные модели – длиной около 4,8 м. С теми же пробегами, только вариаторов у них нет – и качественно другой уровень оснащения.

Конечно, Toyota Highlander, а она на 200 мм длиннее RAV4, в среднем не дешевле, но по ценам они заметно пересекаются. И есть модели других марок с более привлекательными ценниками. По некоторым возникает вопрос: почему так дешево? Сейчас разберемся.

Условные минусы

Прежде всего, у кроссоверов и внедорожников этой размерности нет «маленьких» двигателей. Норма – трехлитровый дизель и бензиновый 3.5 V6 мощностью 200–250 л. с. и больше, что отражается на величине транспортного налога. Вдобавок все эти моторы довольно много кушают.

Для этих машин 200 тысяч км – зачастую половина того, на что они способны

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Многие наделены незаурядным ресурсом, некоторые очень надежны. Совсем уж простых по конструкции нет, и ремонт может встать в весьма круглую сумму. А после 150 тысяч км часто пора менять цепные приводы ГРМ, сальники-прокладки, прочищать систему рециркуляции отработавших газов (EGR) и форсунки.

Попутно набегают прочие эксплуатационные расходы. Например, шины диаметром 18–20 дюймов недешевы и сами по себе, и при сезонном шиномонтаже тоже.

Высокий налог, расход топлива и ожидаемые затраты на содержание крупных кроссоверов – факторы, сдерживающие спрос и цену. Не говоря уж о том, что для большинства автомобилистов такие машины избыточны по размерам. И семиместные салоны не всем нужны.

Условные плюсы

Большие кроссоверы просторнее и комфортнее, чем RAV4 и ее конкуренты. У них, как правило, достойная антикоррозионная защита: к 15 годам кузов может недурно сохраниться, если его не били.

Уже встречается постоянный полный «железный» привод, дарующий больше возможностей вне асфальта, нежели управляемая электроникой муфта. У пятиместных версий – огромные багажники.

Изначально крепкие подвески, конечно, к 150 тысячам км уже не те, и что-то в них придется делать. Но у больших кроссоверов ключевые элементы ходовой в среднем долговечнее.

Наконец, 12–15 лет, по меркам нашего рынка, где средний возраст легковушек 15,4 года, – отнюдь не старость. И у многих больших кроссоверов неплохая ликвидность сохраняется до пробегов в районе 300 тысяч км. Особенно у «японцев».

Где покупать

Выбор подержанной машины за 1,5–2 млн рублей – дело ответственное. Эмоционального подхода «она мне нравится!» мало, желательно знать ­слабые стороны конкретной модели, в первую очередь силового агрегата.

Важно и определиться принципиально – бензин или дизель? Тут многое труднопредсказуемо, но с возрастным дизелем в среднем больше всяких хлопот, и в ремонте он дороже. А учитывать потенциальный ресурс, скажем, в 400 тысяч км, нет резона, если не собираетесь ездить «до конца».

Покупку лучше совершать у серьезного дилера. Пусть выйдет немного дороже, это плата за спокойствие. Дилер вряд ли предложит товар с туманной историей – он сам его при получении проверил со всей тщательностью. И проведет предпродажную подготовку – вычистит грязь, устранит мелкие дефекты.

Частные владельцы такой насыщенной программы обычно не предлагают. И могут, уже договорившись с вами, внезапно передумать – если объявится более выгодный покупатель. Дилер в этом смысле надежнее, и все возможные риски лучше минимизировать.

Лучшие варианты кроссоверов и внедорожников с пробегом до 200 000 км по цене от 1,5 млн рублей мы собрали тут.

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